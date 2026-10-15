Αποκλεισμός 24 ετών επιβλήθηκε στον Σέρβο τενίστα Στέφαν Μιλίσεβιτς, καθώς έρευνα κατέληξε ότι έστησε έξι ματς και αποπειράθηκε να στήσει άλλα τόσα, από το 2022 έως το 2024.
Εάν ο 29χρονος- που έφτασε έως το Νο1.388 της παγκόσμιας κατάταξης- θέλει να παίξει τένις, να προπονήσει ή να παραστεί σε όποια διοργάνωση της παγκόσμιας ή όποιας εθνικής ομοσπονδίας τένις, της WTA ή της ATP, θα πρέπει να περιμένει έως τις 8 Οκτωβρίου 2050, ημέρα που λήγει η ποινή του. Επιπλέον, του επιβλήθηκε πρόστιμο 70.000 δολαρίων.
Σύμφωνα με την Διεθνή Υπηρεσία Ακεραιότητας του τένις (ITIA), ο Μιλίσεβιτς έπαιξε στα πέντε από τα έξι ματς που έστησε. Επίσης, επιχείρησε ή κατάφερε να στρατολογήσει πολλούς επαγγελματίες τενίστες σε ένα δίκτυο διαφθοράς την περίοδο 2022-2024, με συνέπεια κι άλλοι παίκτες να στήσουν ματς.
Ο Σέρβος δεν συνεργάστηκε με την έρευνα της ITIA, παρά τις επτά προσπάθειες που έκανε η υπηρεσία, με διάφορους τρόπους, προκειμένου να λάβει μια απάντηση από τον τενίστα. Έτσι, σύμφωνα με τους κανονισμούς, του επιβλήθηκε ο αποκλεισμός 24 ετών, που τέθηκε σε ισχύ στις 9 Οκτωβρίου.
Έτσι, προστέθηκε στη λίστα των παικτών που τους επιβάλλεται πολυετής αποκλεισμός για στημένα ματς. Ο Γάλλος Κοντάν Φολιό αποκλείστηκε για 20 χρόνια όταν διαπιστώθηκε ότι ήταν ένοχος για 27 παραβιάσεις του πρωτοκόλλου του τένις κατά της διαφθοράς. Ο Κινέζος Πανγκ Ρενλόγκ τιμωρήθηκε με 12ετή αποκλεισμό όταν κρίθηκε ένοχος για 22 παραβιάσεις του πρωτοκόλλου, σε πέντε μήνες.
Με πληροφορίες από Athletic