Το ΥΠΕΞ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών, ενώ αναφέρθηκε και στους πολλούς τραυματίες.

Τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τον λαό και την κυβέρνηση της Αιγύπτου εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών, μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε κοντά στη Γκίζα. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το ελληνικό ΥΠΕΞ εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών, ενώ αναφέρθηκε και στους πολλούς τραυματίες. «Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, τους τραυματίες και όλους όσοι επλήγησαν από αυτή την τραγωδία», αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα του υπουργείου Εξωτερικών.

Η ανάρτηση του ΥΠΕΞ

{https://x.com/GreeceMFA/status/2119779799036010817}