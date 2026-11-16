Οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη ότι δεν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Η επαίσχυντη και ανιστόρητη δήλωση Γεωργιάδη ότι «δεν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο», δεν αποτελεί έκπληξη. Απλά οργή, όπως φαίνεται από την έντονη αντίδραση κομμάτων της αντιπολίτευσης, που ζητούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πάρει θέση για τις προσβλητικές δηλώσεις του υπουργού του και αντιπροέδρου της κυβέρνησής του.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε την άποψή του, η οποία είναι γνωστή και αναμενόμενη και στη συνέχεια τροφοδότησε και τον αλγόριθμο στο Χ, αναρτώντας τη συνέντευξή του στα Parapolitika.gr, όπου έκανε τη σχετική δήλωση.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2122333731348258881}

Η σιωπή της κυβέρνησης όμως για ένα από τους πιο προβεβλημένους «εκπροσώπους» της είναι σχεδόν ύβρις, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει η αντιπολίτευση. Μόνο που η κυβέρνηση δεν σιώπησε τελείως απλά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπεραμύνθηκε της ελευθερίας του λόγου του καθενός.

«Το Πολυτεχνείο είναι σύμβολο της Δημοκρατίας και τιμούμε τη θυσία του κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως του πολιτικού χώρου που ανήκει - αυτοί οι αγώνες είναι συνολικά για τη Δημοκρατία μας - ο οποίος αγωνίστηκε για να αποκατασταθεί η Δημοκρατία στη χώρα και πλέον να έχουμε την πιο στέρεη Δημοκρατία από ποτέ», είπε ο Παύλος Μαρινάκης, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ερώτηση που δέχθηκε στη συνέχεια για το αν θα γίνει κάποια σύσταση στον υπουργό Υγείας, δήλωσε: «Έχουμε δημοκρατία και καθένας μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του».

ΠΑΣΟΚ: Ανιστόρητος και επικίνδυνος ο Γεωργιάδης

Ανιστόρητο και επικίνδυνο χαρακτηρίζει τον Άδωνι Γεωργιάδη ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι ο υπουργός Υγείας συνεχίζει την ακροδεξιά προπαγάνδα και διερωτάται: «Ο κ. Μητσοτάκης συμφωνεί με την αναθεώρηση της Ιστορίας, που επιχειρεί ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας;»

Το σχόλιο Τσουκαλά

«Ανιστόρητος και επικίνδυνος ο κ. Γεωργιάδης συνεχίζει την ακροδεξιά προπαγάνδα ότι δήθεν «δεν υπήρχαν νεκροί» στο Πολυτεχνείο. Ο κ. Μητσοτάκης συμφωνεί με την αναθεώρηση της Ιστορίας, που επιχειρεί ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας; Είναι δυνατόν η κυβέρνηση να μην αποδοκιμάζει με τον πλέον αυστηρό τρόπο έναν αρνητή της ιστορίας και των αγώνων του ελληνικού λαού για Δημοκρατία και Ελευθερία; Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν διολισθήσει σε επικίνδυνους δρόμους. Τους θρέφει πολιτικά η τοξικοποίηση και ο διχασμός της κοινωνίας. Δεν θα τους επιτρέψουμε να παραχαράσσουν την Ιστορία».

Λαλιώτης: «Γράψτε τα ονόματα των νεκρών και στείλτε τα στον αντιπρόεδρο της ΝΔ»

Ο Κώστας Λαλιώτης βρήθηκε στη Χαριλάου Τρικούπη με αφορμή τη συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τη Νίνα Γ. Κασιμάτη και σχολίασε τις δηλώσεςι Γεωργιάδη. «Γράψτε τα ονόματα των νεκρών και στείλτε τα στον αντιπρόεδρο της ΝΔ».

Ο Κώστας Λαλιωτης, ο οποίος ήταν μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Φοιτητών και βασανίστηκε από την ΕΣΑ, μετά την εισβολή των τανκς στο Πολυτεχνείο, πρόσθεσε: «Ξέρετε πόσες σφαίρες έπεσαν; 22.000 κατά αμάχων. Το γράφει και το βιβλίο του Καλλιβρετάκη "το Πολυτεχνείο έξω από το Πολυτεχνείο"».

ΚΚΕ: Η ευθύνη βαραίνει τον Μητσοτάκη

Το ΚΚΕ επιρρίπτει την ευθύνη για την δηλώσεις Γεωργιάδη στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και του ζητά να πάρει θέση. Σε ανακοίνωσή του σημειώνει πως «ο Γεωργιάδης πέρα από το Υπουργείο Εμπορίου της Υγείας διεκδικεί και το Υπουργείο διαστρέβλωσης της ιστορικής αλήθειας» ενώ τονίζει ότι η ευθύνη για τις δηλώσεις αυτές βαρύνει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

«Ο σεσημασμένος για τις προκλητικές δηλώσεις του Αδ. Γεωργιάδης επεδίωξε σήμερα να αμφισβητήσει τους ηρωικούς νεκρούς του Πολυτεχνείου, προσβάλλοντας τη μνήμη τους και συνολικότερα τη μνήμη εκείνων που με ανυπολόγιστες θυσίες αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας. Προφανώς, ο Γεωργιάδης πέρα από το Υπουργείο Εμπορίου της Υγείας διεκδικεί και το Υπουργείο διαστρέβλωσης της ιστορικής αλήθειας. Η ευθύνη, όμως, γι’ αυτές τις δηλώσεις βαραίνουν ολόκληρο το κόμμα της ΝΔ, την κοινοβουλευτική της ομάδα, την κυβέρνηση και προσωπικά τον Κ. Μητσοτάκη, που πρέπει εδώ και τώρα, να πάρουν θέση για τις άθλιες, ανιστόρητες δηλώσεις του συγκεκριμένου υπουργού και αντιπροέδρου της ΝΔ!»

Νέα Αριστερά: Τον αφήνει ελεύθερο ο Μητσοτάκης για να κρατά ανοικτούς διαύλους με τους φασίστες

Η Νέα Αριστερά επιρρίπτει και αυτή ευθύνες στον πρωθυπουργό λέγοντας ότι «αφήνει ανενόχλητους τους ακροδεξιούς της κυβέρνησής του να αναπαράγουν αυτές τις ανιστόρητες αθλιότητες, δείχνει πως θέλει να κρατήσει ανοικτούς τους διαύλους με τον φασιστικό χώρο».

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε τον Άδωνι Γεωργιάδη να υποστηρίζει ότι «δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο». Την ίδια αθλιότητα αναπαράγουν, δε, όλοι οι φασίστες και νοσταλγοί της Χούντας εντός και εκτός ΝΔ, από τον Κωνσταντίνο Πλεύρη και τον Μάκη Βορίδη μέχρι τον Γιώργο Καρατζαφέρη και τους καταδικασμένους ναζί εγκληματίες της Χρυσής Αυγής.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν είναι τυχαίο πρόσωπο ούτε απλά ένας πονηρός ακροδεξιός. Είναι αντιπρόεδρος της ΝΔ και υπουργός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το γεγονός πως ο πρωθυπουργός δεν στηλιτεύει αυτές τις απόψεις και αφήνει ανενόχλητους τους ακροδεξιούς της κυβέρνησής του να αναπαράγουν αυτές τις ανιστόρητες αθλιότητες, δείχνει πως θέλει να κρατήσει ανοικτούς τους διαύλους με τον φασιστικό χώρο.

Ο καθένας από τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν από πυρά στρατιωτικών, χωροφυλάκων, αστυνομικών, ελεύθερων σκοπευτών και παρακρατικών στο κέντρο της Αθήνας και γύρω από το Πολυτεχνείο, είχαν όνομα: Σπυρίδων Κοντομάρης, Διομήδης Κομνηνός, Σωκράτης Μιχαήλ, Toril Margrethe Engeland, Βασίλειος Φάμελλος, Γεώργιος Σαμούρης, Δημήτριος Κυριακόπουλος, Σπύρος Μαρίνος, Νικόλαος Μαρκούλης, Αικατερίνη Αργυροπούλου, Στυλιανός Καραγεώργης, Μάρκος Καραμανής, Αλέξανδρος Σπαρτίδης, Δημήτριος Παπαϊωάννου, Γεώργιος Γεριτσίδης, Βασιλική Μπεκιάρη, Δημήτρης Θεοδώρας, Αλέξανδρος Βασίλειος Καράκας, Αλέξανδρος Παπαθανασίου, Ανδρέας Κούμπος, Μιχαήλ Μυρογιάννης, Κυριάκος Παντελεάκης, Ευστάθιος Κολινιάτης, Ιωάννης Μικρώνης. Θα παύσουν επιτέλους οι κάθε λογής ακροδεξιοί να χυδαιολογούν και να προσβάλουν τη μνήμη των νεκρών του Πολυτεχνείου; Κι ας απαντήσουν καθαρά: Τις μέρες του Νοέμβρη του 1973, ποιους θα στήριζαν; Τους φοιτητές και τους εργάτες στο Πολυτεχνείο ή όσους κατέπνιξαν την εξέγερση;

ΕΛΑΣ: Συνειδητή αναπαραγωγή ακροδεξιάς αφήγησης

Η ΕΛΑΣ κάνει λόγο για αθλιότητα Γεωργιάδη και αναπαραγωγή της ακροδεξιάς αφήγησης για το Πολυτεχνείο ενώ σημειώνει ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να ανέχεται την προσβολή της ιστορικής μνήμης του Πολυτεχνείου από κορυφαία στελέχη της.

«Οι σημερινές δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, με τις οποίες επαναφέρει τον ισχυρισμό ότι δεν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, είναι άλλη μια αθλιότητα του αντιπροέδρου της ΝΔ και υπουργού Υγείας. 53 χρόνια μετά την εξέγερση του Νοέμβρη του 1973, ένας κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη επιλέγει να αναπαράγει ένα ιστορικά τεκμηριωμένο ψεύδος», σημειώνει η ΕΛΑΣ και υπογραμμίζει πως «δεν πρόκειται για άγνοια ούτε για μια αθώα ιστορική αναφορά».

Αλλά «για συνειδητή αναπαραγωγή μιας ακροδεξιάς αφήγησης που επιχειρεί να παραχαράξει την ιστορική μνήμη».

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Οι σημερινές δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, με τις οποίες επαναφέρει τον ισχυρισμό ότι δεν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, είναι άλλη μια αθλιότητα του αντιπροέδρου της ΝΔ και υπουργού Υγείας. 53 χρόνια μετά την εξέγερση του Νοέμβρη του 1973, ένας κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη επιλέγει να αναπαράγει ένα ιστορικά τεκμηριωμένο ψεύδος. Δεν πρόκειται για άγνοια ούτε για μια αθώα ιστορική αναφορά. Πρόκειται για συνειδητή αναπαραγωγή μιας ακροδεξιάς αφήγησης που επιχειρεί να παραχαράξει την ιστορική μνήμη. Για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, η ιστορική έρευνα έχει τεκμηριώσει νεκρούς που συνδέονται με τα γεγονότα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Τα ιστορικά στοιχεία δεν διαγράφονται με τηλεοπτικές δηλώσεις και πολιτικές σκοπιμότητες.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν μπορεί να αποποιηθεί την πολιτική του διαδρομή και τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Η σημερινή του στάση επαναφέρει στο προσκήνιο αντιλήψεις και επιχειρήματα που επί χρόνια τροφοδοτούν την ακροδεξιά και τον ιστορικό αναθεωρητισμό. Το πρόβλημα, όμως, δεν αφορά μόνο τον ίδιο. Αφορά τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ο οποίος οφείλει να τοποθετηθεί. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να ανέχεται την προσβολή της ιστορικής μνήμης από κορυφαία στελέχη της. Το Πολυτεχνείο δεν είναι μια επέτειος που κάποιοι μπορούν να διαχειρίζονται κατά το δοκούν. Είναι κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης, σύμβολο αντίστασης στη δικτατορία και διαρκής υπενθύμιση ότι η δημοκρατία, η ελευθερία και η κοινωνική αξιοπρέπεια δεν είναι αυτονόητες. Το Πολυτεχνείο ζει γιατί οι αγώνες για Δημοκρατία και ελευθερία δεν ανήκουν στο παρελθόν. Η αυριανή πορεία του Πολυτεχνείου είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αγωνίστηκαν και να υπερασπιστούμε την ιστορική αλήθεια.

Παπαδημούλης: Οργισμένη ανάρτηση κατά Γεωργιάδη - «Ακροδεξιό βδέλυγμα»

Οργή έχει προκαλέσει η ανιστόρητη δήλωσε που επανέλαβε ο υπουργός υγείας και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνις Γεωργιάδης ότι δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο.

Σε ανάρτησή του ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδημούλης τον χαρακτηρίζει «ακροδεξιό βδέλυγμα,που επανέλαβε και σήμερα την γκαιμπελίστικη προπαγάνδα και τα ανιστόρητα ψεύδη της φασιστικής προπαγάνδας ότι δήθεν «δεν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο»! »Αποδεικνύοντας, για μια ακόμη φορά, πως η Ακροδεξιά και σχεδόν το σύνολο της Δεξιάς, μισούν την νεανική δημοκρατική εξέγερση του Πολυτεχνείου και λυσσομανούν που έχουν αποτύχει παταγωδώς να σβήσουν, με τερατώδη ψέματα, την ισχυρή καταγραφή αυτής της εξέγερσης ,από την ιστορική μνήμη του λαού μας».

Ο κ. Παπαδημούλης σημειώνει ότι «αποτελεί ύβρι και πρόκληση ότι ένας πατεντάτος ακροδεξιός, υμνητής της Χούντας και του ναζιστή μπαμπά Πλεύρη, κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια, με διαρκείς κολοτούμπες, απίστευτο θράσος και συνεχή αντιαριστερή υστερία, αλλά και την διαδοχική εύνοια των Καρατζαφέρη, Σαμαρά και κυρίως του Μητσοτάκη, να γίνει Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και κορυφαίος Υπουργός».

Σημειώνει ακόμα στην ανάρτησή του πως «η ηχηρή σιωπή της Κυβέρνησης της ΝΔ απέναντι σε αυτή την φασιστική πρόκληση, αποτελεί ντροπή και κατάντια για την ελληνική δημοκρατία». «Τα έργα και οι ημέρες Γεωργιάδη, ελέω Μητσοτάκη, που ολοφάνερα τον αβαντάρει και τον στηρίζει, είναι ένας ακόμη λόγος για να ηττηθεί, να φύγει και να λογοδοτήσει Όχι μόνο η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά και η πολιτική της. Γιατί μας έχει γεμίσει, ακρίβεια, αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, ατελείωτα σκάνδαλα, γιγάντωση της διαφθοράς, κυνική συγκάλυψη και απίστευτη προπαγάνδα!» καταλήγει ο Δημήτρης Παπαδημούλης.

{https://www.facebook.com/100044179462298/posts/1706267380855894/?mibextid=wwXIfr&rdid=61FNYdlBGLN18YR6}

Η ανιστόρητη επιμονή του Άδωνι Γεωργιάδη

Μία μέρα πριν από την επέτειο του Πολυτεχνείου με τους 26 επίσημα νεκρούς εκείνων των ημερών, ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, επέμεινε στην προκλητική του άποψη ότι δεν υπάρχουν νεκροί στο Πολυτεχνείο. Όταν ρωτήθηκε, ο υπουργός παρέπεμψε στο πόρισμα επί Αβέρωφ, το οποίο ανέφερε ότι δεν υπήρξαν νεκροί μέσα στον χώρο του ιδρύματος. Πρόκειται για το πόρισμα Τσεβά, που αναφέρει πως «ουδείς απολύτως εκ των σπουδαστών του Πολυτεχνείου εφονεύθη κατά το ανωτέρο τριήμερον».

ΔΗΜ.: Τελικά αποφασίσατε, το Πολυτεχνείο έγινε;

Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πότε είπα ότι δεν έγινε; Προφανώς και έγινε το Πολυτεχνείο και οδήγησε στην πτώση του δικτάτορα Παπαδόπουλου και στην άνοδο του δικτάτορα Ιωαννίδη.

ΔΗΜ.: Νεκροί υπήρξανε;

Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Παραμένω πιστός στο πόρισμα Τσεβά, που βγήκε επί υπουργίας Ε. Αβέρωφ. Πάρτε το και διαβάστε το να σας λυθούν οι ιστορικές απορίες.