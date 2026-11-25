«Μερικές φορές ο σεξισμός κρύβεται ακριβώς σε όσα έχουμε μάθει να θεωρούμε φυσιολογικά» αναφέρει η ΠΟΜΕΝΣ με αφορμή τη διεθνή ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών.

Με ένα απόλυτα ρεαλιστικό βίντεο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. αποτυπώνει τι είναι σεξισμός στις ένοπλες δυνάμεις.

Με τον τίτλο «Αυτό λέγεται σεξισμός» και αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η ΠΟΜΕΝΣ παρουσιάζει ένα βίντεο βασισμένο σε πραγματικές φράσεις και βιώματα γυναικών που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Το βίντεο μιλά για «τις φορές που αμφισβητείται η ικανότητα μιας γυναίκας πριν καν κριθεί η δουλειά της. Για την επιτυχία που υποτιμάται, τη μητρότητα που γίνεται αντικείμενο κρίσης, τις λέξεις που παρουσιάζονται ως αθώα πειράγματα».

«Ο σεξισμός δεν αναγνωρίζεται πάντα από τον τόνο της φωνής», σημειώνει η ΠΟΜΕΝΣ, «μερικές φορές κρύβεται ακριβώς σε όσα έχουμε μάθει να θεωρούμε φυσιολογικά».

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Η ΠΟΜΕΝΣ σημειώνει ότι με αφορμή την διεθνή ημέρα για την εκξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών «στρέφουμε το βλέμμα στις καθημερινές συμπεριφορές που χρειάζεται να αλλάξουν. Γιατί κάθε γυναίκα στρατιωτικός δικαιούται να κρίνεται για τη γνώση, τις ικανότητες και την προσφορά της. Με τα ίδια μέτρα. Με τον ίδιο σεβασμό» καταλήγει.

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