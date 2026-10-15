Ακόμα παίρνει «φόρα» για την εκτέλεση του πέναλτι.

Ο Τρέιβον Ριντ ίσως έκανε την πιο αργή εκτέλεση πέναλτι. Αν ο Τζαμαϊκανός ποδοσφαιριστής πίστευε ότι με αυτό τον τρόπο θα… υπνώτιζε τον αντίπαλο, το «κόλπο» δεν έπιασε.

Στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Καραϊβικής, η Club Sando υποδέχθηκε τη Mount Pleasant Football Academy στο Πορτ οφ Σπέιν του Τρινιντάντ και Τομπάγκο και οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο και την ευκαιρία να διπλασιάσουν τα τέρματά τους.

Αυτό που ακολούθησε, μάλλον δεν το περίμενε κανείς. Ο Τρέιβον Ριντ, που ανέλαβε να εκτελέσει το πέναλτι, επέλεξε να το κάνει… βασανιστικά αργά. Έκανε 27 βήματα και του πήρε 17 δευτερόλεπτα να φτάσει μέχρι την μπάλα και να την κλωτσήσει.

Ο τερματοφύλακας Τεσόρν Ράγκου που… περίμενε υπομονετικά, μαζί με όλους τους άλλους στο γήπεδο, δεν δυσκολεύτηκε να πέσει και να μπλοκάρει την μπάλα. Λίγο αργότερα, η Mount Pleasant Football Academy το πλήρωσε. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε 1-1 και τα πάντα θα κριθούν στον δεύτερο ημιτελικό, που θα διεξαχθεί στις 22 Οκτωβρίου στο Κίνγκστον της Τζαμάικα.

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