Η κλήρωση του Eurojackpot θα γίνει στις 21:15.

Νέα μεγάλη κλήρωση απόψε από το Eurojackpot το οποίο μοιράζει το ποσό των 75 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η σταδιακή εμφάνιση των αποτελεσμάτων οφείλεται στην σειρά που ο ΟΠΑΠ Α.Ε. τα έχει λάβει από την κοινοπραξία. Αμέσως μετά την κλήρωση εμφανίζονται:

1. η νικητήρια στήλη

2. οι νικητές Ελλάδας και οι συνολικές επιτυχίες της Ευρώπης

3. τα κέρδη ανά επιτυχία

4. το JACKPOT ποσό της επόμενης κλήρωσης

Η Αllwyn ενημερώνει τους παίκτες και ανακοινώνει τα αποτελέσματα μόνο όταν αυτά είναι επίσημα από την κοινοπραξία.