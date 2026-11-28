Αναλυτικά όσα επεσήμανε.

Ο Γραμματέας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, μίλησε σήμερα στη 2η Σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου. Εισηγήθηκε το Ιδρυτικό Συνέδριο του κόμματος στις 19 - 21 Φεβρουαρίου και τις τέσσερις επιτροπές που θα το προετοιμάσουν, και παρουσίασε τους πρώτους υποψήφιους βουλευτές στις εκλογικές περιφέρειες.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία:

Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι,

Η αλήθεια είναι ότι μετά την ομιλία του Προέδρου δεν χρειάζεται να επιμείνω καθόλου στην περιγραφή της κοινωνικής και της πολιτικής κατάστασης της χώρας. Είναι όμως επίσης αλήθεια ότι ζούμε τις τελευταίες μέρες της Πομπηίας. Το καθεστώς Μητσοτάκη οδεύει εμφανώς προς το μοιραίο τέλος του, υπό το βάρος των συνθηκών που το ίδιο έχει δημιουργήσει.

Πρώτα και κύρια, υπό το βάρος της ακρίβειας. Γιατί στην πραγματικότητα ο πληθωρισμός δεν είναι τίποτα άλλο από τη μορφή που παίρνει σήμερα η αντίστροφη αναδιανομή υπέρ των οικονομικά ισχυρών: των ενεργειακών κολοσσών, των τραπεζών, των funds, των σούπερ μάρκετ και ενός ολόκληρου αστερισμού πολύ μεγάλων επιχειρήσεων που επωφελούνται από τις πολιτικές της κυβέρνησης.

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Την ίδια ώρα, από την άλλη πλευρά, η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία παλεύει για να βγάλει τον μήνα. Η στεγαστική κρίση βαθαίνει, το ιδιωτικό χρέος κατατρώει το εισόδημα και το κοινωνικό κράτος δυστυχώς καταρρέει καθημερινά.

Δεν θα σας κουράσω με στοιχεία. Τα βλέπετε και τα ζείτε, στον τόπο όπου ζείτε και δραστηριοποιείστε και όπου κι αν πηγαίνετε όλον αυτόν τον καιρό. Όπως βλέπετε και ζείτε την ηθική κρίση. Μικρότερα και μεγαλύτερα σκάνδαλα βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας και επιβεβαιώνουν αυτό που όλοι γνωρίζαμε: ότι η κυβέρνηση αυτή τράφηκε από τη διαφθορά. Στηρίχτηκε στη διαφθορά για να οικοδομήσει κοινωνικές και πολιτικές συμμαχίες και να κυριαρχήσει.

Σήμερα αυτή ακριβώς η κυριαρχία κλυδωνίζεται. Όμως ο κλυδωνισμός αυτός δεν σημαίνει απαραίτητα προοδευτικές εξελίξεις. Στο δεξί άκρο του πολιτικού φάσματος υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Μικρότερα και μεγαλύτερα σχήματα της Δεξιάς και της ακροδεξιάς επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την κρίση του καθεστώτος. Το ίδιο επιδιώκουν και οι δελφίνοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Μην παραμυθιαστούμε.

Η λύση στη θεσμική, κοινωνική και οικονομική κρίση δεν μπορεί να έρθει από τα δεξιά. Ούτε βεβαίως μπορεί να έρθει από τους πολιτικούς σχηματισμούς που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία και σήμερα παριστάνουν τους δικαιωμένους. Η λύση μπορεί να έρθει μόνο με βαθιά αλλαγή πολιτικής. Με ένα προοδευτικό πρόγραμμα που απαντά στα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων, όπως μας δίδαξαν οι μεγάλες νίκες της Αριστεράς στη μητρόπολη του καπιταλισμού, στις ΗΠΑ.

Με ένα πρόγραμμα που βάζει σε προτεραιότητα τις ανάγκες της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των νέων. Που βάζει σε προτεραιότητα τον μισθό, τη σύνταξη, το σπίτι, τον γιατρό, το σχολείο των παιδιών, το πανεπιστήμιο, την κοινωνική προστασία και την ασφάλεια. Ένα πρόγραμμα που δίνει ξανά ελπίδα και δημιουργεί ξανά προσδοκίες.

Διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό που επιδιώκει η Δεξιά είναι να δημιουργήσει μια κοινωνία μηδενικών προσδοκιών. Να δώσει την εντύπωση ότι δεν γίνεται αλλιώς, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Ελπίδα λοιπόν και προσδοκία. Αυτό προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, και αυτό θα δημιουργήσουμε.

Ο στόχος μας πρέπει να είναι ένας, και αυτόν πρέπει να επικοινωνήσουμε σε όλους τους συμπολίτες μας: ότι η δυστοπία Μητσοτάκη δεν είναι ούτε μονόδρομος ούτε νομοτέλεια.

Αυτή πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας από εδώ μέχρι το Ιδρυτικό μας Συνέδριο, και από το Ιδρυτικό μας Συνέδριο μέχρι την ημέρα των εκλογών. Να πείσουμε την καθεμία και τον καθένα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας μας, ότι υπάρχει εναλλακτική, και ότι με τη δική τους συμβολή θα μπορέσουμε να φέρουμε την αλλαγή πολιτικής που τόσο έχει ανάγκη η χώρα.

Στις 27 Ιουνίου, στην πρώτη μας σύνοδο, είχαμε πει ότι η ομάδα τότε χτιζόταν. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να κάνω έναν μικρό απολογισμό για όσα έχουμε κάνει από τότε μέχρι σήμερα.

Καταφέραμε και φτιάξαμε μια βασική οργανωτική δομή. Με μεγάλες δυσκολίες, είναι η αλήθεια, και με μεγάλες ελλείψεις, γιατί ξεκινήσαμε από το μηδέν. Ξεκινήσαμε λίγοι άνθρωποι και, όσο περνούσε ο καιρός, γίναμε περισσότεροι. Καταφέραμε να στήσουμε ένα κόμμα, μια Συμπαράταξη που θα αλλάξει τις ισορροπίες στην ελληνική πολιτική σκηνή. Ήδη τις έχει αλλάξει.

Πέντε μήνες μετά, είμαστε εδώ. Χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας έχουν γίνει ήδη μέλη μας και έχουν αρχίσει να κινητοποιούνται. Και είμαστε πλέον έτοιμοι να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Μια και ο Πρόεδρος χρησιμοποιεί ποδοσφαιρικούς όρους: η ομάδα μας έχει στηθεί σε κάθε γωνιά της χώρας. Και πιστεύω ότι τώρα πρέπει να επιταχύνουμε, έχοντας όμως πάντα τα θεμέλια σταθερά.

Γι’ αυτό σήμερα, όπως είπε και ο Πρόεδρος, θα αποφασίσουμε για δύο καθοριστικά βήματα προς τα εμπρός. Θα αποφασίσουμε για το Ιδρυτικό μας Συνέδριο και θα εγκρίνουμε τις επιτροπές που ανέφερε ο Πρόεδρος, μαζί με την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, γιατί κάποιοι πρέπει να δουλέψουν για να στηθεί αυτό το Συνέδριο. Και θα εγκρίνουμε τους πρώτους υποψήφιους βουλευτές της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, στις περιφέρειες, όχι στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αυτοί θα γίνουν η επιπλέον μαγιά για να προχωρήσουμε μέσα στην κοινωνία, να συνδιαλλαγούμε και να συνομιλήσουμε μαζί της.

Πριν συνεχίσω όμως, επειδή σήμερα απευθύνομαι στο κεντρικό πολιτικό όργανο του κόμματος, στο Εθνικό μας Συμβούλιο, θέλω να θυμηθούμε τρεις συντρόφους μας που δυστυχώς χάσαμε πάρα πολύ νωρίς σε αυτή την πορεία. Τον Θοδωρή Κατσωνόπουλο, εκπαιδευτικό, αγωνιστή του δημόσιου σχολείου. Τον Ανδρέα Στεφόπουλο, γιατρό, δημοτικό σύμβουλο στο Μαρούσι, που έδινε την καρδιά του για τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και τον Δημήτρη Παπαδημόπουλο, οδοντίατρο από το Ναύπλιο, ιδρυτικό στέλεχος και ακούραστο αγωνιστή. Έχουμε τη χαρά να είναι σήμερα εδώ μαζί μας τα αδέρφια του, ο δίδυμος αδερφός του και η αδερφή του.

Το κενό που αφήνουν, όπως καταλαβαίνετε, είναι δυσαναπλήρωτο. Όλοι μας όμως έχουμε ένα ακόμη καθήκον απέναντι σε αυτούς τους συντρόφους: να δώσουμε ό,τι έχουμε, και για τη δική τους μνήμη. Και θα το δώσουμε, να είστε σίγουροι.

Στις 21 Σεπτεμβρίου ανακοινώσαμε πενήντα εννέα Συντονιστικές Επιτροπές, μία σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Σχεδόν εξακόσιοι άνθρωποι πήραν πάνω τους την ευθύνη του τόπου τους. Τους είχα πει τότε ότι ο ρόλος τους δεν ήταν απλώς να βάλουν έναν τίτλο δίπλα στο όνομά τους. Ότι πρέπει να φτιάξουν ομάδες από τα κάτω, μέσα στον κόσμο. Να μην αφήσουν ούτε έναν σύντροφο, ούτε ένα μέλος, ούτε έναν φίλο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης χωρίς να τον ενεργοποιήσουν. Να οργανώσουν τα μέλη μας, να βγουν προς τα έξω, να μάθουν σε κάθε γειτονιά και σε κάθε χωριό τις θέσεις του προγράμματός μας.

Μέσα σε δύο μήνες, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, έχουν γίνει ήδη πάνω από εκατόν πενήντα συναντήσεις μελών και φίλων. Από τις Σέρρες μέχρι τα Κύθηρα, και από την Αθήνα μέχρι τη Ρόδο και την Κέρκυρα. Σε μεγάλες πόλεις, σε χωριά, σε νησιά μακριά από το κέντρο. Το καλοκαίρι είχαν προηγηθεί, όπως ξέρετε πολύ καλά, οι πολύ πετυχημένες εκδηλώσεις «Τώρα Μιλάμε», από τη Νίκαια ως την Καβάλα: σχεδόν είκοσι ανοιχτές συζητήσεις, όπου ο κόσμος μίλησε και εμείς ακούσαμε.

Ο Πρόεδρος, την ίδια στιγμή, γυρίζει τη χώρα: Κρήτη, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Ήπειρος, και πριν από λίγες μέρες η Δυτική Μακεδονία. Και προφανώς δεν σταματάμε εδώ· αυτή είναι η αρχή. Το επόμενο διάστημα ο Πρόεδρος θα συνεχίσει να πηγαίνει στις περιφέρειες, και θα συνεχίσουμε τις περιοδείες και τις συναντήσεις μελών. Ήδη τις επόμενες μέρες έχουμε τριάντα δύο εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.

Ο Πρόεδρος και οι τομεάρχες, αλλά και τα μέλη μας, όλο αυτό το διάστημα καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι με όσους κρατούν πραγματικά όρθια την οικονομία και την κοινωνία. Με τους βιοτέχνες και τους εμπόρους. Με τους μεταφορείς, με τους διανομείς, με τους νέους επιχειρηματίες, με τους ανθρώπους του πολιτισμού. Με τους ανθρώπους του πολιτισμού έχουμε βέβαια ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας, και θα την κάνουμε.

Η Νέα Γενιά μας έχει οργανωθεί. Έχει το δικό της Κεντρικό Συντονιστικό, έχει εκπροσώπους και υπευθύνους σε κάθε περιφέρεια. Και οι νέοι μας έχουν πια τη δική τους φωνή, από την πορεία του Πολυτεχνείου ως τις ανακοινώσεις και τις θέσεις τους κάθε εβδομάδα.

Το πρώτο μας φυλλάδιο έχει φτάσει ήδη στις οργανώσεις μας, και θα βγούμε να μοιράσουμε χιλιάδες αντίτυπα σε όλους τους συμπολίτες μας. Αυτά είναι τα εργαλεία μας για τις επόμενες εβδομάδες.

Από το βήμα αυτό θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους Συντονιστές και τα μέλη των Συντονιστικών Επιτροπών, αλλά και όλα τα μέλη και τους φίλους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, για τον αγώνα που δίνουν καθημερινά. Όλοι δίνουν από το υστέρημα του χρόνου τους, και όλοι έρχονται να προσφέρουν σε αυτή την προσπάθεια.

Και ας βάλουμε έναν στόχο σήμερα, φεύγοντας από εδώ. Τις μέρες των γιορτών να βρεθούμε δίπλα στον κόσμο. Να βρεθούμε εκεί που χτυπά η καρδιά της ελληνικής κοινωνίας.

Δίπλα στις γιαγιάδες και στους παππούδες που δεν πήραν δώρο στα εγγόνια τους το Grand Theft Auto, αλλά πλήρωσαν τα χρωστούμενα και το ρεύμα. Δίπλα στους γονείς που δεν τους φτάνουν τα χρήματα και δεν ξέρουν πώς θα βγάλουν το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Δίπλα στα νέα παιδιά που βλέπουν τα ενοίκια να έχουν εκτοξευθεί και δεν ξέρουν πώς θα καλύψουν τις ανάγκες τους, και που πολλά από αυτά δυστυχώς εξακολουθούν να βλέπουν το εξωτερικό ως τη μοναδική τους σωτηρία. Με αυτούς θέλουμε να είμαστε. Με τον κόσμο της εργασίας και με όσους δουλεύουν για να βγει ο μήνας.

Φίλες και φίλοι, έρχομαι τώρα στο μεγάλο βήμα, που σας ανακοίνωσε ο Πρόεδρος στην ομιλία του.

Τα όργανά μας, όπως ξέρετε πολύ καλά, είναι προσωρινά. Και ήταν προσωρινά από μια αναγκαστική συνθήκη, όταν ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τότε, το γνωρίζετε πολύ καλά, δεν ξέραμε πότε θα γίνουν εκλογές. Υπήρχε σοβαρή πιθανότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης να προσφύγει σε εκλογές τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο. Τα όργανά μας ήταν λοιπόν αναγκαστικά προσωρινά, γιατί έπρεπε να φτιάξουμε ένα κόμμα από το μηδέν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Κι εγώ προσωρινός γραμματέας είμαι.

Πρέπει όμως να πάμε ένα βήμα παραπέρα, και γι’ αυτό ακριβώς γίνεται το Ιδρυτικό μας Συνέδριο. Θα μου πείτε, και κάποιοι θα έχετε ήδη αναρωτηθεί: γιατί να κάνουμε Συνέδριο τώρα, μπροστά σε εκλογές; Γιατί πιστεύουμε ότι τα μέλη και οι φίλοι μας πρέπει να συναποφασίσουν πώς και με ποιον τρόπο θα πάμε στις εκλογές. Γιατί το Συνέδριο δίνει στην ΕΛΑΣ τα πρόσωπα, δίνει το πρόγραμμα, δίνει το καταστατικό. Κυρίως όμως της δίνει την ταυτότητα. Τα όργανά μας θα τα εκλέξουν τα χιλιάδες μέλη μας, και θα πάμε στις εκλογές ενωμένοι, με ένα σχέδιο που θα το έχουμε φτιάξει όλοι μαζί.

Εισηγούμαστε λοιπόν σήμερα, και θέλουμε το σώμα να λάβει απόφαση, το Συνέδριο να γίνει από τις 19 έως τις 21 Φεβρουαρίου. Τριήμερο, με τουλάχιστον πέντε χιλιάδες συνέδρους. Οι σύνεδροι θα αναδειχθούν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας μας μία εβδομάδα νωρίτερα, με μια ανοιχτή διαδικασία που θα είναι γιορτή της δημοκρατίας και δεν θα είναι ανταγωνιστική. Ούτως ή άλλως, εκεί κοντά πέφτει και η Μέρα των Ερωτευμένων. Μπορούμε λοιπόν να δείξουμε ότι εμείς αυτό το κάνουμε επειδή είμαστε ερωτευμένοι με την πολιτική. Είμαστε ερωτευμένοι με την προσφορά.

Προτείνουμε το Συνέδριό μας να ανοίξει την Παρασκευή. Το Σάββατο θα δουλέψουμε σε τρία διαφορετικά τραπέζια: για το Πρόγραμμα, για το Καταστατικό, για τις Θέσεις. Από το απόγευμα και την επόμενη μέρα θα συζητήσουμε και θα ψηφίσουμε τα τρία αυτά κείμενα, Καταστατικό, Πρόγραμμα και Θέσεις, και θα εκλέξουμε φυσικά και τα όργανά μας: τον Πρόεδρο και την Κεντρική ή Πολιτική μας Επιτροπή.

Θα ήθελα λοιπόν εδώ να κάνω την εισήγηση για τις τρεις, συν μία, επιτροπές που θα κληθούμε να αποφασίσουμε. Για την Επιτροπή του Εκλογικού Προγράμματος προτείνουμε συντονίστρια την Ευγενία Φωτονιάτα. Για την Επιτροπή του Καταστατικού, συντονιστή τον Κώστα Γαβρόγλου. Για την Επιτροπή Θέσεων, συντονιστή τον Διονύση Τεμπονέρα. Και για την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, τη λεγόμενη ΚΟΕΣ, συντονιστή εμένα.

Στη συνέχεια θα ανοίξουμε τη διαβούλευση ως το Συνέδριό μας, με όλα τα μέλη, όλους τους φίλους και όλους τους ανθρώπους που θέλουν να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση αυτών των θέσεων. Στην πλατφόρμα, αλλά κυρίως στις συναντήσεις μας. Γιατί οι πλατφόρμες δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την ανθρώπινη επαφή. Κάθε εκδήλωση από εδώ και πέρα πρέπει να γίνει κομμάτι του προσυνεδριακού διαλόγου. Και πριν από την ανάδειξη των συνέδρων, να ανοίξουμε μια μεγάλη καμπάνια εγγραφής μελών.

Και εδώ, φίλες και φίλοι, ο ρόλος όλων μας είναι μεγάλος, και μεγάλη η ευθύνη. Με την πρότασή μας, όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου θα είστε αυτοδίκαια σύνεδροι. Δεν σας ζητάμε όμως να έρθετε απλώς στο Συνέδριο ως συμμετέχοντες. Σας ζητάμε να φέρετε τον τόπο σας, να φέρετε την εργασία σας, να φέρετε την κοινωνική σας τοποθέτηση.

Προτείνουμε κάθε Συντονιστική Επιτροπή να κάνει τουλάχιστον μία ανοιχτή συνέλευση για τα κείμενα του Συνεδρίου. Και εκεί πρέπει να είστε κι εσείς: να παρουσιάσετε τα κείμενα, να ακούσετε και να φέρετε πίσω τις προτάσεις. Μας ζητούν ομιλητές από παντού, από τη Σαντορίνη, από την Τήνο, από την Αστυπάλαια. Εσείς όμως πρέπει να είστε οι ομιλητές. Παντού. Όπου γίνονται εκδηλώσεις, όπου υπάρχουν κοινωνικές συναθροίσεις, πρέπει να είστε κι εσείς εκεί και να μιλήσετε με τον κόσμο. Γιατί ένα κόμμα που γράφει τις θέσεις του με τα μέλη του δεν φτιάχνεται από πάνω προς τα κάτω, αλλά από κάτω προς τα πάνω.

Σήμερα είναι σημαντική μέρα και για έναν ακόμη λόγο: θα αποφασίσουμε για τους πρώτους υποψηφίους μας στις εκλογικές μας περιφέρειες. Όπως είπα και πριν, όχι στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη, που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα. Κανείς από τους υποψηφίους δεν ήρθε με προκρατημένη θέση, να είστε βέβαιοι. Δεν τους ρωτήσαμε από πού έρχονται. Τους ρωτήσαμε μόνο αν εκφράζονται από τις θέσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τους ευχαριστούμε, γιατί βάζουν το όνομά τους και τον αγώνα τους σε αυτή την προσπάθεια.

Θέλω όμως να είμαι σαφής. Κανένας υποψήφιος δεν θα τρέχει μόνος του. Τρέχει μαζί με την ομάδα του τόπου του, με τη Συντονιστική Επιτροπή, με τα μέλη. Γιατί αυτό που θα ορίσουμε σήμερα είναι μόνο μια αρχή. Από σήμερα βγαίνουμε ακόμα πιο έντονα: στις γειτονιές, στους χώρους δουλειάς, στα νησιά. Βήμα βήμα, κουβέντα την κουβέντα, καφενείο το καφενείο, καφετέρια την καφετέρια.

Γιατί η εμπιστοσύνη στην πολιτική, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, έχει χαθεί. Και είναι δικό μας καθήκον να πάμε κοντά στην κοινωνία, για να ξαναχτίσουμε αυτές τις σχέσεις εμπιστοσύνης. Γι’ αυτό στήνουμε και τον μηχανισμό των εθελοντών μας. Χρειαζόμαστε όλα τα μέλη και τους φίλους μας ως εθελοντές, που εκπαιδεύονται για να βγουν στον κόσμο και να μιλήσουν μαζί του, για να πετύχουμε τον μεγάλο στόχο: τη μεγάλη νίκη στις επερχόμενες εκλογές. Γιατί αυτός είναι ο στόχος μας: να νικήσουμε, όπως είπε και ο Πρόεδρος, στις εκλογές, όποτε κι αν γίνουν.

Γιατί απέναντί μας έχουμε την πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη και της διεφθαρμένης κυβέρνησής του. Μια πολιτική που οδηγεί την πλειοψηφία των Ελλήνων, αλλά δυστυχώς και τη χώρα, στα βράχια. Μια κυβέρνηση που είναι η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης. Η κυβέρνηση του σκανδάλου των υποκλοπών, του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, του σκανδάλου με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, την ίδια ώρα που ο κόσμος δεν τα βγάζει πέρα.

Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με μια προσωπική αναφορά. Τις τελευταίες μέρες έχω γίνει διάσημος, έχω γίνει αναγνωρίσιμος, και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας με σταματά και με χαιρετά ο κόσμος.

Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους σας, όχι μόνο εσάς σήμερα εδώ, αλλά και τους συντρόφους και τα μέλη, για τη συγκλονιστική συμπαράσταση που μου έχετε δείξει όλες αυτές τις μέρες. Για τα μηνύματα που μου έχετε στείλει εσείς, και που μου έχουν στείλει όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και όσοι δεν είναι μέλη μας. Πάρα πολύς κόσμος δείχνει ότι, ευτυχώς, στην πατρίδα μας δεν έχουν διαφθαρεί οι συνειδήσεις. Εκτός από όσους θέλουν να διαφθαρούν και όσους είναι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Γιατί, όπως είπα και στην Κέρκυρα προχθές, αν θέλαμε όλοι εμείς εδώ να κάνουμε δουλειές και να δουλέψουμε με τη διαφθορά, θα ήμασταν στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα ήμασταν σήμερα εδώ.

Θέλω εδώ να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, όχι μόνο για τη σημερινή του τοποθέτηση στο ζήτημα αυτό, αλλά και για τη στήριξη, για την τιμή που μου έχει κάνει. Τον έχω ευχαριστήσει και δημόσια. Αλλά το γεγονός ότι συνεχίζει να με στηρίζει, και ότι δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό του να σκεφτεί οποιοδήποτε πολιτικό κόστος, με κάνει να τον ευχαριστώ ακόμα περισσότερο, από τα βάθη της ψυχής μου.

Και δεσμεύομαι απέναντί σας: δεν θα μας λυγίσουν. Θα πάμε μέχρι τέλους, μέχρι την τελική νίκη. Και όσο μας χτυπάνε, τόσο θα βγαίνουμε πιο δυνατοί. Μέχρι τη νίκη.

Να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλους μας, καλή δύναμη σήμερα στις εργασίες μας, γιατί ο αγώνας θα είναι δύσκολος και θα χτυπηθούμε πολύ από εδώ και πέρα. Γιατί μας φοβούνται.

Οι 4 επιτροπές του Ιδρυτικού Συνεδρίου όπως εγκρίθηκαν ύστερα από πρόταση του Γραμματέα της ΕΛ.Α.Σ. Μίλτου Χατζηγιαννάκη στη 2η Σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης

Επιτροπή Εκλογικού Προγράμματος

Συντονίστρια: Ευγενία Φωτονιάτα

Μέλη: Γιώργος Βασιλειάδης, Γιάννης Σώζος, Βαγγέλης Κανούλας, Πέτρος Κόκκαλης, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Ιωάννα Λαλιώτου, Δημήτρης Λιάκος, Θέμης Μουμουλίδης, Δημήτρης Νταφόπουλος, Χάρης Πανακούλιας, Αντώνης Παπαγιαννίδης, Παναγιώτης Παπαμιχαλόπουλος, Κώστας Τούμπουρος.

Επιτροπή Καταστατικού

Συντονιστής: Κώστας Γαβρόγλου

Μέλη: Ακρίτας Καϊδατζής, Μιχάλης Καλογήρου, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Άννα Παπαδοπούλου, Αποστόλης Πέκας, Γιώργος Σάρλης, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Δημήτρης Χαλαζωνίτης

Επιτροπή Θέσεων

Συντονιστής: Διονύσης Τεμπονέρας

Μέλη: Τζένη Αδάμ-Βελένη, Πολυμέρης Βόγλης, Χρήστος Βρεττός, Ρόζα Βρεττού, Μαρία Γκασούκα, Δώρα Κοτσακά, Νίκος Μαραντζίδης, Δημήτρης Μπλάνης, Γραμματή Πάντζιου, Γιώργος Σιακαντάρης.

Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου (ΚΟΕΣ)

Συντονιστής: Μίλτος Χατζηγιαννάκης

Μέλη: Βασίλης Αϊβαλής, Γιώργος Αλεξανδράκης, Σωτήρης Αλεξίου, Κλεονίκη Αποστολίδου, Στέλιος Αποστόλου, Εμμανουήλ Αυγερινός, Δημήτρης Βέττας, Νίκος Γαβαθάς, Βαΐος Γκανής, Κωστής Δήμτσας, Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος, Τζένη Διαμαντοπούλου, Γιάννης Δίνης, Κώστας Ζαχαριάδης, Δόμνα Καϊλίδου, Κώστας Καράγιωργας, Σταύρος Καραγκούνης, Κώστας Καρπουχτσής, Ευγενία Μαρία Κοντογεώργη, Κωστής Κοτσακάς, Γιάννης Κουτσιώρας, Γιώργος Κωνσταντινίδης, Στέλα Μανουσογεωργάκη, Χρήστος Μπγιάλας, Κώστας Μπουλμέτης, Θωμάς Μπουρνάρης, Νίκος Νυφούδης, Φωτεινή Παγκάλου, Σταυρούλα Παπαευθυμίου, Έφη Παπαλεξίου, Δημήτρης Πατερέλης, Νίκος Πέππας, Γιάννα Πεππέ, Μανώλης Πετρακάκης, Σωκράτης Ράτσης, Αντώνης Σαμιωτάκης, Αντώνης Σαουλίδης, Νίκος Σαράντης, Παναγιώτης Σελάχας-Ευσταθίου, Ελένη Σταυρακάκη, Στέλιος Συκάς, Βασίλης Τζούφης, Κωνσταντίνος Τσεφαλάς, Φοίβος Τσικλιάς, Νίκος Τσουρούτας, Κώστας Φουντούλης, Αγγελίνα Χατζοπούλου, Θάνος Χρονάς.