Σε μια εποχή που η κατανάλωση πρωταγωνιστεί, η εκπαίδευση μας υπενθυμίζει ότι η πραγματική εξέλιξη δεν βρίσκεται σε όσα αποκτούμε, αλλά σε όσα καταφέρνουμε να γίνουμε.

Κάθε Νοέμβριο, η ίδια εικόνα επαναλαμβάνεται. Προσφορές, εκπτώσεις, διαφημίσεις, αντίστροφες μετρήσεις και αμέτρητα μηνύματα που μας υπενθυμίζουν ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αγοράσουμε κάτι καινούργιο.

Η Black Friday έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της σύγχρονης καταναλωτικής κουλτούρας. Για λίγες ημέρες, η προσοχή μας στρέφεται σχεδόν αποκλειστικά σε όσα μπορούμε να αποκτήσουμε.

Και κάπου ανάμεσα στις προσφορές και στις λίστες αγορών, γεννιέται ένα διαφορετικό ερώτημα:

Πότε ήταν η τελευταία φορά που επενδύσαμε στον εαυτό μας με την ίδια αποφασιστικότητα που επενδύουμε σε ένα καινούργιο προϊόν;

Η αξία όσων δεν χωρούν σε ένα καλάθι αγορών

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να αξιοποιούμε μια καλή προσφορά ή να αποκτούμε κάτι που πραγματικά χρειαζόμαστε.

Ωστόσο, σε μια καθημερινότητα που χαρακτηρίζεται από ταχύτητα, διαρκείς αλλαγές και αυξανόμενες απαιτήσεις, υπάρχουν επενδύσεις που δεν αποτυπώνονται σε μια απόδειξη αγοράς.

Η απόκτηση νέων γνώσεων. Η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων. Η εξοικείωση με νέες τεχνολογίες. Η δυνατότητα να διεκδικήσουμε μια καλύτερη επαγγελματική προοπτική ή ακόμη και να ανακαλύψουμε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση στη ζωή μας.

Αυτές είναι επενδύσεις που δεν εξαντλούνται με τη χρήση, δεν ξεπερνιούνται με την επόμενη τάση και δεν χάνουν την αξία τους μόλις εμφανιστεί ένα νεότερο μοντέλο.

Αντίθετα, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για κάθε επόμενο βήμα μας.

Η εκπαίδευση ως συνειδητή επιλογή εξέλιξης

Σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον που μεταβάλλεται συνεχώς, η διά βίου μάθηση δεν αποτελεί πλέον μια δραστηριότητα που περιορίζεται στα πρώτα χρόνια της ζωής μας.

Αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Οι νέες τεχνολογίες, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας δημιουργούν νέες απαιτήσεις, αλλά ταυτόχρονα ανοίγουν και νέες δυνατότητες.

Η εκπαίδευση μάς επιτρέπει να προσεγγίζουμε αυτές τις αλλαγές όχι μόνο ως προκλήσεις, αλλά και ως ευκαιρίες.

Και ίσως αυτή να είναι η ουσιαστικότερη διαφορά ανάμεσα στην κατανάλωση και στην επένδυση στη γνώση: η πρώτη μάς προσφέρει κάτι που αποκτούμε, ενώ η δεύτερη κάτι που κατακτούμε.

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστήμιου και το Κ.Δ.Β.Μ. Easy Education: Η γνώση στο επίκεντρο.

Με αυτή τη φιλοσοφία, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστήμιου και το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education συνυλοποιούν προγράμματα επιμόρφωσης, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και της ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Μέσα από εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που απευθύνονται σε ανθρώπους οι οποίοι επιθυμούν να ενισχύσουν το γνωστικό τους υπόβαθρο και να εξελιχθούν προσωπικά και επαγγελματικά, η εκπαίδευση αποκτά ουσιαστικό ρόλο στη σύγχρονη καθημερινότητα.

Γιατί η ανάγκη για μάθηση δεν έχει ηλικία, δεν περιορίζεται σε έναν επαγγελματικό κλάδο και δεν σταματά με την απόκτηση ενός τίτλου σπουδών.

Φέτος, ας δώσουμε αξία και σε όσα διαρκούν

Η Black Friday θα περάσει. Οι προσφορές θα ολοκληρωθούν. Και σύντομα θα εμφανιστούν νέες αγορές, νέες τάσεις και νέες επιθυμίες.

Η γνώση, όμως, μπορεί να συνεχίσει να μας συνοδεύει.

Να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε μια επαγγελματική πρόκληση, να αποκτήσουμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, να ανακαλύψουμε νέες δυνατότητες και να κάνουμε επιλογές που μέχρι χθες δεν είχαμε φανταστεί.

Γι' αυτό, σε μια εποχή που όλα γύρω μας μάς προτρέπουν να αποκτήσουμε περισσότερα, αξίζει να θυμόμαστε ότι η εξέλιξη δεν μετριέται μόνο με όσα έχουμε.

Μετριέται και με όσα μαθαίνουμε, όσα καταφέρνουμε και όσα μπορούμε να γίνουμε.

Γιατί τελικά, η πιο σημαντική επένδυση είναι αυτή που κάνουμε στον ίδιο μας τον εαυτό.

Οι εγγραφές στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου παρατείνονται έως τις 30 Νοεμβρίου 2026, δίνοντάς σας περισσότερο χρόνο να επιλέξετε το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές σας ανάγκες.

Μάθετε περισσότερα για όλα τα διαθέσιμα προγράμματα και εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

210 300 97 03 (10:00–18:00)

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Sponsored Content