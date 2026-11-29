Δείτε τον πίνακα των κερδών.

Πραγματοποιήθηκε η αποψινή κλήρωση του Τζόκερ (29/11), που μοίρασε 2,3 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 8, 9, 25, 28, 34 και Τζόκερ το 19.

Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=51SIpvDEvK8}

Οι τυχεροί αριθμοί

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Ο πίνακας των κερδών

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: