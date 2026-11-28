Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η προσοχή δεν αφορά μόνο την άμεση κατανάλωση τροφίμων από πλαστικά σκεύη, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτά χρησιμοποιούνται και συντηρούνται.

Τα πλαστικά δοχεία αποθήκευσης τροφίμων αποτελούν για πολλά νοικοκυριά ένα από τα πιο συνηθισμένα και πρακτικά αντικείμενα της καθημερινότητας. Χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση του φαγητού στο ψυγείο, την προετοιμασία γευμάτων για την εβδομάδα, αλλά και για τη μεταφορά του φαγητού στη δουλειά. Ωστόσο, ειδικοί στην καρδιαγγειακή υγεία επισημαίνουν ότι η συστηματική χρήση τους, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με τη θέρμανση τροφίμων στον φούρνο μικροκυμάτων, ενδέχεται να δημιουργεί λόγους ανησυχίας για την υγεία.

Σε δημοσίευμά του, το αμερικανικό περιοδικό EatingWell παρουσιάζει τις συστάσεις δύο καρδιολόγων, οι οποίοι εξηγούν γιατί έχουν περιορίσει σημαντικά τη χρήση πλαστικών δοχείων στην καθημερινότητά τους και ποιες εναλλακτικές θεωρούν προτιμότερες.

Βασικό σημείο προβληματισμού αποτελεί η πιθανότητα απελευθέρωσης μικροπλαστικών και χημικών ουσιών από τα πλαστικά υλικά, οι οποίες μπορούν να καταλήξουν στα τρόφιμα και, μέσω αυτών, στον ανθρώπινο οργανισμό.

Πώς τα πλαστικά δοχεία ενδέχεται να επηρεάζουν την καρδιαγγειακή υγεία

Τα πλαστικά σκεύη αποθήκευσης τροφίμων χρησιμοποιούνται ευρέως, ωστόσο η φθορά τους με την πάροδο του χρόνου μπορεί να οδηγήσει στην απελευθέρωση μικροσκοπικών πλαστικών σωματιδίων. Το φαινόμενο αυτό έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, καθώς τα μικροπλαστικά έχουν εντοπιστεί σε διάφορους ιστούς και όργανα του ανθρώπινου σώματος.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και ορισμένες χημικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή πλαστικών, όπως η δισφαινόλη Α (BPA) και οι φθαλικές ενώσεις. Οι ουσίες αυτές μπορούν, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να μεταφερθούν από το υλικό στα τρόφιμα, ενώ έχουν συνδεθεί με πιθανές διαταραχές του ορμονικού συστήματος και επιπτώσεις στην καρδιαγγειακή λειτουργία.

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Η προληπτική καρδιολόγος δρ Elizabeth Klodas, ιδρύτρια της εταιρείας Step One Foods, αναφέρει ότι έχει ήδη αποσύρει από την κουζίνα της τα περισσότερα πλαστικά δοχεία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνα που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση φαγητού στον φούρνο μικροκυμάτων.

Από την πλευρά του, ο δρ Aaron Feingold, επικεφαλής του Τμήματος Καρδιολογίας στο JFK University Medical Center, επισημαίνει ότι η BPA και οι φθαλικές ενώσεις μπορούν να μεταναστεύσουν στα τρόφιμα, προκαλώντας δυνητικά ανεπιθύμητες επιδράσεις στον οργανισμό.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η προσοχή δεν αφορά μόνο την άμεση κατανάλωση τροφίμων από πλαστικά σκεύη, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτά χρησιμοποιούνται και συντηρούνται.

Γιατί η θέρμανση στον φούρνο μικροκυμάτων χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία στα οποία εστιάζουν οι καρδιολόγοι είναι η χρήση πλαστικών δοχείων για τη θέρμανση γευμάτων.

Η έκθεση των πλαστικών σε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και η επαναλαμβανόμενη χρήση τους, μπορεί να ευνοήσει τη μεταφορά χημικών ουσιών και μικροσκοπικών σωματιδίων στα τρόφιμα. Το γεγονός αυτό καθιστά σημαντική την επιλογή κατάλληλων υλικών για την αποθήκευση και την προετοιμασία των γευμάτων.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται επίσης στα παλιά, γρατζουνισμένα ή παραμορφωμένα πλαστικά δοχεία, καθώς η φθορά τους μπορεί να επηρεάσει την αντοχή και τη συμπεριφορά του υλικού.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η επιλογή ασφαλέστερων σκευών αποτελεί μια απλή καθημερινή συνήθεια που μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό της έκθεσης σε ανεπιθύμητες ουσίες.

Οι εναλλακτικές που προτείνουν οι καρδιολόγοι

Η αντικατάσταση των πλαστικών δοχείων δεν σημαίνει ότι πρέπει να θυσιαστεί η πρακτικότητα στην κουζίνα. Υπάρχουν αρκετές επιλογές που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες αποθήκευσης, συντήρησης και μεταφοράς τροφίμων.

Μεταξύ των εναλλακτικών που παρουσιάζει το EatingWell ξεχωρίζουν οι εξής:

1. Γυάλινα δοχεία αποθήκευσης

Αποτελούν μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές. Δεν απορροφούν εύκολα οσμές και χρωστικές από τα τρόφιμα, καθαρίζονται εύκολα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση διαφορετικών γευμάτων.

2. Γυάλινα βάζα με αεροστεγή καπάκια

Είναι κατάλληλα για όσπρια, δημητριακά, αλεύρι, ζάχαρη, σάλτσες και άλλα τρόφιμα που χρειάζονται σωστή αποθήκευση. Ο σχεδιασμός τους βοηθά στη διατήρηση της φρεσκάδας.

3. Επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες σιλικόνης

Αποτελούν πρακτική λύση για τη μεταφορά σνακ, φρούτων και γευμάτων. Κλείνουν αεροστεγώς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές, περιορίζοντας την ανάγκη για πλαστικές σακούλες μίας χρήσης.

4. Δοχεία και θήκες σιλικόνης για την κατάψυξη

Είναι χρήσιμα για την αποθήκευση μερίδων σούπας, σαλτσών και μαγειρεμένων γευμάτων, διευκολύνοντας την προετοιμασία φαγητού για περισσότερες ημέρες.

Τι πρέπει να προσέχουμε στην επιλογή των δοχείων

Η αντικατάσταση των πλαστικών σκευών με γυάλινα αποτελεί μία από τις βασικές προτάσεις των ειδικών. Ωστόσο, οι καταναλωτές θα πρέπει να εξετάζουν και τα καπάκια των δοχείων, καθώς αρκετά γυάλινα προϊόντα διαθέτουν πλαστικά καπάκια.

Η ένδειξη BPA-free σημαίνει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν περιέχει δισφαινόλη Α, δεν αποτελεί όμως εγγύηση ότι απουσιάζουν όλες οι άλλες χημικές ουσίες ή ότι δεν μπορεί να υπάρξει απελευθέρωση μικροπλαστικών.

Επομένως, είναι σημαντικό να επιλέγονται προϊόντα κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή και να αποφεύγεται η θέρμανση τροφίμων σε πλαστικά δοχεία όταν δεν αναγράφεται ρητά ότι είναι κατάλληλα για φούρνο μικροκυμάτων.

Τι γνωρίζουμε πραγματικά για τα μικροπλαστικά και την καρδιά

Η σχέση ανάμεσα στην έκθεση στα μικροπλαστικά και την καρδιαγγειακή υγεία αποτελεί αντικείμενο αυξανόμενου επιστημονικού ενδιαφέροντος. Έρευνες έχουν εντοπίσει μικροπλαστικά σε ανθρώπινους ιστούς, ενώ ορισμένες μελέτες έχουν καταγράψει συσχετίσεις με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η ύπαρξη τέτοιων συσχετίσεων δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι η χρήση πλαστικών δοχείων προκαλεί καρδιακές παθήσεις. Απαιτείται περαιτέρω επιστημονική έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι επιπτώσεις της μακροχρόνιας έκθεσης στον ανθρώπινο οργανισμό.

Το βασικό μήνυμα των καρδιολόγων είναι ότι η πρόληψη ξεκινά και από μικρές καθημερινές επιλογές. Η χρήση γυάλινων δοχείων, ο περιορισμός της θέρμανσης φαγητού σε πλαστικά σκεύη και η προσεκτική επιλογή των υλικών που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα αποτελούν απλές αλλαγές που μπορούν να μειώσουν την περιττή έκθεση σε δυνητικά επιβλαβείς ουσίες.