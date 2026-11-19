Εξαιτίας του κινδύνου για επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία και το Μπαχρέιν.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποίησε εκ νέου τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία και το Μπαχρέιν για τους κινδύνους που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν και τις επιθέσεις των Χούθι.

Με ανάρτηση που έκανε η πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία, οι Αμερικανοί κλήθηκαν να είναι σε αυξημένη επαγρύπνηση, εξαιτίας της «αυξημένης απειλής» για ένοπλες επιθέσεις από τους Χούθι και τις «ιρανικές προσπάθειες» να μπουν στο στόχαστρο αξιωματούχοι και εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Η ίδια προειδοποίηση έγινε και προς τους Αμερικανούς που βρίσκονται στο Μπαχρέιν. Σήμερα, το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι απέκρουσε νέες ιρανικές επιθέσεις και η Σαουδική Αραβία ότι αναχαίτισε δύο πυραύλους και άλλα τόσα drones.

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Στο μεταξύ, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε ότι προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων τραυματίστηκε από πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις.

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