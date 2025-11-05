Το νέο βραβείο της FIFA και η ιδιαίτερα στενή σχέση του Τραμπ με τον Ινφαντίνο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ γκρίνιαζε επειδή δεν του απένειμαν το Νόμπελ Ειρήνης, αλλά θα μπορούσε να βρει παρηγοριά με τη βοήθεια ενός «συμμάχου» του, παίρνοντας στα χέρια του το αντίστοιχο βραβείο της FIFA.

Η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου ανακοίνωσε ότι θα απονέμει κάθε χρόνο το «βραβείο Ειρήνης FIFA- Το ποδόσφαιρο ενώνει τον κόσμο». Η πρώτη απονομή θα γίνει στις 5 Δεκεμβρίου, στο Kennedy Center της Ουάσινγκτον, κατά τη διάρκεια της κλήρωσης για το Μουντιάλ 2026. Μια εκδήλωση στην οποία σκοπεύει να δώσει το παρών ο Ντόναλντ Τραμπ, που έχει δημιουργήσει μια ασυνήθιστα στενή σχέση με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Η εμμονή του Αμερικανού προέδρου με το Νόμπελ Ειρήνης- εξάλλου διαρκώς κομπάζει για τον αριθμό των εμπόλεμων συγκρούσεων που έχει διευθετήσει- η σχέση του με τον Ινφαντίνο και το γεγονός ότι το πρώτο βραβείο θα απονεμηθεί στην Ουάσινγκτον, δημιούργησε αμέσως συνειρμούς ότι μπορεί να καταλήξει στα χέρια του Τραμπ.

Το βραβείο ειρήνης της FIFA

Με το βραβείο θα τιμώνται άτομα που «έχουν προβεί σε εξαιρετικές ενέργειες για την ειρήνη και με αυτό τον τρόπο έχουν ενώσει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», αναφέρει η ανακοίνωση της FIFA.

«Σε έναν ολοένα πιο ασταθή και διχασμένο κόσμο, είναι θεμελιώδες να αναγνωρίσουμε την εξαιρετική συμβολή εκείνων που εργάζονται σκληρά για να τερματίσουν συγκρούσεις και να φέρουν κοντά τους ανθρώπους, σε πνεύμα ειρήνης», δήλωσε ο Τζιάνι Ινφαντίνο.

«Το ποδόσφαιρο στηρίζει την ειρήνη και εκ μέρους όλης της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής κοινότητας, αυτό το βραβείο θα αναγνωρίσει τις τεράστιες προσπάθειες των ατόμων που ενώνουν ανθρώπους, φέρνοντας ελπίδα για τις επόμενες γενιές», συμπλήρωσε.

Η στενή σχέση Τραμπ - Ινφαντίνο

Πριν από μερικές εβδομάδες, ο Τραμπ δεν κατάφερε να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης που εποφθαλμιούσε, γεγονός που του προκάλεσε εκνευρισμό. Το βραβείο απονεμήθηκε φέτος στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγετική μορφή της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο έχει ιδιαίτερα στενή σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο. Σε τέτοιο βαθμό, που ο Λευκός Οίκος τον προσκάλεσε στη σύνοδο που διοργανώθηκε στην Αίγυπτο στις 13 Οκτωβρίου, μετά την επίτευξη της συμφωνίας για εκεχειρία στη Γάζα, γεγονός που είχε προκαλέσει μεγάλη εντύπωση. Ο πρόεδρος της FIFA ήταν στο πλευρό του Τραμπ και κατά την επίσκεψή του στη Μαλαισία, την προηγούμενη εβδομάδα.

Επίσης, επισκέπτεται τακτικά τον Λευκό Οίκο. Μία από τις φορές που έχει βρεθεί εκεί, έδωσε τον Αμερικανό πρόεδρο μία από τις τρεις επίσημες ρέπλικες του τροπαίου του Παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου, το οποίο συνδιοργανώνουν οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Μεξικό το 2026.

Σε εκείνη την επίσκεψη, τον Αύγουστο, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι η κλήρωση του Μουντιάλ θα διεξαχθεί στην Ουάσινγκτον. Μια ξαφνική αλλαγή, καθώς επί μήνες η FIFA σχεδίαζε τη διοργάνωση της κλήρωσης στο Λας Βέγκας.

Αντίστοιχη σχέση είχαν και στην πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ. Τότε, ο Ινφαντίνο είχε παραστεί στην υπογραφή των Συμφωνιών του Αβραάμ, για τις διπλωματικές σχέσεις του Ισραήλ με αραβικές χώρες. Επίσης, ο Ινφαντίνο έδωσε το παρών στην ορκωμοσία του Αμερικανού προέδρου, τον περασμένο Ιανουάριο.

Ωστόσο, αυτή η «συμμαχία» εγείρει ερωτήματα για το εάν η FIFA τηρεί τους ίδιους τους κανονισμούς της, για πολιτική ουδετερότητα. Γιατί η FIFA έχει επιβάλει πολλές φορές κυρώσεις σε εθνικές ομοσπονδίες για κυβερνητικές παρεμβάσεις στις υποθέσεις τους.

Σημειώνεται πως τον περασμένο Ιούλιο η FIFA άνοιξε γραφεία στον Trump Tower, στη Νέα Υόρκη. Επίσης, πρόσφατα η κόρη του Αμερικανού προέδρου, Ιβάνκα Τραμπ, διορίστηκε στο συμβούλιο εκπαιδευτικού προγράμματος της FIFA ύψους 100 εκατ. δολαρίων, το οποίο χρηματοδοτείται εν μέρει από τις πωλήσεις εισιτηρίων του Μουντιάλ 2026.

