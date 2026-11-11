Απολογήθηκαν σήμερα δύο κατηγορούμενοι, ένας 39χρονος συνεργάτης επιχειρηματία και μία γυναίκα, 51 ετών.

Σε εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί, για δεύτερη μέρα, οι απολογίες των κατηγορουμένων στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος με τις εταιρείες-βιτρίνες και τους «αχυρανθρώπους», που φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης απολογήθηκαν σήμερα δύο κατηγορούμενοι, ένας 39χρονος συνεργάτης επιχειρηματία και μία γυναίκα, 51 ετών. Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, που περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα. Επιπλέον, στον 39χρονο επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ.

Ο τελευταίος φέρεται να κατονομάζεται στη δικογραφία ως υπεύθυνος για τις προσλήψεις προσωπικού και τις πληρωμές σε μετρητά. Κατά την απολογία του φαίνεται να αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι ήταν ένας απλός υπάλληλος και δεν είχε σχέση με τις παράνομες δραστηριότητες που περιγράφονται στη δικογραφία.

Από την άλλη, η 51 ετών κατηγορούμενη, η οποία εμφανίζεται, κατά τη δικογραφία, ως διαχειρίστρια ή εταίρος σε συνολικά 12 νομικά πρόσωπα, φέρεται να απολογήθηκε ότι υπέγραψε ένα έγγραφο, πιστεύοντας πως επρόκειτο για σύμβαση εργασίας ως καθαρίστρια. Όπως ισχυρίστηκε, στη συνέχεια διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια σε επτά εταιρείες, οι οποίες είχαν συσσωρεύσει χρέη ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και ως εταίρος σε άλλες πέντε.

Απολογείται επιχειρηματίας, νέα προθεσμία πήρε ο δικηγόρος

Η διαδικασία συνεχίζεται με την απολογία 33χρονου επιχειρηματία, ενώ ο 48χρονος δικηγόρος που ήταν προγραμματισμένο να δώσει σήμερα εξηγήσεις στην ανακρίτρια ζήτησε κι έλαβε νέα προθεσμία για αύριο.

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Η φερόμενη εμπλοκή του 33χρονου επιχειρηματία αφορά, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της ΑΑΔΕ, οικονομικό δίκτυο με τη μορφή ομίλου επιχειρήσεων εστίασης που αναπτύχθηκε την περίοδο 2018-2026 σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν 28 εικονικά νομικά πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονταν να λειτουργούν εννέα φυσικά καταστήματα.

Ο επιχειρηματίας, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να είχε τον κεντρικό ρόλο στον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων, ενώ η λειτουργία τους εμφανιζόταν να περνά διαδοχικά σε εταιρείες που διοικούνταν τυπικά από πρόσωπα χωρίς ουσιαστική σχέση με τη δραστηριότητά τους. Όταν οι εταιρείες συσσώρευαν οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς, αντικαθίσταντο από νέα εταιρικά σχήματα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Τι έγινε στις χθεσινές απολογίες

Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρώτη ημέρα της ανακριτικής διαδικασίας απολογήθηκαν επτά κατηγορούμενοι. Ένας 34χρονος, φερόμενος ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ οι υπόλοιποι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους- ανάμεσά τους δύο φερόμενοι «αχυράνθρωποι» (που αρνήθηκαν την εμπλοκή τους) και τέσσερις επιχειρηματίες.

Οι απολογίες των επιχειρηματιών κινήθηκαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις- ορισμένοι αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή, άλλοι αποδέχθηκαν μέρος των πράξεων, διαφωνώντας όμως με τον νομικό χαρακτηρισμό τους, ενώ κάποιοι επικαλέστηκαν οικονομικές δυσκολίες που συσσωρεύτηκαν στις επιχειρήσεις τους, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 16 άτομα, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει πάνω από 1.200 άτομα.