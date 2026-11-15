Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, τα πλοία επιχείρησαν να περάσουν από θαλάσσια διαδρομή που είχε χαρακτηριστεί απαγορευμένη.

Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, καθώς οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία συνεχίζονται, δεξαμενόπλοια τυλίγονται στις φλόγες και δεκάδες ναυτικοί πληρώνουν με τη ζωή τους το τίμημα της πολεμικής σύγκρουσης. Πίσω από τις γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις και τις πιέσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας εκτυλίσσεται ένα ανθρώπινο δράμα, με οικογένειες να περιμένουν απεγνωσμένα νέα για τους συγγενείς τους που εξαφανίστηκαν μαζί με τα πλοία στα οποία εργάζονταν.

Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι δύο ακόμη δεξαμενόπλοια εξερράγησαν και τυλίχθηκαν στις φλόγες, έπειτα από πρόσκρουση σε ναυτικές νάρκες στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, τα πλοία επιχείρησαν να περάσουν από θαλάσσια διαδρομή που είχε χαρακτηριστεί απαγορευμένη.

25 νεκροί ναυτικοί και 134 περιστατικά σε λίγους μήνες

Ο απολογισμός της σύγκρουσης στη θάλασσα είναι ήδη βαρύς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 13 Νοεμβρίου, τουλάχιστον 25 ναυτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ αρκετοί ακόμη έχουν τραυματιστεί ή αγνοούνται.

Ο βοηθός γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Χάλεντ Χιάρι, γνωστοποίησε ότι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός είχε καταγράψει 134 επιβεβαιωμένα περιστατικά στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Μέσης Ανατολής έως τις 11 Νοεμβρίου.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι ο Οκτώβριος αναδείχθηκε στον χειρότερο μήνα για την ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοΐας από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η μερική αποκατάσταση των εξαγωγών ενέργειας μέσω εναλλακτικών διαδρομών δεν σημαίνει ότι η κατάσταση έχει επιστρέψει στην κανονικότητα. Εμπορικά πλοία και πληρώματα παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, ενώ η κυκλοφορία στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρούς περιορισμούς.

Έξι ναυτικοί αγνοούνται από τον Μάιο – Το μυστήριο με τα δύο πλοία

Ανάμεσα στις πιο δραματικές υποθέσεις είναι η εξαφάνιση των φορτηγών πλοίων Bridge 1 και Bridge 2, τα οποία χάθηκαν τον περασμένο Μάιο κοντά στις ιρανικές ακτές.

Έξι μέλη των πληρωμάτων τους, τρεις Ιρακινοί, δύο Ινδοί και ένας Πακιστανός, εξακολουθούν να αγνοούνται.

Τα δύο πλοία, με σημαία Βολιβίας, φέρεται να μετέφεραν χάλυβα στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών με το Ιράν. Το τελευταίο στίγμα τους καταγράφηκε στις 9 Μαΐου, περίπου οκτώ ναυτικά μίλια από το νησί Κις.

Έκτοτε δεν έχει υπάρξει επιβεβαιωμένη ενημέρωση για την τύχη τους. Παραμένει άγνωστο εάν βυθίστηκαν, δέχθηκαν επίθεση ή κατασχέθηκαν.

Μάλιστα, οι εξαφανίσεις τους δεν περιλαμβάνονταν στον επίσημο κατάλογο περιστατικών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, σύμφωνα με το Reuters.

«Κάθε λεπτό είναι μαρτύριο» – Η αγωνία των οικογενειών

Πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται άνθρωποι που εξακολουθούν να ελπίζουν ότι οι δικοί τους θα επιστρέψουν.

Ανάμεσα στους αγνοούμενους είναι ο 23χρονος Ινδός ναυτικός Ναβίν Κουμάρ. Η μητέρα του, Β. Παντισελβί, συνεχίζει να του στέλνει ηχητικά μηνύματα στο κινητό, περιμένοντας μια απάντηση που δεν έρχεται.

Η οικογένεια είχε δανειστεί περίπου 1,5 εκατομμύριο ινδικές ρουπίες, δηλαδή περίπου 16.000 δολάρια, για να χρηματοδοτήσει τις ναυτικές σπουδές του νεαρού.

Ο 23χρονος είχε αναχωρήσει για εξάμηνη σύμβαση εργασίας, με τους συγγενείς του να πιστεύουν αρχικά ότι θα εργαζόταν με βάση το Ντουμπάι. Στην πορεία βρέθηκε στο Ιράν, ενώ η οικογένειά του προσπαθούσε να εξασφαλίσει τον επαναπατρισμό του ακόμη και πριν από την έναρξη του πολέμου.

«Ένα τρομακτικό ερωτηματικό κρέμεται πάνω από την τύχη του. Βρίσκεται ακόμη στο πλοίο ή του έχει συμβεί κάτι φρικτό; Κάθε λεπτό που περνά είναι μαρτύριο», είχε δηλώσει η μητέρα του στο Reuters.

Εξίσου τραγική είναι η ιστορία του 22χρονου Ιρακινού Χάιντερ Ραχμάν αλ-Μαγιάχι, πατέρα ενός μικρού κοριτσιού. Η εξαφάνισή του έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά του, ενώ ο πατέρας του υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο μετά την είδηση ότι χάθηκαν τα ίχνη του γιου του.

Οι συγγενείς του ταξίδεψαν ακόμη και στο Ιράν, αναζητώντας πληροφορίες, χωρίς μέχρι στιγμής να καταφέρουν να μάθουν τι απέγινε.

Νέες εκρήξεις σε δεξαμενόπλοια – Τι υποστηρίζει η Τεχεράνη

Η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, όταν οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τρία πετρελαιοφόρα τυλίχθηκαν στις φλόγες έπειτα από πρόσκρουση σε ναυτικές νάρκες.

Σύμφωνα με το Reuters, ένα από τα πλοία φέρεται να επλήγη το πρωί στο ανατολικό τμήμα των Στενών, ενώ δύο ακόμη δέχθηκαν πλήγματα αργότερα την ίδια ημέρα.

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι τα δύο τελευταία δεξαμενόπλοια επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν απαγορευμένη θαλάσσια διαδρομή και εξερράγησαν μετά την πρόσκρουσή τους σε νάρκες.

Ωστόσο, το Reuters διευκρίνισε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα τις συγκεκριμένες ανακοινώσεις.

Η Ουάσινγκτον, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι έχει αποναρκοθετήσει μεγάλο μέρος του θαλάσσιου περάσματος, ενώ οι συνεχείς αναφορές για εκρήξεις και επιθέσεις εντείνουν την αβεβαιότητα για την ασφάλεια των διερχόμενων πλοίων.

Διπλωματικές προσπάθειες χωρίς αποτέλεσμα

Την ώρα που η κατάσταση στη θάλασσα επιδεινώνεται, συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το Κατάρ έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο, επιδιώκοντας να φέρει τις δύο πλευρές σε μια προσωρινή συμφωνία που θα επιτρέψει την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, είχε επαφές τόσο με την ιρανική ηγεσία όσο και με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, οι διαφωνίες παραμένουν σημαντικές. Η Τεχεράνη ζητά την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, τη χαλάρωση των κυρώσεων και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιθέσεων, ενώ εμφανίζεται διατεθειμένη να συζητήσει την άρση των δικών της περιορισμών στη διέλευση πλοίων από τα Στενά.

Η Ουάσινγκτον δεν έχει αποδεχθεί τους συγκεκριμένους όρους.

Τριπλάσιες αμοιβές για τους ναυτικούς που εργάζονται στην εμπόλεμη περιοχή

Ιδιαίτερη διάσταση στην κρίση δίνει και η κατάσταση των εργαζομένων στη ναυτιλία. Οι κίνδυνοι για τα πληρώματα έχουν αυξηθεί δραματικά, με αποτέλεσμα οι αμοιβές για ορισμένες θέσεις σε πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή να φτάνουν ακόμη και στο τριπλάσιο των προπολεμικών επιπέδων, σύμφωνα με στοιχεία της ναυτιλιακής αγοράς που επικαλείται το Reuters.

Ωστόσο, ούτε οι υψηλότερες αποδοχές μπορούν να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η συνεχιζόμενη κρίση δεν απειλεί μόνο την ενεργειακή τροφοδοσία και την οικονομία, αλλά κυρίως την ασφάλεια χιλιάδων ναυτικών που βρίσκονται καθημερινά στη γραμμή του κινδύνου.