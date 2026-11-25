Εντυπωσιακές οθόνες, προηγμένες λύσεις προβολής και ειδικά σχεδιασμένοι εκθεσιακοί χώροι ανέδειξαν το εύρος των προτάσεων της Hisense στην εικόνα και τον ήχο.

Με τις RGB MiniLED και Laser TVs να κυριαρχούν στον εκθεσιακό της χώρο, η Hisense ολοκλήρωσε τη συμμετοχή της στη HXOS EIKONA SHOW 2026 (HES 2026), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2026, στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, στην Αθήνα. Η HES αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις τεχνολογίας εικόνας, ήχου και οικιακής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα, συγκεντρώνοντας κορυφαίες εταιρείες του κλάδου και παρουσιάζοντας τις νεότερες εξελίξεις στους τομείς του home cinema, του Hi-Fi και των οπτικοακουστικών συστημάτων. Η διοργάνωση, που συγκέντρωσε περισσότερους από 3.000 επισκέπτες σε δύο ημέρες, έδωσε στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά επιλεγμένα μοντέλα από την κορυφαία γκάμα τηλεοράσεων και λύσεων οικιακής ψυχαγωγίας της Hisense.

Ανάμεσα στις τηλεοράσεις που ξεχώρισαν ήταν οι 116UXQ, 100UXQ και 85UR9S, μαζί με τις 75UR8S και 85U7S. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην τεχνολογία RGB MiniLED, η οποία αξιοποιεί ξεχωριστές κόκκινες, πράσινες και μπλε πηγές φωτός, προσφέροντας μεγαλύτερη χρωματική ακρίβεια, υψηλή φωτεινότητα και εντυπωσιακή αντίθεση. Τα ειδικά σχεδιασμένα displays επέτρεψαν στους επισκέπτες να ανακαλύψουν από κοντά τις δυνατότητες των διαφορετικών μοντέλων.

Στην κατηγορία των Laser TVs, τα μοντέλα L9Q, PT1, XR10, C3ULTRA και M2 PRO ανέδειξαν τις δυνατότητες προβολής εικόνας μεγάλων διαστάσεων, μεταφέροντας την κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι. Παράλληλα, τα συστήματα Home Theater HT SATURN, AX5125, AX5100 και AX5140 συμπλήρωσαν την εκθεσιακή εμπειρία, παρουσιάζοντας τις διαθέσιμες επιλογές της Hisense στον τομέα του ήχου.

Ξεχωριστή στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε η παραλαβή των έξι βραβείων EISA που είχε ήδη αποσπάσει η Hisense, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή αναγνώριση των προϊόντων της. Οι διακρίσεις αυτές προσέδωσαν ιδιαίτερη σημασία στη συμμετοχή της εταιρείας, αναδεικνύοντας την εξέλιξη και το εύρος των λύσεών της στην εικόνα και τον ήχο.

Η συμμετοχή της Hisense στη HES 2026 ολοκληρώθηκε με θετικό απολογισμό, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες των RGB MiniLED και Laser TVs και την ολοκληρωμένη προϊοντική της γκάμα. Η ανταπόκριση του κοινού και η παραλαβή των διεθνών διακρίσεων αποτέλεσαν τα βασικά σημεία μιας διοργάνωσης που έφερε στο προσκήνιο τις σύγχρονες εξελίξεις στην εμπειρία θέασης.