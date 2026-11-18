Τα τάνκερ έπλεαν σε «απαγορευμένη περιοχή» των Στενών του Ορμούζ.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι τρία τάνκερ έπεσαν σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ και τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, τα τρία δεξαμενόπλοια έπεσαν σε νάρκες στο ανατολικό τμήμα των Στενών του Ορμούζ, ενώ δεν έδωσαν λεπτομέρειες για τα πλοία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα τάνκερ έπλεαν σε «απαγορευμένη περιοχή», έχοντας απενεργοποιήσει τα συστήματα πλοήγησης και «αγνόησαν» τις προειδοποιήσεις του ιρανικού ναυτικού.

Η ανακοίνωση επαναλάμβανε ότι όλα τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, να ενημερώνουν εκ των προτέρων για τη διέλευση, να χρησιμοποιούν εγκεκριμένες διαδρομές και να έχουν σε λειτουργία τα συστήματα πλοήγησης.