Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπολύει το ΚΚΕ, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτησή του, βάζοντας στο επίκεντρο τον νέο κρατικό προϋπολογισμό, την ακρίβεια, τη φορολογική επιβάρυνση των νοικοκυριών και την κατάσταση των συνταξιούχων.

Σε σχόλιο του Γραφείου Τύπου, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας απορρίπτει την εικόνα κυβερνητικής επιτυχίας που επιχειρεί να παρουσιάσει ο πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας ότι η οικονομική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας μεταφέρει το βάρος των δημοσιονομικών στόχων και των οικονομικών επιλογών στις πλάτες των εργαζομένων και των λαϊκών νοικοκυριών.

Όπως επισημαίνει, τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και οι αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες αποτελούν, κατά την εκτίμησή του, βασικές προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής, την ώρα που οι πολίτες αντιμετωπίζουν ολοένα μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες.

Αναλυτικά:

«Σε αντίθεση με τις προκλητικές θριαμβολογίες Μητσοτάκη, αυτό που αποδεικνύει ο νέος κρατικός προϋπολογισμός είναι ότι, όσο συνεχίζεται αυτή η πολιτική, ο λαός θα συνεχίσει να ματώνει για τα πλεονάσματα, τα ρεκόρ κερδοφορίας των ομίλων και τους ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όσο για την ακρίβεια, ο κ. Μητσοτάκης ξέρει πολύ καλά, πως αυτή δεν "πέφτει από τον ουρανό", αλλά πυροδοτείται από την πολεμική εμπλοκή της χώρας και τροφοδοτεί τα κέρδη, γι’ αυτό και θα συνεχίσει να ροκανίζει το λαϊκό εισόδημα, παράλληλα με τους υπέρογκους άμεσους και έμμεσους φόρους.

Γι’ αυτό και τα επιδόματα της κοροϊδίας στους συνταξιούχους, έχουν εξανεμιστεί πριν καν δοθούν και φυσικά δεν πρόκειται να τους κάνουν να ξεχάσουν τις περικοπές στις συντάξεις, τη 13η και 14η σύνταξη και όλα τα κλεμμένα των τελευταίων κυβερνήσεων.

Πράγματι, στις εκλογές του 2027 ο λαός έχει να επιλέξει αν θα ενισχύσει αυτόν τον δρόμο που μας έχει φέρει ως εδώ και στον οποίο είναι συνοδοιπόροι η ΝΔ και τα άλλα κόμματα του συστήματος, ή αν θα δυναμώσει το αντίπαλο δέος, το ΚΚΕ, ανοίγοντας τον διαφορετικό, ελπιδοφόρο δρόμο της ανατροπής.

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, οι εργαζόμενοι, η νεολαία, οι συνταξιούχοι, μπορούν να δώσουν ηχηρή απάντηση με τη μαζική τους συμμετοχή στην απεργία, δηλώνοντας "καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους».