Τουλάχιστον δύο συλλήψεις έγιναν νωρίτερα σήμερα μετά την αιφνιδιαστική επίσκεψη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στο Trinity College στο Δουβλίνο.
Ο Μπάιντεν συνοδευόταν από την πρώην πρώτη κυρία Τζιλ Μπάιντεν στην τελετή όπου ο γιος τους Χάντερ τιμήθηκε με το Χρυσό Μετάλλιο για Εξαιρετική Συνεισφορά στον Δημόσιο Λόγο.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ομάδες φιλοπαλαιστινίων διαδηλωτών, συγκεντρώθηκαν στο σημείο και καθώς ο Μπάιντεν και η οικογένειά του αποχωρούσαν από τον χώρο της εκδήλωσης, κάποιοι από τους παρευρισκόμενους εκτόξευσαν διάφορα αντικείμενα.
Δείτε το βίντεο
{https://x.com/clashreport/status/2120228411570315753}