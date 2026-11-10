Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, το δυστύχημα στη Βουλγαρία προκλήθηκε λόγω της πυκνής ομίχλης που επικρατούσε στην περιοχή, όταν ένα λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό στην άκρη του αυτοκινητόδρομου.

Σοκαριστικά πλάνα, που αναρτήθηκαν στα social media απεικονίζουν τραγικές εικόνες από τη φονική καραμπόλα σχεδόν 70 οχημάτων στον μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο της Βουλγαρίας.

Ο μέχρι τώρα απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 12 νεκρούς και 46 τραυματίες. Το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο A1, που συνδέει τη Σόφια με την ανατολική πόλη του Μπουργκάς. Τα πλάνα από τοπικά Μέσα δείχνουν σκηνές χάους με στοιβαγμένα αυτοκίνητα και στις έξι λωρίδες του αυτοκινητόδρομου.

Η υπουργός Υγείας, Κάτια Ίβκοβα στις πρώτες της δηλώσεις ανέφερε ότι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου ενώ δύο ακόμα κατέληξαν κατά τη μεταφορά τους στα νοσοκομεία. Σε νοσοκομεία μεταφέρθηκαν και οι 46 τραυματίες.

{https://x.com/PresstvExtra/status/2120166346147438846}

{https://x.com/VortexReportX/status/2120131215332163743}

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Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεβ περιέγραψε το περιστατικό ως «τραγωδία» σε δήλωσή του. Ο Ράντεφ δήλωσε ότι είχε διαθέσει αεροσκάφη για την απομάκρυνση των τραυματιών και ότι σκόπευε να μεταβεί στο σημείο. Παράλληλα, σήμερα στη Βουλγαρία βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη και η Ευρωπαία Επίτροπος, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία ανακοίνωσε ότι λόγω του δυστυχήματος θα συντομεύσει την επίσκεψή της.

{https://x.com/KalendarNews/status/2120162442017653232}

{https://x.com/WarNewsGlobal/status/2120146673599140062}

«Θα ήθελα να εκφράσω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου και να υποβάλω τα σέβη μου στα σωστικά συνεργεία] δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

{https://x.com/chematierra/status/2120152706929107114}

{https://x.com/MirrorBreaking_/status/2120132178193588727}

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, το δυστύχημα προκλήθηκε λόγω της πυκνής ομίχλης που επικρατούσε στην περιοχή, όταν ένα λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό στην άκρη του αυτοκινητόδρομου.

{https://x.com/xflash_media/status/2120157475051565364}

{https://x.com/jyotimagan555/status/2120123805553348698}

{https://x.com/gsleg/status/2120146858165281097}