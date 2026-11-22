Με εισαγγελική εντολή, η 51χρονη οδηγήθηκε σε ψυχιατρική κλινική.

Στη δημοσιότητα ήρθε νέο βίντεο-ντοκουμέντο από την επεισοδιακή καταδίωξη μιας 51χρονης γυναίκας στην Αθήνα, η οποία αγνόησε τις εντολές των αστυνομικών να σταματήσει το αυτοκίνητό της, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένα επικίνδυνο κυνηγητό που ολοκληρώθηκε στη λεωφόρο Συγγρού.

Στα πλάνα που μετέδωσε το MEGA καταγράφονται οι πρώτες στιγμές της αστυνομικής επιχείρησης, με περιπολικά και μοτοσικλέτες της ομάδας ΔΙΑΣ να ακολουθούν το ασημί όχημα της γυναίκας.

Συνολικά, τρία περιπολικά και δύο μοτοσικλέτες συμμετείχαν στην καταδίωξη, με τους αστυνομικούς να έχουν ενεργοποιήσει φάρους και σειρήνες, επιχειρώντας να αναγκάσουν την οδηγό να σταματήσει.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn1xpcg2jl4h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Από τα στενά στη λεωφόρο Συγγρού

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το περιστατικό ξεκίνησε όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν την 51χρονη, η οποία δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις τους. Η καταδίωξη συνεχίστηκε στους δρόμους της περιοχής, με τα αστυνομικά οχήματα να ακολουθούν τη γυναίκα μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού.

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Το νέο οπτικό υλικό καταγράφει περιπολικό να κινείται από στενούς δρόμους προς τη μεγάλη λεωφόρο, ακολουθώντας την πορεία του αυτοκινήτου. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε στο ύψος του Αγίου Σώστη, όταν ένα από τα περιπολικά κατάφερε να βρεθεί μπροστά από το όχημα της 51χρονης, αναγκάζοντάς την να μειώσει ταχύτητα και τελικά να ακινητοποιηθεί.

Έσπασαν το τζάμι για να ανοίξουν τις πόρτες

Ακολούθησαν στιγμές έντασης, καθώς οκτώ αστυνομικοί πλησίασαν το ακινητοποιημένο αυτοκίνητο και επιχείρησαν να απομακρύνουν την οδηγό. Ωστόσο, οι πόρτες του οχήματος ήταν κλειδωμένες και η γυναίκα δεν ανταποκρινόταν στις εντολές να τις ανοίξει.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα κράνους διερχόμενου μοτοσικλετιστή, ένας αστυνομικός χρησιμοποίησε το γκλοπ του για να επιχειρήσει να σπάσει τζάμι του αυτοκινήτου. Με τη συνδρομή συναδέλφων του έσπασε το πίσω τζάμι, επιτρέποντας σε αστυνομικό να ξεκλειδώσει τις πόρτες από το εσωτερικό. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί άνοιξαν την πόρτα του οδηγού, απομάκρυναν την 51χρονη από το όχημα και προχώρησαν στη σύλληψή της.

Η γυναίκα φέρεται να αντιστάθηκε κατά τη διαδικασία ακινητοποίησής της, ενώ στα πλάνα ακούγεται να ζητά την παρουσία του δικηγόρου της. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση. Παράλληλα, με εισαγγελική εντολή, η 51χρονη οδηγήθηκε σε ψυχιατρική κλινική.