Η ταινία σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία μετά την κυκλοφορία της την περίοδο των Χριστουγέννων, αποφέροντας 250 εκατ. δολάρια, με προϋπολογισμό περίπου 65 εκατ. δολαρίων.

Μία από τις θρυλικότερες rom - com των 90s ετοιμάζεται να ξανακυκλοφορήσει. Η Warner Bros ανακοίνωσε ότι έχει σκαριά το reboot της ταινίας «Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας».

Η κλασική ταινία του 1998 με τον Τομ Χανκς και τη Μεγκ Ράιαν τότε στους πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι στα σκαριά και όπως επιβεβαίωσε το Variety, ο Τζέισον Όρλεϊ, έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία.

Ωστόσο, η πλοκή της νέας παραγωγής παραμένει ακόμα σε αρχικό στάδιο. Ο Όρλεϊ έχει ένα προσχέδιο που βασίζεται στην προηγούμενη ιδέα της Ντέμπορα Κάπλαν και του Χάρι Έλφοντ. Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Νιλ Μόριτζ και Τάνια Νάνταου, υπό την Original Film.

Στην ταινία του 1998, ο Τομ Χανκς ήταν ένας πλούσιος ιδιοκτήτης βιβλιοπωλείου που απειλούσε να εξαφανίσει το μικρό ανεξάρτητο βιβλιοπωλείο της Μέγκ Ράιαν. Εκείνος, ο κινηματογραφικός Τομ Φοξ και εκείνη, η Καθλίν Κέλι, αν και όταν συναντήθηκαν από κοντά είχαν μια έντονη αντιπαλότητα, μέσω του, πλέον ανενεργού, AOL Messenger, άρχισαν το ανώνυμο ειδύλλιό τους. Η ταινία σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία μετά την κυκλοφορία της την περίοδο των Χριστουγέννων, αποφέροντας 250 εκατ. δολάρια, με προϋπολογισμό περίπου 65 εκατ. δολαρίων.

Η ιστορία της ταινίας αντλούσε έμπνευση από το θεατρικό του 1937 «Perfumeire του Ουγγρουαμερικανού θεατρικού συγγραφέα, Μίκλος Λάζλο το ποίο είχε μεταφερθεί στην οθόνη στην κλασική κωμωδία του 1940 «Ερωτική φωλιά» (The Shop Around the Corner), με πρωταγωνιστές τον Τζίμι Στιούαρτ και τη Μάργκαρετ Σάλαβαν.

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{https://www.youtube.com/watch?v=wXeqpcCOUnY}

Με πληροφορίες του Variety