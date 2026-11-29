Ανακοινώθηκαν τα πρώτα κλειστά σχολεία στην Αττική αύριο λόγω κακοκαιρίας.

Κλειστά σχολεία και σε ορισμένες περιοχές της Αττικής θα έχουμε αύριο Δευτέρα 30/11/ Η πρώτη ανακοίνωση έγινε ήδη, ενώ όλα δείχνουν ότι τα σχολεία σε γενικές γραμμές θα είναι ανοιχτά στην Αττική.

Δήμος Ωρωπού ενημερώνει τους γονείς, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς ότι, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και των προβλημάτων που έχουν προκληθεί από την κακοκαιρία «Άργος», τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 θα παραμείνουν κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στη Δημοτική Ενότητα Καλάμου, καθώς και ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλάμου.

Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών, των μαθητών, των εκπαιδευτικών, του προσωπικού και των γονέων.

Κατά τη διάρκεια των επόμενων ωρών και μέχρι νωρίς το πρωί της Δευτέρας 30 Νοεμβρίου 2026 θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση στο σύνολο της επικράτειας του Δήμου Ωρωπού και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Εφόσον δεν υπάρξει νεότερη ανακοίνωση, οι σχολικές μονάδες και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ωρωπού θα λειτουργήσουν κανονικά.

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Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ωρωπού παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή και καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Ανακοίνωση Δήμου Αθηναίων για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας

Σας πληροφορούμε ότι το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα λειτουργήσει κανονικά. Οι εργασίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Παρακολουθούμε την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.

Τι ισχύει στην Αττική

Παρά τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους, που επηρέασαν την Αττική την Κυριακή, στο επικαιροποιημένο δελτίο για τη Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται αντίστοιχη προειδοποίηση για έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή ενώ μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση για αναστολή λειτουργίας των σχολείων στην Αττική.