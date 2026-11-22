Τα δύο αδέλφια, 2 και 4 ετών, θα παραμείνουν για δεύτερο βράδυ στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.

Για δεύτερο σερί βράδυ θα παραμείνουν στην Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου «Ιπποκράτειο» της Θεσσαλονίκης τα δύο αδέλφια με καταγωγή από τη Συρία που εντοπίστηκαν εγκαταλελειμμένα μέσα σε διαμέρισμα από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης.

Τα δύο μικρά παιδιά, ένα αγοράκι 2 ετών και ένα κοριτσάκι 3 ετών, βρίσκονται σε καλή κατάσταση και δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Φιλοξενούνται για λόγους φύλαξης στο Τμήμα Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων του νοσοκομείου.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε από κάτοικο της περιοχής και αφορούσε δύο μικρά παιδιά τα οποία έκλαιγαν για ώρες όντας κλεισμένα μέσα στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με το thestival, στις 23:15 το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε τηλεφώνημα για έντονα κλάματα μικρών παιδιών που ακούγονταν από διαμέρισμα πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους. Όπως ανέφερε ο κάτοικος της περιοχής, τα κλάματα ακούγονταν από τις 17:00 το απόγευμα.

Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έφτασαν στο σημείο και πλησίασαν την πόρτα του διαμερίσματος. Διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό βρίσκονταν τα δύο ανήλικα αδέλφια που έκλαιγαν ασταμάτητα. Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν τον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος έδωσε εντολή να ανοίξει η πόρτα. Ακολούθησαν τηλεφωνικές κλήσεις σε αρκετούς κλειδαράδες, χωρίς όμως να βρεθεί κάποιος διαθέσιμος, έτσι οι αστυνομικοί παραβίασαν την πόρτα και μπήκαν στο διαμέρισμα.

Οι γείτονες δε γνώριζαν τους ενοίκους του διαμερίσματος, καθώς είχαν εγκατασταθεί πρόσφατα στην πολυκατοικία και έτσι δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας μαζί τους. Μπαίνοντας στο διαμέρισμα, οι άνδρες της ασφάλειας αντίκρισαν τα δύο μικρά, ένα κοριτσάκι 4 ετών και ένα αγοράκι 2 ετών, να κλαίνε γοερά. Το αγοράκι ήταν λερωμένο με ακαθαρσίες, ενώ το πάτωμα του σπιτιού ήταν γεμάτο σκουπίδια, ρούχα και διάφορα αντικείμενα.

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