Το βίντεο του Νάσου Γκαβέλα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού.

Ο Νάσος Γκαβέλας θέλησε να απαντήσει για πέντε συνηθισμένους μύθους που αφορούν την οπτική αναπηρία, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, ο δύο φορές «χρυσός» Παραολυμπιονίκης απαντά σε πέντε ερωτήσεις: «Οι τυφλοί βλέπουν μόνο μαύρο;», «Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις;», «Μπορείς να ταξιδέψεις μόνος σου;», «Οι τυφλοί έχουν καλύτερη ακοή;» και «Μπορείς να καταλάβεις πώς είναι κάποιος εμφανισιακά;».

«Με αφορμή την 15η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μερικούς από τους πιο συνηθισμένους μύθους γύρω από την οπτική αναπηρία και να σας προσκαλέσω να δείτε τα πράγματα λίγο διαφορετικά», γράφει στην ανάρτησή του ο Νάσος Γκαβέλας.

Το βίντεο του Νάσου Γκαβέλα για την οπτική αναπηρία

{https://www.instagram.com/p/DegvAjLIObp/}