Η συγκεκριμένη μέθοδος βασίζεται σε μια απλή φυσική ιδιότητα του αλουμινόχαρτου: δεν επιτρέπει εύκολα τη διέλευση των υδρατμών, καθώς αποτελεί μια μη πορώδη επιφάνεια.

Ένα απλό κομμάτι αλουμινόχαρτο, λίγη ταινία και αναμονή 24 έως 48 ωρών μπορεί να αποδειχθούν αρκετά για να δώσουν τις πρώτες απαντήσεις σχετικά με την αιτία της υγρασίας σε έναν τοίχο. Πρόκειται για μια εύκολη μέθοδο που μπορεί να εφαρμόσει κανείς στο σπίτι, προκειμένου να διαπιστώσει εάν ένα υγρό σημείο οφείλεται στη συμπύκνωση υδρατμών από τον εσωτερικό αέρα ή εάν η υγρασία εισέρχεται από τον ίδιο τον τοίχο.

Το πρόβλημα είναι αρκετά συνηθισμένο, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, όπως αναφέρει το homedit. Μια γκρίζα σκιά εμφανίζεται χαμηλά στον τοίχο, συνήθως κοντά σε κάποια γωνία. Αρχικά, μπορεί να μοιάζει με έναν απλό λεκέ, ο οποίος εξαφανίζεται προσωρινά με ένα καθάρισμα. Ωστόσο, λίγες εβδομάδες αργότερα επανεμφανίζεται, ενδεχομένως πιο έντονος. Ακόμη και μια νέα στρώση μπογιάς δεν αποτελεί οριστική λύση, καθώς με την πτώση της θερμοκρασίας το χρώμα μπορεί να αρχίσει να φουσκώνει και να ξεφλουδίζει στο ίδιο ακριβώς σημείο.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το πρόβλημα δεν βρίσκεται απαραίτητα στο χρώμα, αλλά στην πηγή της υγρασίας. Και αυτή μπορεί να έχει δύο διαφορετικές αιτίες: είτε το νερό εισέρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον μέσω του τοίχου είτε οι υδρατμοί που υπάρχουν στον αέρα του δωματίου συμπυκνώνονται πάνω σε μια κρύα επιφάνεια.

Η διάκριση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι δύο περιπτώσεις απαιτούν εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση. Το βάψιμο ή η εφαρμογή ενός στεγανοποιητικού υλικού δεν πρόκειται να λύσει ένα πρόβλημα συμπύκνωσης, όπως αντίστοιχα ο αερισμός ενός δωματίου δεν αρκεί για να αντιμετωπίσει μια πραγματική διαρροή νερού.

Μάλιστα, σύμφωνα με το University of Minnesota Extension, αρκετοί ιδιοκτήτες κατοικιών θεωρούν ότι η υγρασία στους τοίχους του υπογείου προέρχεται από διαρροή, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η πραγματική αιτία είναι η συμπύκνωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Γιατί το αλουμινόχαρτο μπορεί να αποκαλύψει την αιτία της υγρασίας

Η συγκεκριμένη μέθοδος βασίζεται σε μια απλή φυσική ιδιότητα του αλουμινόχαρτου: δεν επιτρέπει εύκολα τη διέλευση των υδρατμών, καθώς αποτελεί μια μη πορώδη επιφάνεια.

Όπως εξηγεί ο Michael Rubino, ειδικός σε θέματα μούχλας και ποιότητας του αέρα στην εταιρεία HomeCleanse, το αλουμινόχαρτο λειτουργεί ως ένα φράγμα που μπορεί να βοηθήσει στον διαχωρισμό των δύο πιθανών πηγών υγρασίας.

Εάν το νερό προέρχεται από το εσωτερικό του τοίχου, η υγρασία θα συγκεντρωθεί στην πλευρά που βρίσκεται ανάμεσα στο αλουμινόχαρτο και την επιφάνεια του τοίχου. Αντίθετα, εάν πρόκειται για συμπύκνωση, οι υδρατμοί του δωματίου θα σχηματίσουν σταγόνες στην εξωτερική πλευρά του αλουμινόχαρτου, δηλαδή στην πλευρά που είναι εκτεθειμένη στον αέρα.

Το φαινόμενο είναι παρόμοιο με αυτό που παρατηρείται όταν σχηματίζονται σταγόνες νερού στην εξωτερική επιφάνεια ενός κρύου ποτηριού.

Η συγκεκριμένη τεχνική δεν αποτελεί καινούργια πρακτική. Μάλιστα, στον κατασκευαστικό κλάδο χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες μια αντίστοιχη διαδικασία ελέγχου της υγρασίας, γνωστή ως ASTM D4263. Η μέθοδος προβλέπει την τοποθέτηση ενός διαφανούς πλαστικού φύλλου, διαστάσεων περίπου 18 επί 18 ιντσών, πάνω σε επιφάνεια σκυροδέματος, για τουλάχιστον 16 ώρες. Στη συνέχεια, εξετάζεται εάν έχει συγκεντρωθεί υγρασία κάτω από το πλαστικό.

Πώς να κάνετε το τεστ με το αλουμινόχαρτο σε 48 ώρες

Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό. Χρειάζεται μόνο ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο, αρκετά μεγάλο ώστε να καλύπτει ολόκληρη την προβληματική περιοχή, και λίγη ταινία.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα εξής:

1. Στεγνώστε πρώτα τον τοίχο: Ταμπονάρετε την υγρή περιοχή και αφήστε την να στεγνώσει εντελώς. Είναι σημαντικό να μην παγιδευτεί ήδη υπάρχον νερό κάτω από το αλουμινόχαρτο, καθώς αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα.

2. Καλύψτε την προβληματική επιφάνεια: Κόψτε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο αρκετά μεγάλο ώστε να καλύπτει ολόκληρο τον λεκέ ή το σημείο όπου εμφανίζεται η υγρασία. Τοποθετήστε το πάνω στον τοίχο και πιέστε το ώστε να εφαρμόσει όσο το δυνατόν καλύτερα.

3. Σφραγίστε περιμετρικά: Χρησιμοποιήστε ταινία για να καλύψετε και τις τέσσερις πλευρές του αλουμινόχαρτου, φροντίζοντας να μην υπάρχουν ανοίγματα. Η ταινία βαφής αποτελεί μια καλή επιλογή, καθώς είναι λιγότερο πιθανό να αφήσει κολλώδη υπολείμματα σε έναν βαμμένο τοίχο.

4. Περιμένετε 24 έως 48 ώρες: Αφήστε το αλουμινόχαρτο στη θέση του χωρίς να το μετακινήσετε, ώστε να συγκεντρωθούν τυχόν υδρατμοί ή υγρασία.

5. Ελέγξτε και τις δύο πλευρές: Αφαιρέστε προσεκτικά το αλουμινόχαρτο και εξετάστε εάν υπάρχουν σταγόνες νερού στην εξωτερική ή στην εσωτερική του πλευρά.

Τι σημαίνει το αποτέλεσμα του ελέγχου

Η θέση στην οποία θα εντοπιστεί το νερό είναι το βασικό στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην εκτίμηση της αιτίας.

- Νερό στην εξωτερική πλευρά του αλουμινόχαρτου: Εάν οι σταγόνες βρίσκονται στην πλευρά που ήταν εκτεθειμένη στον αέρα του δωματίου, το πιθανότερο είναι ότι πρόκειται για συμπύκνωση υδρατμών. Αυτό συμβαίνει όταν ο υγρός αέρας έρχεται σε επαφή με μια ψυχρή επιφάνεια.

- Νερό στην πλευρά ανάμεσα στο αλουμινόχαρτο και τον τοίχο: Εάν η υγρασία εμφανίζεται κάτω από το φύλλο, ενώ η εξωτερική του πλευρά παραμένει στεγνή, υπάρχει ένδειξη ότι το νερό προέρχεται από τον τοίχο.

Σε περίπτωση γυμνού σκυροδέματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ένα διαφανές πλαστικό φύλλο, το οποίο λειτουργεί με την ίδια αρχή και επιτρέπει την παρατήρηση της υγρασίας χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί.

Τι πρέπει να κάνετε ανάλογα με την αιτία

Εφόσον το τεστ υποδείξει ότι πρόκειται για συμπύκνωση, η αντιμετώπιση θα πρέπει να επικεντρωθεί στη μείωση της υγρασίας στο εσωτερικό του σπιτιού.

Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) συνιστά η σχετική υγρασία στους εσωτερικούς χώρους να διατηρείται κάτω από το 60%, με ιδανικό εύρος μεταξύ 30% και 50%.

Ο σωστός αερισμός, η χρήση αφυγραντήρα όπου χρειάζεται και η μόνωση των σωλήνων κρύου νερού μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό της συμπύκνωσης και στη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης υγρασίας.

Αντίθετα, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι το νερό εισέρχεται από τον τοίχο, ο έλεγχος θα πρέπει να ξεκινήσει από το εξωτερικό του σπιτιού. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην κλίση του εδάφους γύρω από τα θεμέλια, στην αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων και στην κατάσταση των υδρορροών.

Το University of Minnesota Extension επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι μια υδρορροή χωρίς προέκταση ή ειδικό μπλοκ εκτροπής του νερού μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα από την πλήρη απουσία υδρορροής, καθώς συγκεντρώνει το νερό κοντά στα θεμέλια του κτιρίου.

Τι δεν μπορεί να αποκαλύψει το αλουμινόχαρτο

Παρά τη χρησιμότητά του, το συγκεκριμένο τεστ έχει σημαντικούς περιορισμούς. Μπορεί να προσφέρει μια πρώτη ένδειξη για το εάν η υγρασία προέρχεται από τον αέρα ή από τον τοίχο, αλλά δεν μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια την πραγματική πηγή του νερού.

Όπως εξηγεί ο Michael Rubino, η υγρασία μπορεί να προέρχεται από έναν σωλήνα που παρουσιάζει διαρροή στο εσωτερικό του τοίχου ή από νερό που εισέρχεται μέσω των θεμελίων. Το τεστ δεν μπορεί να διακρίνει αυτές τις διαφορετικές αιτίες.

Επιπλέον, ένα αρνητικό αποτέλεσμα, δηλαδή η απουσία νερού κάτω από το αλουμινόχαρτο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Η υγρασία μπορεί να εμφανίζεται περιοδικά ή να βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο της κατασκευής.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι η συγκεκριμένη μέθοδος δεν μπορεί να διαπιστώσει εάν έχει ήδη αναπτυχθεί μούχλα στο εσωτερικό του τοίχου. Η παρουσία υγρασίας κάτω από το αλουμινόχαρτο δεν αποκαλύπτει εάν έχουν δημιουργηθεί αποικίες μούχλας, ενώ ακόμη και ένας στεγνός έλεγχος δεν αποκλείει την ύπαρξή της.

Ο τοξικολόγος Alex Le Beau, από την εταιρεία Exposure Consulting, συνιστά να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε σημάδια όπως το φουσκωμένο ή αποχρωματισμένο χρώμα, καθώς μπορεί να υποδηλώνουν ότι έχει συσσωρευτεί σημαντική ποσότητα νερού πίσω από την επιφάνεια.

Πότε χρειάζεται η παρέμβαση ειδικού

Η έγκαιρη αντιμετώπιση της υγρασίας είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς η παρατεταμένη παρουσία νερού μπορεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη μούχλας.

Η EPA επισημαίνει ότι οι επιφάνειες και οι χώροι που έχουν υποστεί ζημιά από νερό θα πρέπει να στεγνώνουν μέσα σε 24 έως 48 ώρες, προκειμένου να περιορίζεται ο κίνδυνος ανάπτυξης μούχλας.

Εάν η έκταση της μούχλας ξεπερνά περίπου τα 10 τετραγωνικά πόδια, δηλαδή περίπου 0,9 τετραγωνικά μέτρα, ενδέχεται να απαιτείται η παρέμβαση επαγγελματία με σχετική εμπειρία στην αποκατάσταση τέτοιων προβλημάτων.

Παράλληλα, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εφαρμογή του τεστ. Το αλουμινόχαρτο και η ταινία δεν πρέπει να τοποθετούνται κοντά σε ηλεκτρικές πρίζες ή διακόπτες, ενώ εάν το υγρό σημείο βρίσκεται κοντά σε διαδρομή σωληνώσεων, συνιστάται η επικοινωνία με υδραυλικό.

Το τεστ με το αλουμινόχαρτο αποτελεί, επομένως, έναν απλό τρόπο για να αποκτήσετε τις πρώτες ενδείξεις σχετικά με την υγρασία στον τοίχο σας. Δεν αντικαθιστά την επαγγελματική διάγνωση, μπορεί όμως να σας βοηθήσει να καταλάβετε γιατί ένας λεκές επανεμφανίζεται συνεχώς, ακόμη και μετά από καθαρισμό ή βάψιμο.

Και ίσως το σημαντικότερο: πριν επιχειρήσετε να καλύψετε ξανά έναν λεκέ με μπογιά, αξίζει να αναζητήσετε την πραγματική αιτία που τον προκαλεί. Γιατί η αντιμετώπιση της υγρασίας ξεκινά από τον εντοπισμό της πηγής της και όχι από την επιφάνεια του τοίχου.