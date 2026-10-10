Ο Τσιτσιπάς έφθασε τις 400 νίκες μέχρι τώρα στην καριέρα του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του τουρνουά, που διεξάγεται στην Σανγκάη (ATP 1000), καθώς επικράτησε με ευκολία του Ιταλού, Λουτσιάνο Νταρντέρι (Νο 18 στον κόσμο) με 2-0 σετ.

Ο κορυφαίος Ελληνας τενίστας πήρε το πρώτο σετ με 6-3, μετά από 39 λεπτά, καθώς στο δεύτερο game «έσπασε το σερβίς» του αντιπάλου του και στην συνέχεια διατήρησε το σερβίς του για να πάρει το προβάδισμα στον αγώνα.

Στο δεύτερο σετ, ο Τσιτσιπάς έκανε break στο έβδομο game και αφού προηγήθηκε με 4-2, έφθασε στην επικράτηση με 6-4, μετά από 38 λεπτά.



Επόμενος αντίπαλος του Τσιτσιπά, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 44 της παγκόσμιας κατάταξης, θα είναι ο Αμερικανός, Τέϊλορ Φριτζ, ο οποίος νίκησε με 2-0 (7-5, 6-4) τον Ιταλό, Ματέο Αρνάλντι.

Ο Τσιτσιπάς έφθασε τις 400 νίκες μέχρι τώρα στην καριέρα του, κάτι που έχουν πετύχει άλλοι οκτώ εν ενεργεία παίκτες: Οι Τζόκοβιτς, Τσίλιτς, Βαβρίνκα, Μονφίς, Ζβέρεφ, Ντιμιτρόφ, Μεντβέντεφ και Ρούμπλεφ.

Με τη νίκη του αυτή ανέβηκε από το Νο 44, στο Νο 38 του live ranking της ATP και πλησιάζει προς τον μεγάλο στόχο του για εφέτος, που είναι να ολοκληρώσει τη σεζόν σε μια θέση η οποία θα τον φέρει στους στους πρώτους 32 του πρώτου Grand Slam του 2027, το Australian Open, τον Ιανουάριο στη Μελβούρνη.