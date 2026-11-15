Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, από τον 10ο, 6ο, 9ο και 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου 2026 σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στον Δήμο Μεταμόρφωσης, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 07:00 το πρωί, σε κτίριο που βρίσκεται στον παράδρομο της Εθνικής Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο επιχείρησαν για την αντιμετώπιση της εστίας, καταφέρνοντας να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο και να περιορίσουν τον κίνδυνο περαιτέρω επέκτασής της.