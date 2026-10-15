Για μία ημέρα, όλα τα σινεμά της χώρας θα έχουν εισιτήριο 3 ευρώ.

Η Γιορτή του Σινεμά, που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει το μεγάλο ετήσιο ραντεβού του κοινού με τη μεγάλη οθόνη, επιστρέφει την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, με ενιαίο εισιτήριο 3€ για όλες τις ταινίες και όλες τις προβολές, σε όλους τους κινηματογράφους της χώρας.



Στις 29 Οκτωβρίου όλη η Ελλάδα γίνεται μια τεράστια κινηματογραφική αίθουσα. Η Γιορτή του Σινεμά, μία ιδέα που έγινε θεσμός, έρχεται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, δίνοντάς την ευκαιρία στους θεατές να απολαύσουν τη μαγεία της μεγάλης οθόνης και την ταινία της αρεσκείας τους με σημαντικά με μειωμένη τιμή.

Μικροί και μεγάλοι θεατές δεν έχουν παρά να επιλέξουν την ταινία που θέλουν, την παρέα που προτιμούν, την αίθουσα που τους αρέσει, να πάρουν τα ποπ κορν τους και να δώσουν ραντεβού στη μεγαλύτερη κινηματογραφική γιορτή της χρονιάς.



Δεν χρειάζεται άλλωστε ιδιαίτερη αφορμή για να πάμε σινεμά. Αλλά όταν υπάρχει, ακόμα καλύτερα.

{https://youtu.be/Dm9zu46LRlg?si=816X8Z-Ecg4gDz6u}

Δες τις ταινίες που θα προβληθούν