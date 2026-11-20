Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά κορυφαίες τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα, ασύρματα ηχεία και προβολείς της Samsung, καθώς και να δουν για πρώτη φορά το νέο The Freestyle Pro πριν από το επίσημο λανσάρισμά του.

Η Samsung Electronics Hellas δίνει δυναμικό «παρών» στο HXOS EIKONA SHOW 2026 (HES2026), τη μεγαλύτερη έκθεση εικόνας και ήχου της χώρας, που επιστρέφει για 14η χρονιά αυτό το Σαββατοκύριακο, 21 και 22 Νοεμβρίου 2026, στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens.

Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον 1ο όροφο της έκθεσης, ανοικτό για το κοινό, η Samsung προσκαλεί τους λάτρεις του ποιοτικού ήχου και της προηγμένης εικόνας να ζήσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία οικιακής ψυχαγωγίας, μέσα από ζωντανές επιδείξεις των πιο σύγχρονων τεχνολογιών της.

Τηλεοράσεις & Soundbars: Αρμονία εικόνας και ήχου

Στον χώρο της Samsung, οι επισκέπτες θα μπορούν να ανακαλύψουν κορυφαίους συνδυασμούς τηλεοράσεων και soundbars που μεταμορφώνουν την εμπειρία θέασης και ακρόασης στο σπίτι:

Micro RGB R95H σε συνδυασμό με το Q-Soundbar HW-Q990H, προσφέροντας προηγμένη απόδοση χρώματος, εξαιρετική ευκρίνεια και καθηλωτικό, πολυδιάστατο ήχο.

OLED S99H μαζί με το All around Soundbar HW-QS90H, για βαθύ μαύρο, υψηλή αντίθεση και πλούσιο ακουστικό αποτέλεσμα που γεμίζει τον χώρο.

The Frame Pro σε συνδυασμό με το S-Series Soundbar S800D, συνδυάζοντας την αισθητική μιας γκαλερί τέχνης με κομψό σχεδιασμό και ισχυρό, καθαρό ήχο.

Projectors: Πρώτη γνωριμία με το The Freestyle Pro πριν από την επίσημη κυκλοφορία του

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Ιδιαίτερη θέση στην παρουσίαση της Samsung κατέχουν οι λύσεις προβολής. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά τους προτζέκτορες The Premiere 5 και The Premiere 9, που φέρνουν τη μεγάλη κινηματογραφική οθόνη στο σαλόνι με ευελιξία και υψηλή ποιότητα εικόνας.

Παράλληλα, οι επισκέπτες του HXOS EIKONA SHOW 2026 θα έχουν την αποκλειστική ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το νέο The Freestyle Pro, πριν από το επίσημο λανσάρισμά του στην αγορά.

Ασύρματα ηχεία Wi-Fi & Bluetooth για κάθε στιγμή και χώρο

Η εμπειρία ήχου της Samsung ολοκληρώνεται με τη γκάμα των ασύρματων ηχείων Wi-Fi και Bluetooth, σχεδιασμένων να προσαρμόζονται τόσο στον χώρο όσο και στον τρόπο ζωής κάθε χρήστη:

Music Studio 7 και Music Studio 5, διαθέσιμα σε λευκό και μαύρο χρώμα, που συνδυάζουν τη σύγχρονη αισθητική με κρυστάλλινο ήχο υψηλής πιστότητας.

Music Frame, το ηχείο που ενσωματώνεται διακριτικά στη διακόσμηση του σπιτιού ως κάδρο.

Sound Tower ST40 και Sound Tower ST50, για όσους αναζητούν ισχυρό ήχο και δυναμική ατμόσφαιρα σε κάθε περίσταση.

Για ακόμη μία χρονιά, η Samsung Electronics Hellas συμμετέχει ενεργά στο HXOS EIKONA SHOW, φέρνοντας το ελληνικό κοινό σε άμεση επαφή με τις νεότερες τεχνολογικές της εξελίξεις. Μέσα από τη σταθερή παρουσία της στη διοργάνωση, η εταιρεία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να προσφέρει καινοτόμες λύσεις εικόνας και ήχου που αναβαθμίζουν την εμπειρία της οικιακής ψυχαγωγίας.

Πληροφορίες επίσκεψης

Εκδήλωση: HXOS EIKONA SHOW 2026

Ημερομηνίες: Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026

Ώρες λειτουργίας: 10:00 π.μ. – 8:30 μ.μ.

Τοποθεσία: Wyndham Grand Athens | Χώρος Samsung: 1ος όροφος

Πρόσβαση: Ανοικτή για το κοινό