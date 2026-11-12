Η ογκωδέστατη δικογραφία περιλαμβάνει περισσότερα από 1.200 πρόσωπα, ενώ η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Συνεχίζονται οι απολογίες των κατηγορουμένων για τη μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης στη Θεσσαλονίκη, με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ένας 45χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε στο όνομά του 21 εταιρείες-φαντάσματα και να είχε παραχωρήσει στο κύκλωμα τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. Κατά την απολογία του υποστήριξε ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη των συγκεκριμένων εταιρειών. Σε βάρος του επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση τακτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα.

Νωρίτερα, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ένας 56χρονος, ο οποίος φέρεται ως συναρχηγός και οργανωτικό μέλος του τέταρτου κυκλώματος. Σύμφωνα με τη δικογραφία, υπό την εποπτεία του βρίσκονταν περίπου 150 εταιρείες και φυσικά πρόσωπα, καθώς και ένα δίκτυο 39 αχυρανθρώπων. Τα συνολικά χρέη των επιχειρήσεων φέρονται να αγγίζουν τα 19 εκατομμύρια ευρώ.

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε και μία 27χρονη, η οποία φέρεται να είχε στρατολογηθεί ως αχυράνθρωπος. Οι απολογίες των κατηγορουμένων είχαν ξεκινήσει την Τρίτη. Μέχρι στιγμής, δύο ακόμη κατηγορούμενοι, ένας 34χρονος που φέρεται ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου και ένας 33χρονος επιχειρηματίας, έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σε ορισμένους επιβλήθηκαν χρηματικές εγγυήσεις από 5.000 έως 20.000 ευρώ. Η ογκωδέστατη δικογραφία περιλαμβάνει περισσότερα από 1.200 πρόσωπα, ενώ η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

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