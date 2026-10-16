Ζητούν από τον Ινφαντίνο να αλλάξει ή να καταργήσει το βραβείο της FIFA.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ίσως γίνει τελικά ο μοναδικός πολιτικός που έχει τιμηθεί με το βραβείο Ειρήνης της FΙFA, αφού το διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας ζήτησε από τον Τζιάνι Ινφαντίνο ή να κάνει σημαντικές αλλαγές ή να το καταργήσει.

Αρκετά μέλη του συμβουλίου απαίτησαν να καταργηθεί το βραβείο, ενώ άλλα ζήτησαν την αποπολιτικοποίησή του, σύμφωνα με τον Guardian. Η επιτροπή κοινωνικής ευθύνης της FIFA καλείται τώρα να κρίνει εάν θα καταργηθεί ή εάν θα συνεχίσει να απονέμεται, με νέους όρους. Η επιτροπή θα υποβάλει την πρότασή της πριν από την επόμενη συνεδρίαση του συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ντόχα στις 16 Σεπτεμβρίου.

Ανησυχία για αντιδράσεις του Τραμπ

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, που έγινε την Πέμπτη, ο Ινφαντίνο ανακοίνωσε ότι η επιτροπή κοινωνικής ευθύνης αναλαμβάνει το βραβείο. Αργότερα, μέλη του συμβουλίου έθεσαν πολλά ερωτήματα για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων στη FIFA.

Πολλοί στο συμβούλιο πιστεύουν ότι το βραβείο Ειρήνης, με την τρέχουσα μορφή του, έχει αμαυρωθεί επειδή σχετίστηκε με τον Τραμπ και κάποιοι εξέφρασαν ανησυχία ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να έχει ενστάσεις και να προκαλέσει διπλωματική θύελλα εάν δεν του αρέσει ο επόμενος που θα τιμηθεί.

Το πιθανότερο σενάριο για το βραβείο Ειρήνης της FIFA

Στην 22μελή επιτροπή κοινωνικής ευθύνης της FIFA κυριαρχούν οι εκπρόσωποι χωρών που είναι πιστοί στον Ινφαντίνο, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να μην καταργηθεί το βραβείο, με το επιχείρημα ότι θα αποτελούσε ταπείνωση για τον πρόεδρο της ομοσπονδίας, παρότι είναι ευρέως αποδεκτό ότι απαιτείται αλλαγή.

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Το πιο πιθανό σενάριο που συζητείται είναι το βραβείο να απονέμεται σε άτομο από τον χώρο του ποδοσφαίρου που έχει επιδείξει εξαιρετικό έργο προωθώντας την κοινωνική αρμονία και υπευθυνότητα, με τον όρο ότι δεν θα μπορεί να δοθεί σε πολιτικό, σύμφωνα με μέλος του συμβουλίου που μίλησε στον Guardian.

Η «παρηγοριά» του Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης

Οι κανονισμοί της FIFA απαγορεύουν κάθε πολιτική ή κυβερνητική παρέμβαση στο ποδόσφαιρο και αυτός ήταν ένας από τους πολλούς λόγους που η περσινή βράβευση του Τραμπ προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις.

Η FIFA ανακοίνωσε τον περασμένο Νοέμβριο τη δημιουργία του βραβείου με το οποίο «θα τιμώνται άτομα που έχουν προβεί σε εξαιρετικές και αξιοσημείωτες ενέργειες για την ειρήνη, ενώνοντας ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».

Το βραβείο απονεμήθηκε στον Τραμπ κατά τη διάρκεια της κλήρωσης για το Μουντιάλ 2026 στην Ουάσινγκτον, τον περασμένο Δεκέμβριο. Έπειτα από εβδομάδες γκρίνιας επειδή δεν του έδωσαν το Νόμπελ Ειρήνης, ο Αμερικανός πρόεδρος έλαβε το βραβείο της «παρηγοριάς» από τη FIFA, μαζί με ένα μετάλλιο και ένα πιστοποιητικό. Το πώς επελέγη ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ανακοινώθηκε ποτέ.