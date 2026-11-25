Συνελήφθη ο «πρωταγωνιστής» του αιματηρού επεισοδίου στον Άγιο Παντελεήμονα.

Ένας 22χρονος συνελήφθη στον Άγιο Παντελεήμονα έπειτα από επίθεση με μαχαίρι και σφυρί σε δύο πολίτες, ενώ τραυμάτισε και έναν από τους αστυνομικούς που επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν.

Το αιματηρό επεισόδιο συνέβη περίπου στις 15:45 της Τετάρτης (25/11), στη συμβολή των οδών Φυλής και Πιπίνου. Ο 22χρονος από το Σουδάν, που ήταν οπλισμένος με σφυρί και μαχαίρι, τραυμάτισε στο χέρι έναν 28χρονο και στο κεφάλι έναν 26χρονο. Αμφότερα τα θύματα είναι από το Μπαγκλαντές και ο 26χρονος θα μεταφερθεί σε νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που έσπευσαν στο σημείο προσπάθησαν να τον συλλάβουν, αλλά ο 22χρονος αντιστάθηκε σθεναρά και τραυμάτισε ελαφρά στο χέρι έναν από τους ένστολους. Τελικά, οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον 22χρονο και τον συνέλαβαν, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η επίθεση.