Η άνοδος των ενοικίων, ιδιαίτερα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές με υψηλή στεγαστική ζήτηση, αποτυπώνεται πλέον και στις φορολογικές δηλώσεις.

Κατά 750 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν μέσα σε έναν χρόνο τα δηλωθέντα εισοδήματα από ενοίκια, με βασικό μοχλό την εκτίναξη των μισθωμάτων που επιβαρύνει ολοένα περισσότερο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ αποκαλύπτουν ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων δήλωσαν για το 2024 εισοδήματα ύψους 9,28 δισ. ευρώ, έναντι 8,53 δισ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας αύξηση 8,79%.

Η άνοδος των ενοικίων, ιδιαίτερα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές με υψηλή στεγαστική ζήτηση, αποτυπώνεται πλέον και στις φορολογικές δηλώσεις. Οι συνεχείς αναπροσαρμογές των μισθωμάτων, τόσο στις νέες όσο και στις υφιστάμενες συμβάσεις, ενισχύουν τις εισπράξεις των ιδιοκτητών, την ώρα που η εξεύρεση προσιτής κατοικίας εξελίσσεται σε ολοένα δυσκολότερη υπόθεση.

Υπερδιπλάσια η αύξηση των εισοδημάτων από τις δηλώσεις

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα δηλωθέντα εισοδήματα αυξάνονται με υπερδιπλάσιο ρυθμό από τον αριθμό των δηλώσεων. Συγκεκριμένα, οι δηλώσεις εισοδημάτων από ακίνητα αυξήθηκαν κατά 3,34%, από 1.758.055 το 2023 σε 1.816.764 το 2024, ενώ τα αντίστοιχα εισοδήματα ενισχύθηκαν κατά 8,79%.

Αποκαλυπτική είναι και η εξέλιξη του μέσου δηλωθέντος εισοδήματος, το οποίο αυξήθηκε από 4.853 ευρώ το 2023 σε 5.108 ευρώ το 2024, σημειώνοντας άνοδο 5,3%.

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Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αύξηση σε βάθος τριετίας. Από τα 6,62 δισ. ευρώ το 2021, τα δηλωθέντα εισοδήματα εκτινάχθηκαν στα 9,28 δισ. ευρώ το 2024, ενισχυμένα κατά περισσότερα από 2,66 δισ. ευρώ ή 40%. Αντίστοιχα, το μέσο εισόδημα ανά δήλωση αυξήθηκε από 3.991 ευρώ σε 5.108 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 28%.

Πέρα από την εκτίναξη των ενοικίων, στην αύξηση συμβάλλουν η αξιοποίηση προηγουμένως κενών κατοικιών, η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και η αποτελεσματικότερη φορολογική καταγραφή μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.

Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες δηλώνουν έως 10.000 ευρώ

Πάντως, η συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτητών δηλώνει περιορισμένα εισοδήματα. Συγκεκριμένα, το 86,17% των δηλώσεων, δηλαδή 1.565.439 φορολογούμενοι, εμφανίζει ετήσια εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, συνολικού ύψους 4,24 δισ. ευρώ.

Στον αντίποδα, μόλις 9.501 δηλώσεις εμφανίζουν εισοδήματα άνω των 50.000 ευρώ, συγκεντρώνοντας 765,1 εκατ. ευρώ.