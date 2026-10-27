Οι ταινίες που είδαμε περισσότερο στους κινηματογράφους το τετραήμερο 22 - 25 Οκτωβρίου.

Σε ελεύθερη πτώση είναι το ελληνικό box office για το τετραήμερο 22 - 25 Οκτωβρίου, σημειώνοντας μια από τις πιο χαμηλές επιδόσεις της χρονιάς με μόλις 69.637 θεατές.



Στην πρώτη θέση της λίστας τερμάτισε η πρώτη υπερηρωική ταινία τρόμου της DC, Clayface, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να κάνει τη διαφορά με τα 9.659 εισιτήρια. Ακολουθεί το ψυχολογικό/ερωτικό θρίλερ Verity στην δεύτερη θέση, ενώ σταθερά τρίτη παραμένει η ταινία επιβίωσης, Στην Καρδιά του Κτήνους με τον Μπραντ Πιτ.

Το Ντίγκερ του Τομ Κρουζ κατάφερε αυτό το τετραήμερο να ανέβει δύο θέσεις, τερματίζοντας έβδομο με λίγο παραπάνω από 35.000 εισιτήρια, ενώ το Naza μπορεί να θεωρηθεί και ο μεγάλος νικητής της εποχής, ξεπερνώντας πλέον τα 22.000 εισιτήρια και δείχνοντας ότι αφορά μεγάλη μερίδα των θεατών.

Ενδεικτικό είναι επίσης ότι η ελληνική Βαλίτσα δεν κατάφερε να πάει τελικά και τόσο μακριά και αυτή την εβδομάδα μένει εκτός πρώτης δεκάδας, ενώ ούτε και το φιλόδοξο Ντε Γκωλ: Προς την Ελευθερία κατάφερε να βρει μια θέση... στον ήλιο (λέγε με Top 10).

Ευτυχώς η Γιορτή του Σινεμά, είναι κοντά, και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, όλες οι ταινίες και όλες οι προβολές σε όλους τους κινηματογράφους της χώρας θα έχουν ενιαίο εισιτήριο 3€, τονώνοντας αρκετά την κίνηση στις σκοτεινές αίθουσες.

{https://youtu.be/47lLDmnItig?si=ymJEeiehMIhcXxSW}

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