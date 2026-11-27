Οι τάφοι των ανδρών περιείχαν γενικά όπλα, ενώ εκείνοι των γυναικών συχνότερα κοσμήματα και εργαλεία που χρησιμοποιούνταν στις καθημερινές εργασίες.

Ένας αρχαίος χώρος ταφών κοντά στο Μπαρανούφ, στην κεντρική Πολωνία, απέδωσε αρκετές χιλιάδες ευρήματα της ρωμαϊκής περιόδου, έπειτα από τρία χρόνια ανασκαφικών εργασιών. Οι αρχαιολόγοι ξεκίνησαν τις έρευνες το 2023 και ολοκλήρωσαν την ανασκαφή ολόκληρου του χώρου φέτος, αποκαλύπτοντας ότι το νεκροταφείο εκτεινόταν σε έκταση μεγαλύτερη του ενός εκταρίου.

Οι τάφοι ανήκαν σε ανθρώπους του πολιτισμού Πρζέβορσκ, ο οποίος αναπτύχθηκε σε μεγάλο μέρος της σημερινής Πολωνίας από τον 3ο αιώνα π.Χ. έως τον 5ο αιώνα μ.Χ. Το νεκροταφείο χρησιμοποιούνταν από την κοινότητα επί 200 έως 300 χρόνια, καταγράφοντας τα τοπικά ταφικά έθιμα και την κοινωνική ζωή.

Οι περισσότεροι τάφοι περιείχαν αποτεφρωμένα λείψανα, σύμφωνα με τις ταφικές πρακτικές της εποχής. Οι στάχτες τοποθετούνταν συχνά σε κεραμικές τεφροδόχους, ενώ μαζί με τους νεκρούς θάβονταν και άλλα αντικείμενα. Οι τάφοι των ανδρών περιείχαν γενικά όπλα, ενώ εκείνοι των γυναικών συχνότερα κοσμήματα και εργαλεία που χρησιμοποιούνταν στις καθημερινές εργασίες.

Στα ευρήματα οπλισμού περιλαμβάνονται ξίφη, ορισμένα από τα οποία είχαν λυγιστεί ή σπάσει σκόπιμα πριν από την ταφή. Βρέθηκαν επίσης σιδερένια τσεκούρια, αιχμές δοράτων και ομφαλοί ασπίδων, δηλαδή τα μεταλλικά εξαρτήματα που βρίσκονταν στο κέντρο της ασπίδας και προστάτευαν το χέρι. Στους γυναικείους τάφους εντοπίστηκαν ζεύγη περονών, δηλαδή συνδετήρων ενδυμάτων, μαζί με χάντρες και πήλινα σφονδύλια που χρησιμοποιούνταν για τo πλέξιμο του νήματος.

Ένα από τα σπανιότερα αντικείμενα ήταν ένα περίτεχνα διακοσμημένο μεταλλικό μενταγιόν σε σχήμα ημισελήνου, γνωστό ως lunula. Το κόσμημα φέρει λεπτεπίλεπτη διακόσμηση με την τεχνική του φιλιγκράν. Πολλοί αρχαιολόγοι συνδέουν αυτή τη μορφή κοσμήματος με την αρχαία λατρεία της Σελήνης, ενώ το παράδειγμα από το Μπαρανούφ χαρακτηρίζεται εξαιρετικό για τα δεδομένα της Πολωνίας σύμφωνα με το archaeologymag.com.

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Οι πρώτες επιφανειακές έρευνες είχαν εντοπίσει το νεκροταφείο στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Ο αρχαιολόγος Στέφαν Βόιντα και η ομάδα του είχαν τότε ανακαλύψει θραύσματα κεραμικών αγγείων της ρωμαϊκής περιόδου και αποτεφρωμένα ανθρώπινα οστά. Ο Βόιντα συνέβαλε αργότερα στην καθιέρωση τυποποιημένων μεθόδων αρχαιολογικής επιφανειακής έρευνας σε ολόκληρη την Πολωνία. Το έργο του βοήθησε να τεθούν οι βάσεις για το Αρχαιολογικό Αρχείο της Πολωνίας, ένα εθνικό πρόγραμμα που ξεκίνησε το 1978 με στόχο την καταγραφή και χαρτογράφηση των αρχαιολογικών θέσεων σε όλη τη χώρα.

Η πρόσφατη ανασκαφή επεκτάθηκε πέρα από την αρχικά προγραμματισμένη έκταση. Οι πρώτες εργασίες έδειξαν ότι το νεκροταφείο ήταν πολύ μεγαλύτερο, γεγονός που οδήγησε τους αρχαιολόγους στην επέκταση της έρευνας, μέχρι να χαρτογραφήσουν πλήρως τα όριά του και να προσδιορίσουν τη φύση του. Μια τόσο ολοκληρωμένη διερεύνηση είναι σπάνια στην Πολωνία. Περισσότερο από το 80% των αρχαιολογικών θέσεων που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή όπου σχεδιάζεται το νέο αεροδρόμιο έχει ήδη ερευνηθεί, ενώ όλες οι γνωστές θέσεις πρόκειται να ανασκαφούν έως το τέλος του έτους.

Οι εργασίες πεδίου πραγματοποιήθηκαν υπό δύσκολες συνθήκες. Το βαθύ όργωμα είχε διαταράξει τμήματα του εδάφους, ενώ το βαρύ αργιλώδες χώμα καθιστούσε αργή και δύσκολη την προσεκτική ανασκαφή. Μετά την αφαίρεση του επιφανειακού εδάφους, οι εργαζόμενοι αποκάλυψαν τους τάφους και τα υπόλοιπα αρχαιολογικά κατάλοιπα με το χέρι, χρησιμοποιώντας μικρές τσάπες και εργαλεία ακριβείας. Παράλληλα, έλεγχαν το χώμα που είχε ανασκαφεί με ανιχνευτές μετάλλων, ώστε να μην παραβλεφθούν μικρά αντικείμενα.

Για την καταγραφή της θέσης και την υποστήριξη της προκαταρκτικής μελέτης των ευρημάτων χρησιμοποιήθηκαν drones, δέκτες GPS τεχνολογίας RTK και εξοπλισμός για χημικές αναλύσεις. Την εποπτεία των εργασιών είχε ο Συντηρητής Μνημείων του Βοϊβοδάτου της Μαζοβίας, σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ανασκαφή και η συντήρηση των αντικειμένων που ανακτήθηκαν χρηματοδοτήθηκαν μέσω του επενδυτικού προγράμματος Port Polska, το οποίο προετοιμάζει την κατασκευή ενός νέου αεροδρομίου και των συγκοινωνιακών συνδέσεων μεταξύ Βαρσοβίας και Λοτζ.

Σε κοντινή απόσταση ανασκάπτεται ένας οικισμός περίπου της ίδιας περιόδου. Η σύγκριση του οικισμού με το νεκροταφείο θα βοηθήσει τους ερευνητές να μελετήσουν τόσο την καθημερινή ζωή όσο και τα ταφικά έθιμα της ίδιας κοινότητας. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών πεδίου, τα αντικείμενα θα υποβληθούν σε εργαστηριακή μελέτη και συντήρηση, προτού μεταφερθούν σε μουσειακές συλλογές. Οι αρμόδιες περιφερειακές αρχές για την πολιτιστική κληρονομιά θα συμβάλουν στην επιλογή του μουσείου και του ενδεχόμενου χώρου μελλοντικής έκθεσής τους.

Την ανασκαφή πραγματοποίησε η εταιρεία Asinus Igor Maciszewski, η οποία επιλέχθηκε μέσω δημόσιου διαγωνισμού. Οι αρχαιολογικές εργασίες σχεδιάστηκαν παράλληλα με την προετοιμασία του αεροδρομίου, ώστε η αρχαιολογική έρευνα και οι κατασκευαστικές εργασίες να μπορούν να προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ενώ παράλληλα τεκμηριώνεται και προστατεύεται η αρχαιολογική θέση.