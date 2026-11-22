Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντόπισαν την 45χρονη σε οίκο ανοχής που λειτουργούσε παρά το γεγονός ότι είχε σφραγιστεί με απόφαση του αρμόδιου δήμου.

Μια σοβαρή υπόθεση εμπορίας ανθρώπων, με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευση τους, αποκάλυψαν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τις Αρχές να περνούν χειροπέδες σε μία 55χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η κατηγορούμενη φέρεται να εκμεταλλευόταν επί περίπου έναν χρόνο μία 45χρονη γυναίκα με αναπηρία και ιδιαίτερη ψυχοδιανοητική ευαλωτότητα, αποκομίζοντας παράνομα οικονομικά οφέλη από τη γενετήσια εκμετάλλευσή της σε οίκους ανοχής στο κέντρο της Αθήνας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, όταν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων πραγματοποίησαν στοχευμένους ελέγχους σε δέκα οίκους ανοχής της πρωτεύουσας, με στόχο τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων trafficking.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντόπισαν την 45χρονη σε οίκο ανοχής που λειτουργούσε παρά το γεγονός ότι είχε σφραγιστεί με απόφαση του αρμόδιου δήμου. Από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψαν ενδείξεις ότι η γυναίκα ήταν θύμα εμπορίας ανθρώπων, ενώ η ιδιαίτερη ευαλωτότητά της επιβεβαιώθηκε και από πραγματογνώμονα ψυχολόγο.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, η 55χρονη είχε προσεγγίσει τη γυναίκα πριν από περίπου έναν χρόνο, γνωρίζοντας εξαρχής την αναπηρία και την ευάλωτη κατάστασή της. Φέρεται μάλιστα να ασκούσε επανειλημμένα πιέσεις και συναισθηματική επιρροή, προκειμένου να την πείσει να εκδίδεται σε οίκους ανοχής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κατηγορούμενη φέρεται να τη μετέφερε στους συγκεκριμένους χώρους, όπου πραγματοποιούσε ερωτικά ραντεβού, παρακρατώντας μεγάλο μέρος των χρημάτων που εισέπραττε. Μάλιστα, ακόμη και όταν η 45χρονη αντιδρούσε και διέκοπτε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η 55χρονη φέρεται να την έπειθε να επιστρέψει, χρησιμοποιώντας υποσχέσεις για υψηλές χρηματικές απολαβές και μεθόδους συναισθηματικής χειραγώγησης.

Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομία, την καθοδηγούσε να αποκρύπτει από το οικογενειακό και κοινωνικό της περιβάλλον την πραγματική φύση της δραστηριότητάς της, προκειμένου να αποφεύγονται αντιδράσεις.

Η 55χρονη εντοπίστηκε στην Αθήνα και συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και χειρόγραφες σημειώσεις, ενώ στην 45χρονη παρασχέθηκε η προβλεπόμενη αρωγή και προστασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.