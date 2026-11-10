Ένα απλό καθημερινό, οικονομικό τρόφιμο έχει συνδεθεί με τη μείωση κινδύνου εμφάνισης άνοιας.

Μία ισορροπημένη διατροφή και η καθημερινή σωματική άσκηση είναι δύο στοιχεία που μπορούν να ενισχύσουν τόσο την υγεία του σώματος όσο και του εγκεφάλου, με κάποιες τροφές να έχουν συνδεθεί με τη μείωση του κινδύνου εμφάνισής άνοιας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το eatingwell.com, έκθεση του 2024 για την πρόληψη της άνοιας, εστίασε σε ένα συγκεκριμένο τρόφιμα και στα συστατικά αυτού, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα φαγητό που μπορεί δυνητικά να ενισχύσει την υγεία του εγκεφάλου. Ο λόγος για τα αυγά.

Η ειδικός Maggie Moon, αναφέρει ότι η τακτική κατανάλωση αυγών έχει συνδεθεί με τον μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας τύπου Αλτσχάιμερ, ενώ οι ερευνητές αποδίδουν τη συσχέτιση αυτή την περιεκτικότητα της τροφής σε χολίνη.

Αυγά – Το τρόφιμο που συνδέεται με τον μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας

Τα αυγά, αποτελούν ένα από τα πιο συνηθισμένα γεύματα και συχνά έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διατροφή μικρών και μεγάλων, ενώ μπορούν εύκολα να ενταχθούν σε όλα τα γεύματα της ημέρας.

Ποια είναι τα συστατικά που τα κάνουν να διαφέρουν;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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1. Χολίνη: Τα αυγά αποτελούν μία από τις καλύτερες πηγές χολίνης, ενός θρεπτικού συστατικού που κρίνεται απαραίτητο για την υγεία του εγκεφάλου. Σύμφωνα με την ειδικό, το συγκεκριμένο συστατικό είναι βασικό στοιχείο της ακετυλοχολίνης, ενός νευροδιαβιβαστή που είναι απαραίτητος για τη μνήμη, τη μάθηση και τη συγκέντρωση. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε και συμμετείχαν σε αυτή περισσότερα από 12.000 άτομα, έδειξε ότι η μέτρια πρόσληψη χολίνη συσχετίζεται με τις χαμηλότερες πιθανότητες εμφάνισης άνοιας.

2. Είναι πηγή καροτενοείδών: Πρόκειται για μία ομάδα αντιοξειδωτικών στοιχείων που ενδέχεται να συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης άνοιας. Αν και απαιτούνται περισσότερες έρευνες, τα πρώτα στοιχεία οδηγούν τους μελετητές στο συμπέρασμα ότι οι αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες των καροτενιειδών συμβάλλουν στην προστασία των εγκεφαλικών κυττάρων.

3. Περιέχουν τρυπτοφάνη: Η πρωτεΐνη που περιέχουν τα αυγά φαίνεται πως ωφελεί τη συνολική υγεία του οργανισμού, από το σώμα και τους μύες μέχρι και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Το ασπράδι, είναι μία καλή πυγή τρυπτοφάνης, ενός αμινοξέου που συμμετέχει στη ρύθμιση του ύπνου, ο οποίος έχει καθοριστικό ρόλο για την πρόληψη της άνοιας.

Άλλες τροφές που υποστηρίζουν την υγεία του εγκεφάλου

Τα αυγά δεν είναι η μοναδική τροφή που αξίζει μία θέση στο καθημερινό πρόγραμμα της διατροφής σας.

Αντίθετα, το σχετικό δημοσίευμα εστιάζει σε έναν συνδυασμό της διατροφής MIND, ενός πλάνου που έχει τις βάσεις του στην μεσογειακή διατροφή, και της δίαιτας DASH, μία διατροφική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της υπέρτασης.

Έτσι, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως το σπανάκι ,είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και βιοδραστικές ενώσεις που υποστηρίζουν την εγκεφαλική λειτουργία.

Αντίστοιχα, τα blueberries, συμβάλλουν στην καταπολέμηση των φλεγμονών, λόγω τον ανθοκυανίνων, ενώ έρευνες αποδεικνύουν ότι οι ιδιότητές τους μπορούν να συμβάλλουν στη μειωση του κινδύνου εμφάνισης άνοιας.

Τα καρύδια, είναι μία καλή πηγή φυτικών Ω3 λιπαρών, τα οποία συμβάλλουν στην υγεία του εγκεφάλου, ενώ ενδέχεται να σχετίζονται με την αναστολή της συσσώρευσης του β- αμυλοειδούς, μιας πρωτεΐνης που συνδέεται με την ανάπτυξη της νόσου του Αλτσχάιμερ.

Σε κάθε περίπτωση, η πρόληψη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σύμμαχους του ανθρώπου και την υγείας του. Μία ισορροπημένη διατροφή, η αποχή από επιβλαβείς συνήθειες και η καθημερινή σωματική άσκηση, μπορούν να αποτελέσουν εφόδια για την καλή υγεία του οργανισμού.