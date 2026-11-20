«Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε τους Ιρανούς, δεν θα με φοβίσουν», λέει ο Μπέσεντ.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι ακόμα μένει σε στρατιωτική βάση των ΗΠΑ, εξαιτίας ιρανικών απειλών κατά της ζωής του.

Πριν από περίπου 10 ημέρες έγινε γνωστό ότι ο Μπέσεντ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του, εξαιτίας ιρανικών απειλών. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNBC επιβεβαίωσε ότι αυτή η κατάσταση δεν έχει αλλάξει.

«Δεν θα με φοβίσουν οι Ιρανοί», τόνισε και συμπλήρωσε ότι οι απειλές του δείχνουν ότι αποδίδει η επιχείρηση οικονομικού αποκλεισμού της Τεχεράνης. «Εάν οι Ιρανοί με κυνηγάνε, αυτό σημαίνει ότι πιέζονται. Θα συνεχίσουμε να τους πιέζουμε», πρόσθεσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Ο Μπέσεντ κατηγόρησε για ανευθυνότητα τη WSJ, λέγοντας ότι δημοσίευσε φωτογραφία του σπιτιού του με γεωεντοπισμό, την ημέρα που το αγόρασε. «Αλλά προχωράμε. Η ζωή στη στρατιωτική βάση είναι καλή και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε τους Φρουρούς της Επανάστασης μέχρι να είναι έτοιμοι για συμφωνία», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς εάν ο Ντόναλντ Τραμπ έλαβε διαβεβαιώσεις από τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ, στην τριμερή σύνοδο, ότι θα βοηθήσουν να ασκηθεί πίεση στο Ιράν, απάντησε: «Για πρώτη φορά δεν έχουν πετρέλαιο στη θάλασσα, δεν υπάρχει ιρανικό αργό πετρέλαιο για να αγοράσει κάποιος. Βλέπουμε ότι ο κόσμος μπορεί να ζήσει χωρίς το ιρανικό πετρέλαιο».

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Μπέσεντ: Δεν είμαι γεράκι, ούτε περιστέρι

Ο Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία δεν συζήτησε με τους Κινέζους για το ζήτημα του Τζένσεν Χουάνγκ, της Nvidia, στο πλαίσιο της τριμερούς συνόδου στη Σενζέν.

Όταν η δημοσιογράφος του επεσήμανε ότι κάποιοι επενδυτές τον αποκαλούν «γεράκι της Κίνας», επειδή φέρεται να ζητά την επιβολή αυστηρότερων περιορισμών στην εξαγωγή τσιπ και τεχνολογίας, απάντησε: «Δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Δεν είμαι γεράκι, ούτε περιστέρι. Ο πρόεδρος μου έχει αναθέσει να διατηρήσω αυτή την πολύ σημαντική σχέση (ΗΠΑ-Κίνας)».