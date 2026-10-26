Ο Koenig στο Star Trek, υποδύθηκε τον νεαρό Ρώσο αξιωματικό πλοήγησης, Pavel Chekov, το μοναδικό μέλος του πληρώματος στη γέφυρα του διαστημοπλοίου Enterprise που προερχόταν από το κομμουνιστικό μπλοκ.

Πέθανε σε ηλικία 90 ετών ο ηθοποιός Walter Koenig, ο οποίος υποδύθηκε τον ανθυποπλοίαρχο Pavel Chekov στη σειρά επιστημονικής φαντασίας «Star Trek».

Ο Koenig πέθανε τη Δευτέρα στο σπίτι του, στο North Hollywood του Λος Άντζελες, όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο ατζέντης του, Zachery McGinnis.

Ο Koenig στο Star Trek, υποδύθηκε τον νεαρό Ρώσο αξιωματικό πλοήγησης, Pavel Chekov, το μοναδικό μέλος του πληρώματος στη γέφυρα του διαστημοπλοίου Enterprise που προερχόταν από το κομμουνιστικό μπλοκ.

Μιλώντας αγγλικά με έντονη ρωσική προφορά, ο Chekov ενσάρκωνε στερεοτυπικά χαρακτηριστικά της ρωσικής προσωπικότητας, όπως η έντονη υπερηφάνεια, η αγάπη για την ποίηση και η τυφλή αφοσίωση.

Το «Star Trek» προβλήθηκε από το δίκτυο NBC μεταξύ 1966 και 1969 και γνώρισε μια σχεδόν πρωτοφανή διαχρονική πορεία, καθώς οι θαυμαστές του, γνωστοί ως «Trekkies», διατήρησαν αμείωτο το ενδιαφέρον για τη σειρά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο συμπρωταγωνιστής του George Takei ανάρτησε φωτογραφία του στο Instagram αποχαιρετώντας τον. «Η καρδιά μου είναι βαριά. Ο Walter Koenig, ο Ensign Pavel Chekov, πέθανε σήμερα. Ο Walter και εγώ συναντηθήκαμε στη γέφυρα της Enterprise στη δεκαετία του 1960, και παραμείναμε φίλοι για σχεδόν έξι δεκαετίες. Όταν ο Brad και εγώ παντρευτήκαμε το 2008, ο Walter στεκόταν δίπλα μας ως ο καλύτερος μας φίλος. Μόλις τον περασμένο μήνα, στις 14 Σεπτεμβρίου, έγινε 90 ετών, την ίδια μέρα που ο Brad και εγώ γιορτάσαμε 18η επέτειο του γάμου μας. Πάντα θα κρατώ ως φυλακτό το γεγονός ότι μοιραστήκαμε αυτήν την ημερομηνία. Ο Walter ήταν κάτι παραπάνω από τον Chekov. Ήταν συγγραφέας, δάσκαλος και πιστός φίλος. Στους θαυμαστές που τον αγαπούσαν για τόσα χρόνια, σας ευχαριστώ. Και εγώ τον αγαπούσα. Ξεκουράσου αγαπητέ μου φίλε». έγραψε ο Takei.

{https://www.instagram.com/p/De9siDhCF4a/}

O Koenig γεννήθηκε στο Σικάγο το 1936 και οι γονείς του μετακόμισαν στην Νέα Υόρκη όταν ήταν μικρός. Οι γονείς του ήταν μετανάστες από την τότε Σοβιετική Ένωση που ζούσαν στη Λιθουανία, και εκεί βάσισε την προφορά του ως ανθυπολοχαγός Chekov.

Με πληροφορίες του People