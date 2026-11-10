Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πτώσης της γυναίκας στο κενό από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν μια γυναίκα περίπου 60 ετών έπεσε από μπαλκόνι τέταρτου ορόφου, στην οδό Τσιμισκή.

Σύμφωνα με το parallaximag το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Τσιμισκή 72, κοντά στη συμβολή με την οδό Κούσκουρα, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ, εκ των οποίων το ένα ήταν Κινητή Μονάδα εξοπλισμένη με απινιδωτή. Οι διασώστες και το ιατρικό προσωπικό παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα και στη συνέχεια τη μετέφεραν με ασθενοφόρο σε εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης. Τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.