Το «χρυσό» δελτίο παίχτηκε στα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Η ανακοίνωση της Allwyn για την σημερινή κλήρωση του Eurojackpot.

Ο πρώτος μεγάλος νικητής του EUROJACKPOT στην Ελλάδα είναι γεγονός με το «χρυσό» δελτίο να έχει παιχτεί, στα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Το δελτίο κερδίζει το ποσό των 38.370.583,30 ευρώ και είναι ένα από τα δύο της πρώτης κατηγορίας (5+2). Το δεύτερο χρυσό δελτίο παίχτηκε στη Νορβηγία.

Η ανακοίνωση της Allwyn για τον τυχερό στα Τρίκαλα

«Δύο τυχερά δελτία βρέθηκαν στην 1η κατηγορία (5+2), εκ των οποίων ένα από Ελλάδα, κατά τη σημερινή διαλογή της 282ης κλήρωσης του EUROJACKPOT που κερδίζουν το ποσό των €38.370.583,30 το καθένα. Το ποσό που θα μοιρασθούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 20/11/2026 είναι €10.000.000.

Στην δεύτερη κατηγορία (5+1) μεταξύ των 12 επιτυχιών βρέθηκε μία επιτυχία από την Ελλάδα, η οποία κερδίζει το ποσό των €159.172,00».

Στη σημερινή κλήρωση οι αριθμοί είναι: 1,5, 7, 15, 19 και euro jackpot 1 και 11. Σημειώνεται ότι και στη δεύτερη κατηγορία (5+1) υπάρχει πάλι δελτίο που παίχτηκε στην Ελλάδα το οποίο κερδίζει το ποσό των 159.172 εθρώ

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