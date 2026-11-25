Η προτεινόμενη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων θα καλύπτει αρκετές δεκάδες χιλιόμετρα εδάφους από τα σύνορα και θα παρέχει πρόσθετη υποστήριξη στις ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας.

Η Πολωνία σχεδιάζει να θεσπίσει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων κατά μήκος των συνόρων της με την Ουκρανία, με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, δήλωσε την Τετάρτη ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, Τσεζάρι Τομτσίκ.

Ο Τομτσίκ πρότεινε και σε άλλους περιφερειακούς συμμάχους να πράξουν το ίδιο στον απόηχο των αυξανόμενων ρωσικών παραβιάσεων του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ, ως μέρος της επιθετικής πολιτικής πρακτικής της Μόσχας. «Η κυβέρνηση έχει ήδη ετοιμάσει μία διάταξη και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στα τέλη Δεκεμβρίου ή το αργότερο αρχές Ιανουαρίου» όπως είπε ο Τόμτσικ. Συμπλήρωσε ακόμα πως «θα καλέσουμε επίσης και τους συμμάχους μας- ολόκληρη την συμμαχία του ΝΑΤΟ- να καθιερωθεί μια τέτοια αρχή κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας. Η Πολωνία πρωτοστάτησε σε αυτόν τον τομέα και τα κράτη της Βαλτικής ακολούθησαν έκτοτε το παράδειγμά μας» τόνισε. Η Πολωνία ήδη περιορίζει αυστηρά την εναέρια κυκλοφορία στα σύνορά της.

Η ζώνη απαγόρευσης

Την Τετάρτη, ο Τομτσίκ δήλωσε ότι η προτεινόμενη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων θα καλύπτει αρκετές δεκάδες χιλιόμετρα εδάφους από τα σύνορα και θα παρέχει πρόσθετη υποστήριξη στις ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας. Προτεραιότητα για την Πολωνία, σύμφωνα με τον Τομτσίκ, είναι η προστασία της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Ο ίδιος υπογράμμισε τα μέτρα περιλαμβάνουν το αμυντικό πρόγραμμα της χώρας «Ανατολική Ασπίδα» και την ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών για την προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου.

{https://x.com/darekwiewiorka/status/2125626404981096514}

Η ανακοίνωση από την Πολωνία ακολούθησε λίγες ημέρες αφότου οι εισαγγελικές αρχές της χώρας δήλωσαν ότι τρεις ρωσικοί πύραυλοι τύπου Kh-101 έπεσαν στην ανατολική Πολωνία στις 20 Νοεμβρίου. Στις 23 Νοεμβρίου, ο εναέριος χώρος της Πολωνίας παραβιάστηκε και πάλι, από ρωσικό drone.Οι πολωνικές δυνάμεις έλαβαν το πράσινο φως για την κατάρριψη αλλά πρόλαβε να βγει από τον πολωνικό εναέριο χώρο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πολωνία καλεί Βρετανία και Γαλλία

Η Πολωνία κάλεσε νωρίτερα τη Βρετανία και τη Γαλλία να επιδείξουν την ετοιμότητά τους και να παράσχουν συγκεκριμένη στρατιωτική βοήθεια στον απόηχο των πρόσφατων ρωσικών παραβιάσεων του εναέριου χώρου της χώρας. Ο υπουργός Άμυνας της χώρας, δήλωσε πως οι ενισχυμένες διμερείς ρυθμίσεις ασφαλείας με το Λονδίνο και το Παρίσι θα πρέπει να μετουσιωθούν σε στρατιωτική υποστήριξη στην πράξη. Προσδιόρισε την στήριξη αυτή τους τομείς της αεράμυνας, την αντιπυραυλική άμυνα και την αναγνώρισή τους ως τομείς προτεραιότητας.

Σημειώνεται ότι πέρυσι Πολωνία και Γαλλία υπέγραψαν τη Συνθήκη του Νανσί, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2026. Η συμφωνία ενισχύει τη διμερή αμυντική συνεργασία και προβλέπει την αμοιβαία συνδρομή, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής υποστήριξης.

Παράλληλα, τον Μάιο, η Πολωνία συνυπέγραψε με τη Βρετανία νέα Συνθήκη Εταιρικής Σχέσης στον τομέα της Ασφάλειας και της Άμυνας, την οποία ακολούθησε ένα τριετές σχέδιο αμυντικής συνεργασίας που ανακοινώθηκε στη Βαρσοβία στις 27 Οκτωβρίου. Η Πολωνία έχει προσδιορίσει τις στρατιωτικές δυνατότητες που απαιτεί και έχει γνωστοποιήσει τις προσδοκίες της στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

{https://x.com/BedouinReport/status/2125629785762320718}

Ο επικεφαλής του τομέα άμυνας της Πολωνίας είχε την Τρίτη συνομιλίες με τον Ρούτε, μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας της πολωνικής κυβέρνησης, κατά την οποία συζητήθηκαν η προστασία του εναέριου χώρου της χώρας, η πρόσθετη συνδρομή από το ΝΑΤΟ, καθώς και η ίδρυση μόνιμης αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Πολωνία.

Η Πολωνία ζητά επιπλέον δεσμεύσεις

Παρά τις δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ και την στήριξή του ωστόσο η Πολωνία θέλει επιπλέον δεσμεύσεις και από τα ίδια τα μέλη της Συμμαχίας. Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Πολωνίας, Βλάντισλαφ Κοσίνιακ-Κάμις ζήλωσε ακόμα πως η απάντηση της Ουάσινγκτον στις πρόσφατες παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου δεν ικανοποίησαν τη Βαρσοβία. Επιβεβαίωσε ότι ο πολωνικός στρατός έχει ήδη λάβει εξουσιοδότηση για την αναχαίτιση αντικειμένων που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της χώρας. Τόνισε, ωστόσο, ότι η Πολωνία και άλλες χώρες του ΝΑΤΟ δεν βρίσκονται σε πόλεμο με τη Ρωσία και ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε καιρό ειρήνης διέπονται από διαφορετικούς κανόνες.

Τόνισε ωστόσο πως η αναχαίτιση αντικειμένων που απειλούν την Πολωνία, πάνω από ουκρανικό έδαφος και κατόπιν αιτήματος του Κιέβου, θα μπορούσε να εμπίπτει στο πλαίσιο της νόμιμης άμυνας.

{https://x.com/iamBrianBJ/status/2125679585723650192}

Ο Κοσίνιακ-Κάμις τόνισε επίσης ότι η παροχή εξοπλισμού αεράμυνας στην Ουκρανία αποτελεί μέρος της αμυντικής στρατηγικής της ίδιας της Πολωνίας, καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις αναχαιτίζουν ήδη ρωσικούς πυραύλους και drones που, σε διαφορετική περίπτωση, θα μπορούσαν να απειλήσουν το πολωνικό έδαφος. Οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου που σημειώθηκαν την Παρασκευή είναι απίθανο να εντείνουν ή να εμποδίσουν την απόφαση της Ουάσιγκτον σχετικά με την ίδρυση μόνιμης στρατιωτικής βάσης στην Πολωνία, ανέφερε και σημείωσε ακόμα πως υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες για την δημιουργία μόνιμης αμερικανικής βάσης στην Πολωνία, αν και δεν έχει ληφθεί ακόμα οριστική απόφαση.

Αναθεώρηση κανόνων για τους πιλότους

Ο Τομτσίκ δήλωσε ακόμα ότι η Πολωνία έχει αναθεωρήσει τις διαδικασίες για τους πιλότους της τους τελευταίους δύο μήνες, αντικαθιστώντας την οπτική αναγνώριση με θετική ταυτοποίηση ξένων αεροσκαφών και πιθανών εναέριων απειλών. «Όταν ένας Πολωνός πιλότος μαχητικού αεροσκάφους γννωρίζει ότι ένα αεροσκάφος εισέρχεται στον πολωνικό εναέριο χώρο από την Ουκρανία, πετά σε συγκεκριμένο υψόμετρο και ταχύτητα, εισέρχεται στη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων και εντοπίζεται στα ραντάρ, αυτό συνιστά λόγο για την κατάρριψη ενός τέτοιου αντικειμένου… Θα παροτρύνουμε επίσης το ΝΑΤΟ, στο σύνολό του, να θεσπίσει έναν τέτοιο κανόνα στην ανατολική πτέρυγα» τόνισε.

Στο ερώτημα αν ρωσικοί πύραυλοι θα μπορούν να αναχαιτίζονται στον ουκρανικό εναέριο χώρο πριν περάσουν στην επικράτεια του ΝΑΤΟ, ξεκαθάρισε πως μια τέτοια πράξη θα απατούσε κοινή απόφαση όλων των μελών του ΝΑΤΟ. «Αν θέλουμε να λάβουμε μεγάλες αποφάσεις, ειδικά σε ό,τι αφορά στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας, θα πρέπει η απόφαση αυτή να έχει τη σύμφωνη η γνώμη όλων των μελών του ΝΑΤΟ» τόνισε και διευκρίνισε πως η Συμμαχία προς το παρόν δεν είναι υπέρ μιας τέτοιας πρότασης, καθώς εγείρεται σειρά επιπλοκών.

Από την άλλη ο Πολωνός ΥΠΕΞ, Ραντοσλαβ Σικόρσκι, επανέλαβε ότι θα πρέπει να επιτρέπεται στην Πολωνία να καταρρίπτει ρωσικούς πυραύλους που βρίσκονται στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας αλλά κατευθύνονται προς τα πολωνικά σύνορα. Ωστόσο, το υπουργείο Άμυνας αναγνώρισε πως σήμερα το ΝΑΤΟ είναι απέχει πολύ από αυτή την ιδέα. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Τομτσίκ, το ΝΑΤΟ μετά από ρωσικές επιθέσεις, πρόσφερε υποστήριξη στην Πολωνία, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του Συστήματος Εναέριας Προειδοποίησης και Ελέγχου (AWACS) στην Πολωνία. «Ωστόσο, την ίδια στιγμή, ο πολωνικός στρατός οφείλει να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσει τα συμφέροντά μας, εδώ και τώρα», πρόσθεσε.

{https://x.com/VictorKvert2008/status/2125683283618885723}

«Η ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στα κρατικά σύνορα θα αποτελέσει έναν επιπλέον παράγοντα υποστήριξης των επιχειρήσεων της Πολωνικής Πολεμικής Αεροπορίας» ανέφερε ο υπουργός.

Η πολωνική πρόταση είχε άμεσες αντιδράσεις. Ανάμεσά τους και από τον πρώην υπουργό Άμυνας, Μάριους Μπλάστσακ, ο οποίος σημείωσε πως οι ισχύοντες κανονισμοί επιτρέπουν ήδη την καθιέρωση μιας προσωρινής ζώνης απαγόρευσης πτήσεων. Υποστήριξε ότι αυτό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ήταν απλώς ένα «μέτρο βιτρίνας» και διερωτήθηκε ποιες «πραγματικές επιχειρησιακές δυνατότητες» θα προσέφερε αυτό στις ένοπλες δυνάμεις.

Με πληροφορίες του DW/Anadolu/rmf24