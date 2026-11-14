Νωρίτερα από τις συντάξεις Δεκεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί το επίδομα 400 ευρώ, με την πληρωμή να τοποθετείται στο διάστημα από 23 έως 30 Νοεμβρίου.

Το περιβόητο επίδομα 400 ευρώ περιμένουν να δοθεί οι συνταξιούχοι, καθώς είναι το μοναδικό μέτρο που περιμένουν για να αντιμετωπίσουν το κύμα ακρίβειας και να βγάλουν τον μήνα των Χριστουγέννων. Όπως είναι πλέον αποδεκτό η σύνταξη τελειώνει στα μέσα του μήνα και η πίεση των συνταξιούχων είναι μεγάλη, ενώ ο Δεκέμβριος έχει αυξημένες υποχρεώσεις λόγω Χριστουγέννων και υποχρεώσεων απέναντι στην εφορία με τα τέλη κυκλοφορίας.

Σε κάθε περίπτωση νωρίτερα από τις συντάξεις Δεκεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί το επίδομα 400 ευρώ, με την πληρωμή να τοποθετείται στο διάστημα από 23 έως 30 Νοεμβρίου. Η ενίσχυση αφορά περίπου 2,2 εκατ. δικαιούχους και θα πιστωθεί όχι μόνο σε συνταξιούχους, αλλά και σε άτομα με αναπηρία, ανασφάλιστους υπερήλικες και άλλες κατηγορίες που προβλέπει η σχετική ρύθμιση.

Το βασικό ηλικιακό κριτήριο για τους συνταξιούχους είναι η συμπλήρωση του 65ου έτους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Στο μέτρο εντάσσονται επίσης συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας.

Επίδομα 400 ευρώ: Έκλεισε η ημερομηνία που θα το πάρουν οι συνταξιούχοι

Η ρύθμιση καλύπτει ακόμη άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και δικαιούχους αναπηρικών παροχών. Κρίσιμο στοιχείο είναι ότι για τις προβλεπόμενες ομάδες δεν υπάρχουν εισοδηματικά ή περιουσιακά όρια.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα 400 ευρώ

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται:

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συνταξιούχοι που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025

συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη χηρείας

άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας

ανασφάλιστοι υπερήλικες

ειδικές κατηγορίες δικαιούχων αναπηρικών παροχών, όπως ορίζονται από τη ρύθμιση

Επίδομα στους συνταξιούχους: Ποιοι και πότε θα πάρουν έως και 400 ευρώ

Το ποσό των 400 ευρώ θα καταβληθεί ολόκληρο στους δικαιούχους, καθώς είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο. Δεν επιβάλλονται κρατήσεις ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ, ενώ δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές προς την Εφορία, το Δημόσιο ή τους ασφαλιστικούς φορείς.

Ποιοι συνταξιούχοι μένουν εκτός πληρωμής

Παρά τη διεύρυνση της ενίσχυσης, υπάρχουν κατηγορίες που δεν θα πληρωθούν στην πρώτη καταβολή. Εκτός μένουν:

συνταξιούχοι γήρατος κάτω των 65 ετών

όσοι συμπληρώνουν το 65ο έτος μέσα στο 2026

συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας

όσοι παίρνουν σύνταξη χηρείας και παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος

πολίτες που λαμβάνουν κοινωνικά επιδόματα χωρίς να ανήκουν στις κατηγορίες της ρύθμισης

Ωστόσο σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί το ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων μιλώντας για «τεράστια αδικία», καθώς από την κυβερνητική απόφαση εξαιρούνται «350.000 συνταξιούχοι που δεν θα λάβουν ούτε ένα ευρώ».

Μπορεί το εισοδηματικό κριτήριο για τη λήψη του επιδόματος να καταργήθηκε, αλλά για τους συνταξιούχους διατηρείται το ηλικιακό κριτήριο.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον λαμβάνουν σύνταξη γήρατος και το 60ό έτος εφόσον λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας.

Βασική προϋπόθεση είναι τα συγκεκριμένα ηλικιακά όρια να έχουν συμπληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους. Αυτό σημαίνει ότι για την πληρωμή του Νοεμβρίου 2026 θα πρέπει οι συνταξιούχοι γήρατος να έχουν κλείσει το 65ο έτος και οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας το 60ο έτος έως τον Δεκέμβριο του 2025.

Αντίστοιχα, όσοι συμπληρώσουν το 65ο ή το 60ό έτος μέσα στο 2026 θα ενταχθούν στους δικαιούχους της ενίσχυσης τον Νοέμβριο του 2027.

Σύμφωνα με το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) υπάρχει πρόδηλη ηλικιακή αδικία καθώς όσοι είναι άνω των 65 ετών (στις 31/12/2025), δικαιούνται την οικονομική ενίσχυση, ενώ οι υπόλοιποι που βγήκαν στη σύνταξη νωρίτερα (πχ στα 62 έτη) με διατάξεις της επίσημης ελληνικής νομοθεσίας, θα πρέπει να περιμένουν έως το 65ο έτος της ηλικίας τους, για να ενταχθούν στην σχετική οικονομική ενίσχυση.

Επίσης, εξαιρούνται τα αμφιτεροπλεύρως ορφανά, δηλαδή τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς. Ενώ εκτός επιδόματος θα μείνουν και οι συνταξιούχοι χηρείας και αναπηρίας που είναι μικρότεροι των 60 ετών.

Το ΕΝΔΙΣΥ ζητά να «διορθωθούν οι αδικίες» έστω και την τελευταία στιγμή και επισημαίνει ότι εξακολουθεί να διεκδικεί την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.

Εκτός όμως από την πρόδηλη ηλικιακή αδικία, υπάρχουν και άλλες που αναδεικνύει το Ενιαίο Δίκτυο των Συνταξιούχων. Έχουμε και λέμε, λοιπόν: