Διεκδικεί την προεδρία της FIFA με τη στήριξη των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών ποδοσφαίρου.

Ο επικεφαλής της γαλλικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Φιλίπ Ντιαλό, θα είναι αντίπαλος του Τζιάνι Ινφαντίνο- με την υποστήριξη της UEFA- στις εκλογές για την προεδρία της FIFA που θα διεξαχθούν τον ερχόμενο Μάρτιο.

«Σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, υπό τον πρόεδρο της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν, οι εθνικές ομοσπονδίες που εκπροσωπούνται στην εκτελεστική επιτροπή και το συμβούλιο της FIFA κάλεσαν τον Φιλίπ Ντιαλό να είναι υποψήφιος στις εκλογές της FIFA τον Μάρτιο του 2027 και ομόφωνα δεσμεύθηκαν για την πλήρη υποστήριξή του», ανέφερε ανακοίνωση της UEFA.

Ο Ντιαλό αποδέχθηκε την πρόταση για τις εκλογές της FIFA και η υποψηφιότητά του αναμένεται να επικυρωθεί επίσημα στη κατά τη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της γαλλικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη. Ο 63χρονος είναι επικεφαλής της γαλλικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου (FFF) από το 2023. Αρχικά διορίστηκε μεταβατικός πρόεδρος, τον Ιανουάριο του 2023, μετά την παραίτηση του Νοέλ λε Γκρετ και πέντε μήνες αργότερα εξελέγη. Ο Ντιαλό επανεξελέγη τον Δεκέμβριο του 2024, με τετραετή θητεία. Τον Σεπτέμβριο η FFF απέσυρε την υποστήριξή της στον Ινφαντίνο για την επανεκλογή του και ο Ντιαλό έκανε λόγο για ρήξη της εμπιστοσύνης με τον πρόεδρο της FIFA.

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Με φόντο τις «σοβαρές ανησυχίες» για την πορεία της FIFA, οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες ποδοσφαίρου «απηύθυναν έκκληση» για ενότητα και εμπιστοσύνη εντός της παγκόσμιας κοινότητας του αθλήματος. Επίσης, ζήτησαν μία FIFA που θα βάζει στο επίκεντρο την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο, «θα τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα» διοίκησης και θα «συνεργάζεται στενά» με τις ομοσπονδίες- μέλη της και τις συνομοσπονδίες, αναφέρει η ανακοίνωση της UEFA.

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FIFA: Οι αντίπαλοι του Ινφαντίνο

Τον προηγούμενο βήμα ο 55χρονος Ραμόν Βέγκα- πρώην αμυντικός της Τότεναμ και διεθνής με την Ελβετία- έγινε ο πρώτος που ανακοίνωσε ότι θα «κατέβει» στις εκλογές της FIFA κόντρα στον Τζιάνι Ινφαντίνο. Πριν από λίγες ημέρες, ο επίτιμος πρόεδρος της ιαπωνικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Κόζο Τασίμα, επίσης ανακοίνωσε την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος.

Ο Ινφαντίνο, που διεκδικεί την επανεκλογή του, έχει δεχθεί σφοδρές επικρίσεις μετά το σχέδιο που παρουσίασε το καλοκαίρι, για την παραχώρηση δικαιωμάτων μεταξύ άλλων και του Μουντιάλ, σε επενδυτές. Ένα πλάνο που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει μετά την οργή που προκάλεσε. Παρά τις αντιδράσεις, ο 56χρονος- που είναι πρόεδρος της FIFA από το 2016- έχει ακόμα ισχυρή υποστήριξη ανάμεσα στις εθνικές ομοσπονδίες.

Με πληροφορίες από Reuters