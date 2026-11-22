Τα έργα εξετάστηκαν από ιστορικό τέχνης και τεχνοκριτικό, ο οποίος αποφάνθηκε ότι πρόκειται για απομιμήσεις γνωστών δημιουργών και όχι για αυθεντικά έργα.

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί του ελληνικού FBI σε έναν 44χρονο, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε κύκλωμα κατασκευής και διακίνησης πλαστών έργων τέχνης, τα οποία αποδίδονταν σε γνωστούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες και διατίθεντο προς πώληση με πλαστά πιστοποιητικά γνησιότητας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία στις Αρχές για δύο έργα τέχνης που είχαν αναρτηθεί προς πώληση σε διαδικτυακή πλατφόρμα αγοραπωλησιών. Τα συγκεκριμένα έργα αποδίδονταν σε γνωστό ζωγράφο, ωστόσο υπήρχαν ενδείξεις ότι ήταν πλαστά και συνοδεύονταν από ψευδή πιστοποιητικά γνησιότητας.

Από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών προέκυψε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση ενδέχεται να αποτελεί μέρος ευρύτερης παράνομης δραστηριότητας, με την κατασκευή και διάθεση πλαστών έργων τέχνης.

Στο πλαίσιο της συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, το μεσημέρι του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 44χρονο στην Αθήνα. Σύμφωνα με την έρευνα, φέρεται να ενεργούσε για λογαριασμό ενός 49χρονου, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

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Μάλιστα, στην κατοχή του 44χρονου εντοπίστηκαν έξι έργα τέχνης που αποδίδονταν στον ίδιο ζωγράφο και τα οποία επρόκειτο να διατεθούν προς πώληση έναντι συνολικά 5.150 ευρώ. Ακολούθησαν έρευνες σε κατοικίες, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά 35 έργα τέχνης, 2.750 ευρώ, 97 χρυσές λίρες, τέσσερα χρυσά γαλλικά νομίσματα, καθώς και δύο πολύτιμους λίθους.

Τα έργα εξετάστηκαν από ιστορικό τέχνης και τεχνοκριτικό, ο οποίος αποφάνθηκε ότι πρόκειται για απομιμήσεις γνωστών δημιουργών και όχι για αυθεντικά έργα. Ωστόσο, εάν ήταν γνήσια, η συνολική εκτιμώμενη αξία τους θα έφτανε περίπου τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Για τη διακρίβωση της γνησιότητας τόσο των έργων όσο και των συνοδευτικών πιστοποιητικών τους έχει διοριστεί πραγματογνώμονας, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δραστηριότητας και ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων προσώπων.

Ο 44χρονος συνελήφθη και οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.