Έχοντας ήδη συστήσει 3 νέα ξενοδοχειακά brands στην ελληνική αγορά μέσα στη φετινή χρονιά, η Hilton συνεχίζει την εντυπωσιακή της επέκταση, με 4 νέα ξενοδοχεία σε Κέρκυρα, Κρήτη και Μύκονο το 2027.

Η Hilton διευρύνει δυναμικά την παρουσία της στην Ελλάδα. Μέσα σε μόλις έξι χρόνια, από ένα και μόνο ξενοδοχείο, έχει αναπτύξει ένα δίκτυο με περισσότερα από 80 ξενοδοχεία, τα οποία είτε λειτουργούν ήδη είτε αναμένεται να ανοίξουν το επόμενο διάστημα. Με παρουσία σε εννιά ξενοδοχειακά brands και με τη συνεργασία της με τα Small Luxury Hotels of the World (SLH) να ενισχύει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της, η Hilton εμπλουτίζει τις προτάσεις φιλοξενίας της, προσφέροντας ξεχωριστές εμπειρίες σε μεγάλες πόλεις, δημοφιλή νησιά και κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας.

Μέχρι το τέλος του 2027, η Hilton σχεδιάζει να προσθέσει τέσσερα ακόμη ξενοδοχεία στο χαρτοφυλάκιό της στην Ελλάδα, διευρύνοντας τις επιλογές των ταξιδιωτών για αποδράσεις σε ελληνικούς νησιωτικούς προορισμούς. Η νέα αυτή επέκταση έρχεται σε συνέχεια μιας χρονιάς με σημαντικές εξελίξεις για τον όμιλο και την ανάπτυξη των ξενοδοχειακών του brands στη χώρα.

Από τις αρχές του 2026, η Hilton έχει ήδη εγκαινιάσει το Conrad Athens The Ilisian και το Sandblu Santorini, LXR Hotels & Resorts, σηματοδοτώντας την πρώτη παρουσία των brands Conrad Hotels & Resorts και LXR Hotels & Resorts στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, υποδέχθηκε το Hilton Chania Old Town Resort & Spa, σηματοδοτώντας την επιστροφή του εμβληματικού brand Hilton Hotels & Resorts στην Ελλάδα, καθώς και το ERA Hotel Heraklion, Tapestry Collection by Hilton, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στον τομέα της σύγχρονης lifestyle φιλοξενίας στη χώρα.

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Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξής της στην Ελλάδα, η Hilton προγραμματίζει για το 2027 το άνοιγμα τεσσάρων νέων ξενοδοχείων: του Conrad Corfu, του Amira Resort Crete, Curio Collection by Hilton, του PHĀEA Mitato Crete, Tapestry Collection by Hilton και του Hilton Mykonos Beach Resort & Spa. Οι νέες αφίξεις θα εμπλουτίσουν το ξενοδοχειακό χαρτοφυλάκιο του ομίλου, προσθέτοντας νέες προτάσεις διαμονής και φιλοξενίας σε μερικούς από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της Ελλάδας. Παράλληλα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, η Hilton ανακοίνωσε συμφωνίες για την ανάπτυξη δύο ακόμη ξενοδοχείων, του Waldorf Astoria Scarlet Bay και του Hilton Thessaloniki, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της στην ελληνική αγορά.

Ο David Kelly, Senior Vice President, Continental Europe της Hilton, δήλωσε: «Η ανάπτυξη της Hilton στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακή. Μέσα σε μόλις έξι χρόνια, από ένα ξενοδοχείο σε λειτουργία, έχουμε φτάσει σήμερα να διαθέτουμε περισσότερα από 80 ξενοδοχεία, που είτε λειτουργούν ήδη είτε βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης. Η δυναμική αυτή αποτυπώνει τόσο τις ισχυρές φιλοδοξίες μας για την ελληνική αγορά όσο και τις σημαντικές ευκαιρίες που διακρίνουμε στις πόλεις και τα νησιά της χώρας. Η φετινή είσοδος νέων luxury brands στην Ελλάδα, η επιστροφή του brand Hilton Hotels & Resorts, καθώς και η ανακοίνωση των σχεδίων μας για την επέκταση στη Θεσσαλονίκη αποτελούν σημαντικούς σταθμούς στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου μας. Με ακόμη περισσότερες νέες ξενοδοχειακές αφίξεις να προγραμματίζονται για την επόμενη χρονιά, στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους ταξιδιώτες ακόμη περισσότερες επιλογές διαμονής στην Ελλάδα».

Ο Ανδρέας Κουκάς, Senior Director, Development, Greece & Cyprus, Hilton, δήλωσε: «Η αναπτυξιακή μας πορεία στην Ελλάδα βασίζεται στις ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουμε οικοδομήσει με τους ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς και στην αυξανόμενη ζήτηση για το ευρύ χαρτοφυλάκιο των ξενοδοχειακών μας brands. Από πολυτελή resorts και ξενοδοχεία με ξεχωριστή ταυτότητα και lifestyle χαρακτήρα έως το εμβληματικό brand Hilton Hotels & Resorts, διακρίνουμε σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης τόσο σε καθιερωμένους όσο και σε ανερχόμενους προορισμούς. Παράλληλα, προσφέρουμε στους συνεργάτες μας πρόσβαση στο ισχυρό εμπορικό δίκτυο της Hilton και στα πολυβραβευμένα ξενοδοχειακά brands της».

Η Hilton εγκαινιάζει μια νέα εποχή πολυτελούς φιλοξενίας στην Ελλάδα

Τα brands Conrad Hotels & Resorts και LXR Hotels & Resorts εκφράζουν δύο διαφορετικές, αλλά συμπληρωματικές προσεγγίσεις στην πολυτελή φιλοξενία, προσφέροντας στους επισκέπτες ξεχωριστές εμπειρίες που αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε προορισμού.

Το άνοιγμα του Conrad Athens The Ilisian σηματοδοτεί την πρώτη παρουσία του brand Conrad Hotels & Resorts στην Ελλάδα, αλλά και την επιστροφή της Hilton σε ένα ιστορικό τοπόσημο, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της Αθήνας για περισσότερες από έξι δεκαετίες. Το ξενοδοχείο λειτούργησε για πρώτη φορά το 1963 ως Hilton Athens και έκτοτε αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την πολιτιστική και κοινωνική ζωή της πρωτεύουσας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της ταυτότητας της πόλης. Η νέα του εποχή ως Conrad Athens The Ilisian τιμά αυτή την ξεχωριστή κληρονομιά, προσδίδοντάς της σύγχρονη διάσταση. Παράλληλα, προσκαλεί τους επισκέπτες να ανακαλύψουν την Αθήνα μέσα από την αρχιτεκτονική, την τέχνη και τη γαστρονομική της σκηνή, αναδεικνύοντας τη μοναδική συνύπαρξη της αρχαίας πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη αστική ζωή.

Στη Σαντορίνη, το Sandblu Santorini, LXR Hotels & Resorts σηματοδοτεί την πρώτη παρουσία του brand LXR Hotels & Resorts στην Ελλάδα. Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού, κοντά στους πρόποδες της Αρχαίας Θήρας, και προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία φιλοξενίας, άρρηκτα συνδεδεμένη με την αυθεντική ταυτότητα του τόπου. Με φόντο το εντυπωσιακό ηφαιστειακό τοπίο, την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και τη μαγευτική θέα στο Αιγαίο, αποτελεί μια σύγχρονη πρόταση διαμονής που αναδεικνύει τη μοναδική ομορφιά της Σαντορίνης.

Την επόμενη χρονιά, το Conrad Corfu αναμένεται να διευρύνει την παρουσία της Hilton στον τομέα της πολυτελούς φιλοξενίας, επεκτείνοντάς την και στα νησιά του Ιονίου. Το νέο resort, το οποίο θα βρίσκεται στη νότια ακτή της Κέρκυρας, θα αντλεί έμπνευση από τη βενετσιάνικη και νεοκλασική αρχιτεκτονική κληρονομιά του νησιού, συνδυάζοντας τον σύγχρονο σχεδιασμό με επιλεγμένα έργα ελληνικής τέχνης και καταπράσινους κήπους, με θέα σε μια απομονωμένη παραλία με ξεχωριστή φυσική ομορφιά. Το ξενοδοχείο θα διαθέτει 136 δωμάτια, σουίτες και βίλες, πολλές από τις οποίες θα προσφέρουν ιδιωτική θερμαινόμενη πισίνα ή τζακούζι. Την εμπειρία διαμονής θα συμπληρώνουν τρία εστιατόρια, μεταξύ των οποίων ένα εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας με την υπογραφή του βραβευμένου με αστέρι Michelin σεφ Αλέξανδρου Τσιοτίνη, ένα spa εμπνευσμένο από τα τοπικά βότανα, καθώς και ένα υπαίθριο θερινό σινεμά. Σε μικρή απόσταση από το resort, οι επισκέπτες θα μπορούν να ανακαλύψουν την Παλιά Πόλη της Κέρκυρας, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, τα ιστορικά ανάκτορα και τις μοναδικές ακτές του Ιονίου.

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