Ο τενίστας έστησε έξι ματς και επιχείρησε να κάνει το ίδιο με άλλα έξι.

Αποκλεισμός 24 ετών επιβλήθηκε στον Σέρβο τενίστα Στέφαν Μιλίσεβιτς, καθώς έρευνα κατέληξε ότι έστησε έξι ματς και αποπειράθηκε να στήσει άλλα τόσα, από το 2022 έως το 2024.

Εάν ο 29χρονος- που έφτασε έως το Νο1.388 της παγκόσμιας κατάταξης- θέλει να παίξει τένις, να προπονήσει ή να παραστεί σε όποια διοργάνωση της παγκόσμιας ή όποιας εθνικής ομοσπονδίας τένις, της WTA ή της ATP, θα πρέπει να περιμένει έως τις 8 Οκτωβρίου 2050, ημέρα που λήγει η ποινή του. Επιπλέον, του επιβλήθηκε πρόστιμο 70.000 δολαρίων.

Σύμφωνα με την Διεθνή Υπηρεσία Ακεραιότητας του τένις (ITIA), ο Μιλίσεβιτς έπαιξε στα πέντε από τα έξι ματς που έστησε. Επίσης, επιχείρησε ή κατάφερε να στρατολογήσει πολλούς επαγγελματίες τενίστες σε ένα δίκτυο διαφθοράς την περίοδο 2022-2024, με συνέπεια κι άλλοι παίκτες να στήσουν ματς.

Ο Σέρβος δεν συνεργάστηκε με την έρευνα της ITIA, παρά τις επτά προσπάθειες που έκανε η υπηρεσία, με διάφορους τρόπους, προκειμένου να λάβει μια απάντηση από τον τενίστα. Έτσι, σύμφωνα με τους κανονισμούς, του επιβλήθηκε ο αποκλεισμός 24 ετών, που τέθηκε σε ισχύ στις 9 Οκτωβρίου.

Έτσι, προστέθηκε στη λίστα των παικτών που τους επιβάλλεται πολυετής αποκλεισμός για στημένα ματς. Ο Γάλλος Κοντάν Φολιό αποκλείστηκε για 20 χρόνια όταν διαπιστώθηκε ότι ήταν ένοχος για 27 παραβιάσεις του πρωτοκόλλου του τένις κατά της διαφθοράς. Ο Κινέζος Πανγκ Ρενλόγκ τιμωρήθηκε με 12ετή αποκλεισμό όταν κρίθηκε ένοχος για 22 παραβιάσεις του πρωτοκόλλου, σε πέντε μήνες.

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Με πληροφορίες από Athletic