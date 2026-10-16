Ένας εμβληματικός πρόεδρος του Παναθηναϊκού, που συνέδεσε το όνομά του με μια ολόκληρη εποχή της ομάδας μας, ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης για τον Γιώργο Βαρδινογιάννη.

Με ένα μήνυμα στα social media, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Βαρδινογιάννη που πέθανε σήμερα σε ηλικία 90 ετών.

«Αποχαιρετώ με θλίψη τον Γιώργο Βαρδινογιάννη. Έναν σημαντικό Έλληνα επιχειρηματία και εφοπλιστή, με ισχυρούς δεσμούς με την Κρήτη. Και έναν εμβληματικό πρόεδρο του Παναθηναϊκού, που συνέδεσε το όνομά του με μια ολόκληρη εποχή της ομάδας μας.

»Είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω και να τον συναντώ στο γήπεδο. Θα θυμάμαι αυτές τις συναντήσεις και την κοινή μας αγάπη για τον Παναθηναϊκό, που για τον ίδιο παρέμενε πάντοτε ένα ξεχωριστό κομμάτι της ζωής του.

»Για εμάς τους Παναθηναϊκούς, ο «Καπετάνιος» συνδέθηκε με τίτλους, μεγάλους ποδοσφαιριστές και ευρωπαϊκές βραδιές που μας έκαναν περήφανους. Με έναν Παναθηναϊκό που κοιτούσε στα μάτια μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Η θέση του στην ιστορία του συλλόγου είναι ξεχωριστή. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Κωστής Χατζηδάκης.