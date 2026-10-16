Σε στενό οικογενειακό κύκλο το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Βαρδινογιάννη.

Ο Παναθηναϊκός και σύσσωμο το ελληνικό ποδόσφαιρο «αποχαιρετούν» με θλίψη τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, εμβληματική φυσιογνωμία του «τριφυλλιού» αλλά και του αθλήματος στην Ελλάδα, στο οποίο άφησε την ανεξίτηλη σφραγίδα του.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης πέθανε σήμερα, Παρασκευή, σε ηλικία 90 ετών, έπειτα από ολιγοήμερη νοσηλεία. Η οικογένειά του ανακοίνωσε ότι η εξόδιος ακολουθία και η ταφή θα πραγματοποιηθούν σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η ανακοίνωση της οικογένειας Βαρδινογιάννη:

«Με βαθύτατη θλίψη, η οικογένεια Γεωργίου Ι. Βαρδινογιάννη ανακοινώνει ότι ο πολυαγαπημένος πατέρας και παππούς, Γεώργιος Ι. Βαρδινογιάννης, έφυγε από τη ζωή σήμερα Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026.

Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο».

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Με μαύρα περιβραχιόνια οι παίκτες του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα καταθέσει αίτημα στη Super League προκειμένου να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη, πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης, στο ΟΑΚΑ την Κυριακή (18/10, 17:30).

Οι ποδοσφαιριστές των «πρασίνων» θα φορούν μαύρα περιβραχιόνια ως ένδειξη πένθους για τον θάνατο του ανθρώπου που υπήρξε πρόεδρος του συλλόγου για 21 χρόνια. Επίσης, θα τοποθετηθούν λουλούδια στη θέση όπου καθόταν ο ιστορικός πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

«Μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στην ιστορία του Παναθηναϊκού»

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για τον θάνατο του «Καπετάνιου», τονίζοντας πως υπήρξε «από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στην ιστορία του Παναθηναϊκού αλλά και συνολικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο», συνδέοντας το όνομά του με μια ολόκληρη εποχή για τον σύλλογο.

«Το όραμά του για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των τμημάτων υποδομής σε επαγγελματικά πρότυπα αποτέλεσε οδηγό για το σύνολο του ελληνικού ποδοσφαίρου», επισημαίνει μεταξύ άλλων η «πράσινη» ΠΑΕ.

«Πέρα από τους τίτλους, τις διακρίσεις και τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης υπήρξε ένας άνθρωπος που σφράγισε ανεξίτηλα την πορεία του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Με την ισχυρή προσωπικότητά του, την αποφασιστικότητα και την αφοσίωσή του στην ομάδα μέχρι και τις τελευταίες μέρες της ζωής του, άφησε ένα αποτύπωμα που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του τριφυλλιού», τονίζει ακόμα.

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Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του ιστορικού προέδρου του συλλόγου, Γιώργου Βαρδινογιάννη.

Ο Καπετάνιος υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στην ιστορία του Παναθηναϊκού αλλά και συνολικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Συνέδεσε το όνομά του με μια ολόκληρη εποχή για τον σύλλογο, αναλαμβάνοντας την προεδρία της ΠΑΕ το 1979 και παραμένοντας στο τιμόνι της για περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Στα 21 χρόνια της ενεργής παρουσίας του στον σύλλογο, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε έξι πρωταθλήματα, εννέα Κύπελλα και τρία Σούπερ Καπ, γράφοντας αρκετές από τις πιο ένδοξες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας του.

Ο Παναθηναϊκός της εποχής του Γιώργου Βαρδινογιάννη μεγαλούργησε και στην Ευρώπη. Τη σεζόν 1984-85 έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, σε μια πορεία που έμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη των φίλων του συλλόγου. Τη σεζόν 1995-96 επανέλαβε το κατόρθωμα στο Champions League, φτάνοντας ξανά μια ανάσα από τον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης με την ιστορική νίκη επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ.

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Σπουδαίες ήταν και οι παρουσίες του τριφυλλιού τη σεζόν 1987-88, όταν έφτασε μέχρι την προημιτελική φάση του Κυπέλλου UEFA, αλλά και τη σεζόν 1991-92, στο πρώτο πειραματικό Champions League, όπου ο Παναθηναϊκός βρέθηκε και πάλι στην τελική οκτάδα της Ευρώπης. Ήταν χρόνια στα οποία η ομάδα στάθηκε με κύρος και αυτοπεποίθηση απέναντι στις μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, συνεχίζοντας με απόλυτη επιτυχία στον δρόμο που άνοιξε η θρυλική πορεία του Γουέμπλεϊ.

Επί των ημερών του, αναπτύχθηκε και η περίφημη ακαδημία του Παναθηναϊκού, που έβγαλε σπουδαίους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αποτέλεσαν βασικό πυρήνα στην κατάκτηση του Euro 2004. Το όραμά του για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των τμημάτων υποδομής σε επαγγελματικά πρότυπα αποτέλεσε οδηγό για το σύνολο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Πέρα από τους τίτλους, τις διακρίσεις και τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης υπήρξε ένας άνθρωπος που σφράγισε ανεξίτηλα την πορεία του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Με την ισχυρή προσωπικότητά του, την αποφασιστικότητα και την αφοσίωσή του στην ομάδα μέχρι και τις τελευταίες μέρες της ζωής του, άφησε ένα αποτύπωμα που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του τριφυλλιού.

Η οικογένεια του Παναθηναϊκού αποχαιρετά με σεβασμό και βαθιά συγκίνηση τον Καπετάνιο.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Γιγαντιαίο εκτόπισμα και μοναδικό αποτύπωμα συνεισφοράς στην κοινωνία

Συλλυπητήριες ανακοινώσεις εξέδωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, επισημαίνοντας ότι ο Γιώργος Βαρδινογιάννης «υπήρξε για δεκαετίες μία από τις πλέον εξέχουσες προσωπικότητες του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου, με πολυετή, πολύτιμη προσφορά στον Παναθηναϊκό, γιγαντιαίο εκτόπισμα και μοναδικό αποτύπωμα συνεισφοράς στην κοινωνία».

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την τεράστια απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης υπήρξε για δεκαετίες μία από τις πλέον εξέχουσες προσωπικότητες του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου, με πολυετή, πολύτιμη προσφορά στον Παναθηναϊκό, γιγαντιαίο εκτόπισμα και μοναδικό αποτύπωμα συνεισφοράς στην κοινωνία.

Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στα μέλη της οικογένειας Βαρδινογιάννη και τους οικείους του εκλιπόντος.

Καλό ταξίδι, “Καπετάνιε” μας».

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εκφράζει τα βαθιά και ειλικρινή του συλλυπητήρια για την απώλεια του ιστορικού παράγοντα του Συλλόγου.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης γεννήθηκε στις 7 Απριλίου 1936 στην Επισκοπή Ρεθύμνου Κρήτης.Ακολούθησε τον δρόμο της ναυτιλίας και αποφοίτησε από τη Σχολή Εμποροπλοιάρχων του Σαουθάμπτον στην Αγγλία και ασχολήθηκε με το εμπορικό ναυτικό.

Συμμετείχε στη διοίκηση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, της οποίας υπήρξε μέλος του διοικητικού συμβουλίου για δύο θητείες.

Ως παράγοντας είχε ενεργή συμμετοχή στα αγωνιστικά του Παναθηναϊκού από τα μέσα της δεκαετίας του ΄70 και έγινε Πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός από το 1979 μέχρι το 2000.Υπήρξε διαχρονικά αρωγός σε τμήματα του Παναθηναϊκού Α.Ο.

Στα 21 χρόνια προεδρίας του κατέκτησε 6 πρωταθλήματα (1983-84, 1985-86, 1989-90, 1990-91, 1994-95, 1995-96), 9 Κύπελλα (1981-82, 1983-84, 1985-86, 1987-88, 1988-89, 1990-91, 1992-93, 1993-94, 1994-95), 3 Σούπερ Καπ (1987-88, 1992-93, 1993-94) και έφτασε 2 φορές στα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ (1985,1996)».

ΕΠΟ για Γιώργο Βαρδινογιάννη: Πρωτοποριακές ιδέες που ξεπερνούσαν τα δεδομένα της εποχής τους

Η ΕΠΟ τονίζει ότι ο Γιώργος Βαρδινογιάννης κατάφερε να υλοποιήσει «πρωτοποριακές ιδέες που ξεπερνούσαν τα δεδομένα της εποχής τους» στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η κυριότερη από αυτές, υπογραμμίζει, ήταν το αθλητικό κέντρο στην Παιανία, που δημιούργησε για τον Παναθηναϊκό και μετά από την απόκτηση από την ομοσπονδία «είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο για το εθνικό μας ποδόσφαιρο και φέρει το όνομά του».

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης κατάφερε να υλοποιήσει στον χώρο του ποδοσφαίρου πρωτοποριακές ιδέες, που ξεπερνούσαν τα δεδομένα της εποχής τους. Κυριότερη εξ αυτών ήταν το αθλητικό κέντρο που οραματίστηκε και δημιούργησε για τις ανάγκες του Παναθηναϊκού και το οποίο, μετά την απόκτησή του από την Ομοσπονδία, είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο για το εθνικό μας ποδόσφαιρο και φέρει το όνομά του.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και η εκτελεστική γραμματέας Δόμνα Τσιώνη απευθύνουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του Γιώργου Βαρδινογιάννη, που άφησε πίσω του ένα έργο ζωής και το οποίο θα συνεχίσει να έχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου».

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Η Super League επίσης εξέφρασε βαθιά θλίψη για τον θάνατο του ανθρώπου που «έγραψε τη δική του ιστορία, με ανεξίτηλα γράμματα» στο ελληνικό ποδόσφαιρο για δεκαετίες.

Η ανακοίνωση της Super League

«Σύσσωμη η ποδοσφαιρική κοινότητα της Super League εκφράζει βαθιά θλίψη και απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, έχοντας γράψει τη δική του ιστορία, με ανεξίτηλα γράμματα, στο ελληνικό ποδόσφαιρο για δεκαετίες.

Αντίο, Καπετάνιε».

Το «αντίο» του Ολυμπιακού στον Γιώργο Βαρδινογιάννη

Συλλυπητήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν τόσο η ΠΑΕ, όσο και η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει την θλίψη της για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

{https://www.instagram.com/p/DejlIJUm39-/}

ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για περισσότερα από 20 χρόνια.

Ο εκλιπών υπήρξε μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

Μάριος Ηλιόπουλος: Ντόμπρος, ωραίος άνθρωπος με ένα χαρακτηριστικό αφοπλιστικό χαμόγελο

​«Είμαι ευτυχής που μου δόθηκε η ευκαιρία να σε γνωρίσω από κοντά», τονίζει ο Μάριος Ηλιόπουλος σε δήλωση για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη.

«​Καπετάνιε, στα χρόνια που ήσουν στον μικρόκοσμό μας, θαύμασα το πάθος και τον αυθορμητισμό σου και τον δικό σου “ιδιαίτερο” για κάποιους τρόπο έκφρασης… Ντόμπρος, ωραίος άνθρωπος με ένα χαρακτηριστικό αφοπλιστικό χαμόγελο», συμπληρώνει ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ.

Η δήλωση του Μάριου Ηλιόπουλου

«Αξιότιμε Γιώργο Βαρδινογιάννη,

Αγαπητέ Γιωργάρα...

​Θα ήθελα να σου απευθύνω λίγα λόγια τιμής, ερχόμενα ατόφια από μέσα μου… Καπετάνιε, στα χρόνια που ήσουν στον μικρόκοσμό μας, θαύμασα το πάθος και τον αυθορμητισμό σου και τον δικό σου “ιδιαίτερο” για κάποιους τρόπο έκφρασης… Ντόμπρος, ωραίος άνθρωπος με ένα χαρακτηριστικό αφοπλιστικό χαμόγελο...

​Είμαι ευτυχής που μου δόθηκε η ευκαιρία να σε γνωρίσω από κοντά… Το Σύμπαν θα βρει τον τρόπο να επικοινωνήσει αυτά που νιώθω για σένα...

​Κουράγιο, δύναμη σε όλη την οικογένεια και να θυμούνται τις όμορφες στιγμές μαζί σου...

​Με εκτίμηση και αγάπη

Μάριος Παναγιώτη Ηλιόπουλος».

Δημήτρης Μελισσανίδης: Ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ποδόσφαιρο, τη ναυτιλία και την κοινωνία

Τον Γιώργο Βαρδινογιάννη «αποχαιρέτησε» και ο πρώην ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, Δημήτρης Μελισσανίδης, τονίζοντας ότι μπορεί να ήταν ποδοσφαιρικοί αντίπαλοι, αλλά τους συνέδεε βαθιά σχέση φιλίας, εκτίμησης και σεβασμού.

Η δήλωση του Δημήτρη Μελισσανίδη

«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετώ τον Γιώργο Βαρδινογιάννη. Έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στη ναυτιλία και στην κοινωνία μας γενικότερα. Μπορεί με τον Καπετάνιο να ήμασταν ποδοσφαιρικοί αντίπαλοι, όμως πάντοτε μας συνέδεε μια βαθιά σχέση φιλίας, εκτίμησης και σεβασμού.

Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Super League: Οι ανακοινώσεις για τον Γιώργο Βαρδινογιάννη

Οι περισσότερες ομάδες της Super League έχουν εκδώσει συλλυπητήριες ανακοινώσεις μετά τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη.

ΠΑΟΚ

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη για την απώλειά του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει».

Άρης

«Η ΠΑΕ Άρης εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Παναθηναϊκού για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη.

Ο εκλιπών άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στους οικείους του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…».

Κηφισιά

«Η ΠΑΕ Κηφισιά Tutu Deals εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ενός ανθρώπου που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο “Καπετάνιος” υπήρξε μια εμβληματική προσωπικότητα του ελληνικού αθλητισμού, με την παρουσία και τη διαδρομή του να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Για την οικογένεια της Κηφισιάς, ο εκλιπών είχε τα τελευταία χρόνια και μια ξεχωριστή θέση, καθώς έδινε συχνά το “παρών” στους αγώνες της ομάδας μας, τιμώντας μας με την παρουσία του και αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τον σύλλογό μας.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού.

Η ΠΑΕ Κηφισιά Tutu Deals εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Καλό ταξίδι, Καπετάνιε».

Καλαμάτα

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη, γνωστού ως “Καπετάνιου”, ο οποίος διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και υπήρξε μία από τις σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Αστέρας Τρίπολης

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη.

Εμβληματικός πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά και ηγετική μορφή συνολικά του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης είχε πολύχρονη παρουσία και διαχρονική προσφορά στον χώρο του αθλητισμού, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξέλιξη και την πρόοδό του.

Το αποτύπωμά του θα παραμείνει ανεξίτηλο και σημείο αναφοράς στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, καθώς και στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος».

Λεβαδειακός

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη, μιας εμβληματικής προσωπικότητας του ελληνικού ποδοσφαίρου, που συνέδεσε το όνομά του με μια σημαντική περίοδο της ιστορίας του Παναθηναϊκού.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

Βόλος

«Η ΠΑΕ Βόλος ELABET εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη, μιας εμβληματικής προσωπικότητας του Ελληνικού ποδοσφαίρου, που άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στην ιστορία του αθλήματος.

Η ΠΑΕ Βόλος απευθύνει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Καλό ταξίδι “Καπετάνιε”».

Φωτ.: ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ/ INTIME