Νέα μεγάλη κλήρωση απόψε από το Eurojackpot το οποίο μοιράζει το ποσό των 75 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι η σταδιακή εμφάνιση των αποτελεσμάτων οφείλεται στην σειρά που ο ΟΠΑΠ Α.Ε. τα έχει λάβει από την κοινοπραξία. Αμέσως μετά την κλήρωση εμφανίζονται:
1. η νικητήρια στήλη
2. οι νικητές Ελλάδας και οι συνολικές επιτυχίες της Ευρώπης
3. τα κέρδη ανά επιτυχία
4. το JACKPOT ποσό της επόμενης κλήρωσης
Η Αllwyn ενημερώνει τους παίκτες και ανακοινώνει τα αποτελέσματα μόνο όταν αυτά είναι επίσημα από την κοινοπραξία.