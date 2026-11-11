Έγιναν τουλάχιστον δύο συλλήψεις στο επεισόδιο με τον Μπάιντεν.

Τουλάχιστον δύο συλλήψεις έγιναν νωρίτερα σήμερα μετά την αιφνιδιαστική επίσκεψη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στο Trinity College στο Δουβλίνο.

Ο Μπάιντεν συνοδευόταν από την πρώην πρώτη κυρία Τζιλ Μπάιντεν στην τελετή όπου ο γιος τους Χάντερ τιμήθηκε με το Χρυσό Μετάλλιο για Εξαιρετική Συνεισφορά στον Δημόσιο Λόγο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ομάδες φιλοπαλαιστινίων διαδηλωτών, συγκεντρώθηκαν στο σημείο και καθώς ο Μπάιντεν και η οικογένειά του αποχωρούσαν από τον χώρο της εκδήλωσης, κάποιοι από τους παρευρισκόμενους εκτόξευσαν διάφορα αντικείμενα.

Δείτε το βίντεο

{https://x.com/clashreport/status/2120228411570315753}