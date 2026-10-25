Δείτε τον πίνακα κερδών του Τζόκερ.

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ της 25ης Οκτωβρίου, που μοίραζε τουλάχιστον 3,3 εκατομμύρια ευρώ σήμερα.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 15, 36, 38, 29, 20 και Τζόκερ το 8.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:

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