Η κλήρωση του Eurojackpot θα γίνει στις 21:00.

Μια ακόμη μεγάλη κλήρωση έχουμε σήμερα από το Eurojackpot, το οποίο μοιράζει το ποσό των 10 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η σταδιακή εμφάνιση των αποτελεσμάτων οφείλεται στην σειρά που ο ΟΠΑΠ Α.Ε. τα έχει λάβει από την κοινοπραξία. Αμέσως μετά την κλήρωση εμφανίζονται:

1. η νικητήρια στήλη

2. οι νικητές Ελλάδας και οι συνολικές επιτυχίες της Ευρώπης

3. τα κέρδη ανά επιτυχία

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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4. το JACKPOT ποσό της επόμενης κλήρωσης

Η Αllwyn ενημερώνει τους παίκτες και ανακοινώνει τα αποτελέσματα μόνο όταν αυτά είναι επίσημα από την κοινοπραξία.